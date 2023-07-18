Фиксированные взносы ИП в 2023-2024 году: инструкция для предпринимателей и бухгалтеров

Как уменьшить платеж по УСН на взносы в 2023 году

Всего есть три способа уменьшить платеж по УСН на взносы.

Способ № 1. Платежка на ЕНП и заявление на зачет

Платите взносы на ЕНП по новым правилам со статусом 01. Затем подайте заявление о зачете, тогда обезличенная сумма с сальдо ЕНС зачтется в уплату взносов (попадет в отложенные платежи).

Не допускайте задолженности по налогам, потому что из такой «отложки» деньги могут направить на погашение недоимки. Например, налог за личное авто может быть списан ФНС раньше установленного в законе срока, если на ЕНС денег будет недостаточно, их возьмут из отложенных сумм.

После того, как взносы зачтены, можно уменьшить на них авансовый платеж по налогу.

Подробно, как в ЛК налогоплательщика-ИП отражаются фиксированные взносы, вы можете узнать из этого разбора.

Способ № 2. Платежка со статусом 02

Вы платите взносы сразу на конкретный платежкой со статусом 02.

В платежке будут КБК:

18210202000011000160 – взносы в фиксированном размере за 2023 год; или

18210203000011000160 – взносы 1% за 2023 год.

При этом деньги все равно попадут на ЕНС, в общий котел.

Подавать заявление на зачет не придется, но за сальдо ЕНС тоже нужно будет следить и не допускать задолженности. Эти взносы должны пробыть на сальдо до конца года.

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Способ № 3. Платеж на ЕНП, но без заявления

Платим взносы так же как в способе № 1, но заявление о зачете не подаем. Разница в том, что в первом случае взносы будут выделены с сальдо ЕНС а при способе № 3 они останутся на едином счете.

Все эти способы одобрены ФНС и главный принцип тут — заплати взносы и следи за сальдо на ЕНС.

Как уменьшить платеж по патенту на взносы

Способы фактически те же, что и для УСН. Можно заплатить взносы на КБК ЕНП и потом направить заявление о зачете или заплатить платежкой со статусом 02 и КБК взносов. В любом случае нужно обеспечить положительное сальдо ЕНС.

Но на патенте еще нужно подать уведомление об уменьшении платежа по патенту на взносы. Форму его найдете здесь.

Внимание, изменения! Сейчас можно отправлять такое уведомление по ТКС (через оператора ЭДО) или в бумажном виде (лично, почтой). Появится еще один способ — через ЛК налогоплательщика.

Как уменьшить платеж по УСН и ПСН на взносы в 2024 году

Сейчас принимаются поправки в НК, которые изменят в том числе и положения об уплате взносов и их учете при оплате налога на упрощенке и патенте.

Главные изменения:

уменьшить налог текущего года можно будет только на взносы, подлежащие уплате в текущем году + будет переходный период к новым правилам в 2023-2025 году;

предприниматели за период пребывания в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время, а также в период прохождения военной службы по контракту не будут уплачивать фиксированные взносы;

ИП из новых регионов будут платить пониженную сумму фиксированных взносов: в 2023 году 14 400 рублей, в 2024 году — 25 200 рублей, в 2025 году – 36 000 рублей.

Изменения, которые уже произошли: ИП-военных пенсионеров освободили от фиксированных взносов на ОПС, при этом они по прежнему должны платить взносы на ОМС. Проблема в том, что сейчас взносы платятся по единому тарифу, без разделения. Исправить это должны после принятия очередного законопроекта.

Тогда с 1 января 2023 года (задним числом) размер фиксированного взноса на ОМС для военных пенсионеров-предпринимателей составит 19,8922% от совокупного фиксированного взноса, т.е. 9 118,98 руб.

Для остальных ИП также известна сумма фиксированных взносов на 2024 год (см. законопроект № 369931-8). Вот, как изменятся взносы.

Взносы ИП 2023 2024 Взнос в совокупном фиксированном размере 45 842 49 500 Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 1% с дохода свыше 300 000, но не более 277 571 Итого максимальный взнос 257 061 + 45 842 = 302 903 277 571 + 49 500 = 327 071

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