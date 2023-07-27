ФНС «отжигает»: НДФЛ резервируют с ЕНС частями, сдавать уточненку опасно — убедились бухгалтеры, заводить дела по недоимкам хотят быстрее. 👂«Ночной бухгалтер» № 1487

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Разобраться в ЕНС Такая задача подсилу не каждому профессиональному бухгалтеру, а уж ИП и подавно впадают в ступор при виде личного кабинета. Один из читателей нашего форума удивился способу, которым налоговики перекинули в резерв уплаченную сумму НДФЛ. Платежка была одна на 2600, а вот в ЛК оплата отражена двумя частями еще и с копейками. Оказывается, это такая особенность ЕНС, все платежи зачитываются последовательно. И не важно, что именно вы платили, деньги то попали на один общий ЕНС. Вот и разбивает их программа по платежкам — тут кусочек, там кусочек.

Директор делает покупки с корпоративной карты, как отчитаться? Даже директору нужно отчитаться за покупки со счета компании. Поможем разобраться, как пополнять корпоративную карту, как заполнить отчет по форме АО-1 и можно ли применять бланк попроще, как получить по карте кэшбек и ограничить траты сотрудника, чтобы он не обнулил ваш расчетный счет. Бухгалтер, напомни руководителю, что деньги на счете — не его личные! Покупки по корпоративной карте нужно обосновать или придется заплатить налог. О чем еще нужно помнить, составляя отчет по корпкарте, рассказали в статье. Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН 1653001805

Уточнила и пожалела Бухгалтер хотела сделать как лучше, а получилось, как получилось. Когда наконец все документы за 2022 год были собраны и появилась возможность уточнить декларацию, бухгалтер указала в ней правильные данные. Только вот на сумму налога это никак не повлияло, он как был, так и осталься минимальным. После того, как корректировка была отправлена, на ЕНС компании появились долги — ФНС провела начисление квартальных авансовых платежей, а сумму к уменьшению по строке 110 из декларации не отразила. Налоговики и правда могут так делать, но только если налог уменьшен по сравнению с первичной декларацией, чего в этом случае не было. Так что будьте осторожны с подачей уточненок — придется ждать окончания камералки, чтобы сальдо на ЕНС пришло в норму.

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Дело шьют Налоговую очень волнуют недоимки и их взыскание. А еще они обеспокоены тем, что при наличии признаков преступления (например, крупного размера недоплат) следователи побыстрее начать уголовное дело не могут. Сию несправедливость решили исправить радикально, причем не налоговики, а председатель госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Он внес в Госудум законопреокт, который должен изменить положения НК и дать налоговикам немного больше полномочий. А мы то как рады…