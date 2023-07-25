Платежку-02 надо послать сегодня, хотят запретить регистрацию c иностранных e-mail в Рунете, только 36% россиян согласны на черную зарплату. 🙊«Ночной бухгалтер» № 1485

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Утром деньги — вечером стулья Принцип «сначала отчетность, а потом деньги», не работает с платежками, которые заменяют уведомления, т.е. с поручениями со статусом 02. По общем порядку сначала сдается уведомление — до 25 числа, а потом до 28-го платятся налоги и взносы. Но платежкой-02 другое дело — она сочетает в себе и уплату налога, и уведомление, поэтому отправить ее нужно до 25 числа.

Импортозамещение на регистрацию Госдума рассматривает поправки, согласно которым для регистрации в Рунете пользователь сможет использовать только 4 способа авторизации. Среди них нет иностранных емейлов, зато есть, например, биометрия.

ФНС отслеживает схемы с самозанятыми ФНС внимательно следит за компаниями, у которых много самозанятых, осознавая, что многие из них используют особую схему для уменьшения налогов. На бесплатном вебинаре «Алгоритм действий, если ФНС интересуется вашими самозанятыми» мы расскажем, что делать, если к вам пришла налоговая проверка. Ответы на актуальные вопросы: Какие меры принимает ФНС для выявления нарушений ?

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Белым-бело От зарплаты в конвертах видимо устали все. Работники хотят получить белый заработок (а с ним, очевидно, и полный соцпакет). Исследование SuperJob показало, что только 36% опрошенных готовы работать неофициально. Причем чаще «чернорабочими» согласны быть мужчины (43%), женщины неохотно идут на такую уступку работодателю (всего 27%). В комментариях сетуют, что исследование не отражает реальной картины рынка:

Опять запутались с УСН, а 1С задержала релиз ФНС окончательно запутала предпринимателей с новыми уведомлениями. Напомним, что налоговики разрешили подавать отрицательные уведомления, если, например, платеж за полугодие оказался меньше платежа за 1 квартал. Но некоторые налогоплательщики поняли эту норму неправильно и захотели сдать отрицательное уведомление при получении убытка, при том, что ранее никакого платежа по УСН не начисляли по той же причине. Суть: в 1 квартале получился убыток, это значит, что платить авансовый платеж по налогу не нужно, за полугодие снова убыток. И снова подавать уведомление не требуется, т.к. налог опять равен нулю. В общем у вас два варианта — или налог нарастающим итогом (!) нулевой, или он к уплате. Если в первом квартале был убыток и во втором тоже — уменьшать за первый квартал отрицательным уведомлением нечего. В то же время 1С пока еще даже не дала возможность в программе формировать уведомления с минусом, релиз задерживается до 26 июля. Кстати, не забудьте сегодня сдать все отчеты за 2 квартал (полугодие), зря что ли мы писали напоминалку?

Стоит ли защищаться от субсидиарки самостоятельно? Эту непростую тему поднял один из наших блогеров в Трибуне. Если вы уже дотянули до суда — защищаться будет сложно, тем более юез юриста. Причем, привлечь к ответственности за налоговые правонарушения могут не только директора, но и главбуха. Хотите подготовиться к защите сами или проконтролировать готовность вашего юриста? Приглашем вас записаться на вебинар Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения. Налоговый юрист и аттестованный аудитор с опытом 25 лет Виталий Сапелкин расскажет о субсидиарке, решениях, вынесенных по итогам налоговых проверок, даст практические советы о том, как избежать личной ответственности и расскажет о реальных кейсах. Запишитесь на вебинар, задавайте вопросы эксперту в чате, научитесь защищать себя и свой бизнес.

Полезности для бухгалтера В помощь бухгалтеру — 8 программ для редактирования PDF-файлов — если вам пришел договор в pdf, а в него срочно надо внести корректировки, что делать? Использовать одну из этих программ. В них есть и другие не менее полезные функции, например, можно скрыть часть документа или добавить печать. Нерабочие праздничные дни, памятные даты и профессиональные праздники в 2023 году — как говорится, был бы повод… Вот 28 июля День Крещения Руси, символично совпал с датой уплаты налогов. Еще бы — тут только перекреститься. Как заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ) и не спутать с трудовым. Мини-курс — избегайте переквалификации ГПХ-договора в трудовой! Хоть налогообложение и там и там почти не отличается, но зато у работника появится право требовать отпуска, оплату больничных, да и расстаться с исполнителем, с которым неудачно заключили договор, будет гораздо труднее.