Минфин не хочет заменять НДС, ведь в нем куча плюсов, регионы смогут ежегодно индексировать доход на ПСН, платежек-02 в 2024 году не будет. 💸«Ночной бухгалтер» № 1481

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Он идеален! Минфин считает, что заменять НДС налогом с оборота не нужно, ведь сейчас и так все хорошо. Есть вычеты, да и смошенничать с НДС непросто. Однако, один из наших читателей отметил что: «А самое главное продавцы всякого сырья заграницу продают по ставке НДС 0%, получают вычеты по 20%, да еще и часть выручки можно оставить заграницей для своих потомков .... В Китае например вывоз сырья заграницу по полной ставке НДС облагается». Т.е. механизм налога тоже имеет свои минусы. В комментариях бухгалтеры вспомнили налоги, которые давно ушли в небытие, но успели потрепать им нервы:

Патенты вырастут в цене Сейчас региональной власти нужно издать закон, в соответствии с которым установливается новый уровень потенциального дохода по патенту. Поправки в НК изменят этот подход — достаточно будет установить потенциальный доход, а затем ежегодно он будет индексироваться на коэффициент-дефлятор. Это значит, что стоимость патентов ежегодно будет возрастать фактически в автоматическом режиме.

В статусе 02 отказано Платежки со статусом 02 в этом году служат для перечисления налогов и взносов с указанием конкретных КБК, они одновременно служат и уведомлениями. В 2024 году будет действовать общий порядок — переводить платежи в бюджет придется только через ЕНП. В проект поправок пытались внести изменения, чтобы продлить действие переходного периода и улучшить положение налогоплательщиков, но Госдума в их внесении отказала.

Теперь с отрицательными уведомлениями борется 1С Вчера в выпуске мы писали, что бухгалтеры получают отказ в приемке уведомлений с отрицательными суммами по налогу на УСН. Сегодня новая напасть — 1С еще не выпустила релиз, учитывающий изменения и программа не может сформировать такое уведомление. Релиз выйдет 21 июля. Мы попросили подписчиков делиться в комментариях своим опытом отправки такого уведомления — напишите, удалось вам отправить отчет или пришел отказ?

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Шок дня В Трибуне сегодня обсуждают повезло ли покупателю, который сумел купить на сайте ЦУМа 19 люксовых брендовых вещей всего за… 2787 рублей. Везунчик пополнил свою корзину и оплатил заказ, когда на сайте произошел сбой и стоимость вещей упала в сотни раз. Магазин вернул деньги и сообщил, что не может отправить товары из-за ошибки, но покупатель пошел до конца. Он дошел до Верховного суда, который признал, что в момент оплаты между магазином и клиентом был заключен договор, который продавец теперь должен исполнить.