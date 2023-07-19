Обзоры для бухгалтера

Минфин не хочет заменять НДС, ведь в нем куча плюсов, регионы смогут ежегодно индексировать доход на ПСН, платежек-02 в 2024 году не будет. 💸«Ночной бухгалтер» № 1481

НДС гармонично сочетается с законами других стран, нейтрален к предпринимательским интересам и устойчив к злоупотреблениям. А еще это самый собираемый налог. Вот! Чем не плюсы? Регионам дадут право увеличивать стоимость патентов (новые поправки в НК). Госдума не стала продлевать право на платежки со статусом 02 на 2024 год.

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Минфин не хочет заменять НДС, ведь в нем куча плюсов, регионы смогут ежегодно индексировать доход на ПСН, платежек-02 в 2024 году не будет. 💸«Ночной бухгалтер» № 1481
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Минфин считает, что заменять НДС налогом с оборота не нужно, ведь сейчас и так все хорошо. Есть вычеты, да и смошенничать с НДС непросто.

Однако, один из наших читателей отметил что:

«А самое главное продавцы всякого сырья заграницу продают по ставке НДС 0%, получают вычеты по 20%, да еще и часть выручки можно оставить заграницей для своих потомков .... В Китае например вывоз сырья заграницу по полной ставке НДС облагается».

Т.е. механизм налога тоже имеет свои минусы.

В комментариях бухгалтеры вспомнили налоги, которые давно ушли в небытие, но успели потрепать им нервы:

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Патенты вырастут в цене

Сейчас региональной власти нужно издать закон, в соответствии с которым установливается новый уровень потенциального дохода по патенту. Поправки в НК изменят этот подход — достаточно будет установить потенциальный доход, а затем ежегодно он будет индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Это значит, что стоимость патентов ежегодно будет возрастать фактически в автоматическом режиме.

В статусе 02 отказано

Платежки со статусом 02 в этом году служат для перечисления налогов и взносов с указанием конкретных КБК, они одновременно служат и уведомлениями.

В 2024 году будет действовать общий порядок — переводить платежи в бюджет придется только через ЕНП.

В проект поправок пытались внести изменения, чтобы продлить действие переходного периода и улучшить положение налогоплательщиков, но Госдума в их внесении отказала.

Теперь с отрицательными уведомлениями борется 1С

Вчера в выпуске мы писали, что бухгалтеры получают отказ в приемке уведомлений с отрицательными суммами по налогу на УСН.

Сегодня новая напасть — 1С еще не выпустила релиз, учитывающий изменения и программа не может сформировать такое уведомление. Релиз выйдет 21 июля.

Мы попросили подписчиков делиться в комментариях своим опытом отправки такого уведомления — напишите, удалось вам отправить отчет или пришел отказ?

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Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

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