Платежку-02 надо послать сегодня, хотят запретить регистрацию c иностранных e-mail в Рунете, только 36% россиян согласны на черную зарплату. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1485

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«Клерк» сегодня дарит подписчикам «НБ» напоминалку со списком отчетов и ссылками на бланки и порядок заполнения. Она поможет не пропустить важный отчет.
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Утром деньги — вечером стулья
Принцип «сначала отчетность, а потом деньги», не работает с платежками, которые заменяют уведомления, т.е. с поручениями со статусом 02.
По общем порядку сначала сдается уведомление — до 25 числа, а потом до 28-го платятся налоги и взносы.
Но платежкой-02 другое дело — она сочетает в себе и уплату налога, и уведомление, поэтому отправить ее нужно до 25 числа.
Импортозамещение на регистрацию
Госдума рассматривает поправки, согласно которым для регистрации в Рунете пользователь сможет использовать только 4 способа авторизации. Среди них нет иностранных емейлов, зато есть, например, биометрия.
ФНС отслеживает схемы с самозанятыми
ФНС внимательно следит за компаниями, у которых много самозанятых, осознавая, что многие из них используют особую схему для уменьшения налогов.
На бесплатном вебинаре «Алгоритм действий, если ФНС интересуется вашими самозанятыми» мы расскажем, что делать, если к вам пришла налоговая проверка.
Ответы на актуальные вопросы:
Какие меры принимает ФНС для выявления нарушений?
Какие действия может предпринять компания, чтобы не попасть на радары ФНС?
Какие финансовые последствия могут иметь место после налоговой проверки, связанной с самозанятыми?
Как подать жалобу на решение ФНС: краткая инструкция.
Все участники вебинара также получат в подарок чек-лист "Как компании минимизировать риски при сотрудничестве с самозанятыми".
Белым-бело
От зарплаты в конвертах видимо устали все. Работники хотят получить белый заработок (а с ним, очевидно, и полный соцпакет). Исследование SuperJob показало, что только 36% опрошенных готовы работать неофициально. Причем чаще «чернорабочими» согласны быть мужчины (43%), женщины неохотно идут на такую уступку работодателю (всего 27%).
В комментариях сетуют, что исследование не отражает реальной картины рынка:
Опять запутались с УСН, а 1С задержала релиз
ФНС окончательно запутала предпринимателей с новыми уведомлениями. Напомним, что налоговики разрешили подавать отрицательные уведомления, если, например, платеж за полугодие оказался меньше платежа за 1 квартал.
Но некоторые налогоплательщики поняли эту норму неправильно и захотели сдать отрицательное уведомление при получении убытка, при том, что ранее никакого платежа по УСН не начисляли по той же причине.
Суть: в 1 квартале получился убыток, это значит, что платить авансовый платеж по налогу не нужно, за полугодие снова убыток. И снова подавать уведомление не требуется, т.к. налог опять равен нулю.
В общем у вас два варианта — или налог нарастающим итогом (!) нулевой, или он к уплате. Если в первом квартале был убыток и во втором тоже — уменьшать за первый квартал отрицательным уведомлением нечего. В то же время 1С пока еще даже не дала возможность в программе формировать уведомления с минусом, релиз задерживается до 26 июля.
Кстати, не забудьте сегодня сдать все отчеты за 2 квартал (полугодие), зря что ли мы писали напоминалку?
Стоит ли защищаться от субсидиарки самостоятельно?
Эту непростую тему поднял один из наших блогеров в Трибуне. Если вы уже дотянули до суда — защищаться будет сложно, тем более юез юриста. Причем, привлечь к ответственности за налоговые правонарушения могут не только директора, но и главбуха.
Хотите подготовиться к защите сами или проконтролировать готовность вашего юриста?
Приглашем вас записаться на вебинар Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения.
Налоговый юрист и аттестованный аудитор с опытом 25 лет Виталий Сапелкин расскажет о субсидиарке, решениях, вынесенных по итогам налоговых проверок, даст практические советы о том, как избежать личной ответственности и расскажет о реальных кейсах.
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Полезности для бухгалтера
В помощь бухгалтеру — 8 программ для редактирования PDF-файлов — если вам пришел договор в pdf, а в него срочно надо внести корректировки, что делать? Использовать одну из этих программ. В них есть и другие не менее полезные функции, например, можно скрыть часть документа или добавить печать.
Нерабочие праздничные дни, памятные даты и профессиональные праздники в 2023 году — как говорится, был бы повод… Вот 28 июля День Крещения Руси, символично совпал с датой уплаты налогов. Еще бы — тут только перекреститься.
Как заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ) и не спутать с трудовым. Мини-курс — избегайте переквалификации ГПХ-договора в трудовой! Хоть налогообложение и там и там почти не отличается, но зато у работника появится право требовать отпуска, оплату больничных, да и расстаться с исполнителем, с которым неудачно заключили договор, будет гораздо труднее.
Если надоело работать в найме
Бухгалтер тоже человек — может устать, может хотеть отдохнуть спокойно, не подскакивать в субботу от звонка директора, потому что у того гениальная идея «как не платить налоги».
Если вы устали от напряжения на работе, может стоит начать свое дело? Да, это тоже не просто, зато уже вы станете начальником, таким, каким захотите.
А чтобы у вас все получилось, мы создали целый курс Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма. От азов до построения отношений с клиентами и сотрудниками, правильный выбор режима налогообложения и грамотное составление договора на бухгалтерские услуги, планирование и масштабирование.
За обучение можно получить налоговый вычет!
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Ваша ждет вас на «Клерке» с любым «мылом» редакция