Добровольные налоги, новый 6-НДФЛ, очередные поправки, на этот раз в ТК. Пятничный ☕«Ночной бухгалтер» № 1493

Налогов мне мало

На сайте РОИ можно размещать любые инициативы (и вы можете, если хотите). Вот один гражданин и воспользовался своим равом — захотел внести свой вклад. Он предложил в ЛК ФНС сделать раздел с добровольными налогами.

Направлять средства можно по его задумке на полезные и добрые дела — на помощь онкобольным детям, на выдачу государством квартир отслужившим в армии, на оказание помощи в чрезвычайной ситуации. А государство за все траты должно будет строго отчитаться, ведь такие поступления будут целевыми.

Пока бурного восторга в голосовании не видно в 2,5 раза больше человек проголосовало против инициативы, чем за нее. В комментах к новости настроения примерно такие же.

С другой стороны все равно почитайте комментарии — узнаете, например, как иногда возникают НКО — просто по инициативе добрых людей, без всяких там РОИ.