Добровольные налоги, новый 6-НДФЛ, очередные поправки, на этот раз в ТК. Пятничный ☕«Ночной бухгалтер» № 1493

Налогов мне мало
На сайте РОИ можно размещать любые инициативы (и вы можете, если хотите). Вот один гражданин и воспользовался своим равом — захотел внести свой вклад. Он предложил в ЛК ФНС сделать раздел с добровольными налогами.
Направлять средства можно по его задумке на полезные и добрые дела — на помощь онкобольным детям, на выдачу государством квартир отслужившим в армии, на оказание помощи в чрезвычайной ситуации. А государство за все траты должно будет строго отчитаться, ведь такие поступления будут целевыми.
Пока бурного восторга в голосовании не видно в 2,5 раза больше человек проголосовало против инициативы, чем за нее. В комментах к новости настроения примерно такие же.
С другой стороны все равно почитайте комментарии — узнаете, например, как иногда возникают НКО — просто по инициативе добрых людей, без всяких там РОИ.
New 6-НДФЛ
Что-то давненько нас ФНС не баловала новыми отчетами, ну или старыми, с новыми формами. Праздник начнется с 1 квартала 2024 года (новогодний такой подарочек заранее) — обновится форма 6-НДФЛ. Придется расписывать суммы удержанного, и не только, налога по периодам (вот те самые, удобные — с 23 по 22 число).
Налоговая сама не в силах разобраться, что там куда распределять и хочет налогоплательщиков упростить ей учет. Что думает бизнес по этому поводу, кажется, мало кого волнует.
Бухгалтер VS МЧД. Кто кого?
На самом деле бухгалтерам не стоит соревноваться. Необходимо просто принять новые правила игры, ведь уже с 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность (МЧД) при подписании электронных документов физическим лицом от имени организации станет обязательной.
Мы приглашаем вас на бесплатный вебинар «Машиночитаемая доверенность и электронные подписи 2023-2024. Горячие вопросы и ответы экспертов», где подробно расскажем, как бухгалтерам подружиться с МЧД.
Программа вебинара:
1. МЧД: законодательная база.
Какие изменения произойдут с 01.09.2023?
Когда переходить? Что необходимо учитывать?
2. Как сдать отчетность без директора?
КЭП на ФЛ и КЭП на представителя/сотрудника ЮЛ. В чем отличие?
3. Как и где можно сформировать МЧД?
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Самый гуманнный суд в мире
Конституционный суд принял решение, что в статью 152 ТК РФ надо внести правки. Расчет сверхурочных нужно вести не от оклада, а от оклада + всех стимулирующих и компенсирующих выплат.
«А часики то тикают»
Мы уже рассказывали, что настройки программы ФНС оставляют желать лучшего. Например, налоги в зносы списывают раньше, чем в тот же день зачисляют деньги. Из-за этого у предпринимателей в оплату уходят средства из резерва.
История продолжается. Читательница, которая обратила внимание на эту проблему, написала жалобу в телеграм-канал ФНС. И ей объяснили, что да, так работает система:
«...мне перезвонили и объяснили. Утром в 00.00.01 программа начинает списывать и снимать резервы по уведомлениям, а потом уже зачисляются денежные средства.», — пишет она на нашем форуме.
100% от налога за его неуплату
Такой штраф предлагают ввести депутатыза умышленную неуплату налога или взносов. По их мнению существующий «тариф» в 40% никак не стимулирует налогоплательщиков и, в частности, работодателей исполнять обязанности по пополнению бюджета.
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