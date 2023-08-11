Microsoft не продлит лицензии для бизнеса в РФ, директор хотел возместить 17 млн. НДС по фиктивным сделкам, но его раскрыла ФНС. 🛴Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1498

Закроют окна Microsoft не собирается принимать банковские платежи на местный счет для оплаты услуг. Подписки будут активны до окончания срока их действия, но продлить их не получится, об этом компания предупредила в официальном письме техподдержки.

За большим погонишься — малое потеряешь Ставропольский предприниматель — руководитель агрофирмы насобирал документов на якобы строительно-монтажные работы на сумму в 116 млн. рублей. А затем решил возместить НДС из бюджета на сумму 17 млн. Это очень не понравилось правоохранителям и УФСБ завело на него уголовное дело — о покушении на мошенничество. Трюк, конечно, не удался — на такую сумму возврата налога ФНС наверняка сразу обратила внимание.

Пора перестать бояться ОСНО Хватит, мы положим конец вашим страхам и панике. НДС и налог на прибыль — это не страшно. Восстановить налог или получить возмещение — не за гранью возможностей. Станьте ниндзя 🐱‍👤общей систеvы налогообложения с нашим практическим курсом — Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность. Мы собрали все самое нужное — от распределния расходов и камералки до особенностей применения новых ФСБУ в отчетности. Запишитесь на курс сейчас или смотрите бесплатный пробный урок — наверняка пригодится.

Размер имеет значение Вчера в Трибуне очень бурно обсудили (и продолжают обсуждать) заработок мужчин. А сегодня опрос устроили для женщин — Сколько должна зарабатывать женщина? Многим такая постанвка вопроса не по душе — никто ничего никому не должен! Кроме того, в посте подняли важную тему — гендерное неравенство. Редакторы «Клерка» приняли близко к сердцу вопрос и тоже высказались в комментариях по этому поводу А вы согласны? Напишите свое мнение, мы будем рады его прочитать.

Санкции не повлияли на половину россиян По результатам опроса Фонда общественного мнения 56% россиян считают, что санкции никак не повлияли на их образ жизни. Другие респонденты отметили, что влияние есть — поднялись цены, недоступны некоторые товары и услуги из-за ухода с российского рынка зарубежных компаний, за границу выехать или сложнее, или вообще нельзя. В комментариях поделились своими впечатлениями и наши читатели.