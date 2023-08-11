Обзоры для бухгалтера

Microsoft не продлит лицензии для бизнеса в РФ, директор хотел возместить 17 млн. НДС по фиктивным сделкам, но его раскрыла ФНС. 🛴Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1498

Компания Microsoft не намерена продлевать лицензии для российских компаний после 30 сентября 2023 года. Безумие и отвага, видимо, овладели директором одной из фирм — он решил возместить из бюджета НДС на 17 млн. рублей по фиктивным строительным работам, теперь ему «дело шьют». Вчера говорили о заработках мужчин, сегодня обсуждаем женскую карьеру — кто кого?

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Microsoft не продлит лицензии для бизнеса в РФ, директор хотел возместить 17 млн. НДС по фиктивным сделкам, но его раскрыла ФНС. 🛴Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1498
Иллюстрация: Светлана Семина / Клерк.ру

Закроют окна

Microsoft не собирается принимать банковские платежи на местный счет для оплаты услуг. Подписки будут активны до окончания срока их действия, но продлить их не получится, об этом компания предупредила в официальном письме техподдержки.

За большим погонишься — малое потеряешь

Ставропольский предприниматель — руководитель агрофирмы насобирал документов на якобы строительно-монтажные работы на сумму в 116 млн. рублей. А затем решил возместить НДС из бюджета на сумму 17 млн. Это очень не понравилось правоохранителям и УФСБ завело на него уголовное дело — о покушении на мошенничество.

Трюк, конечно, не удался — на такую сумму возврата налога ФНС наверняка сразу обратила внимание.

Пора перестать бояться ОСНО

Хватит, мы положим конец вашим страхам и панике. НДС и налог на прибыль — это не страшно. Восстановить налог или получить возмещение — не за гранью возможностей.

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Размер имеет значение

Вчера в Трибуне очень бурно обсудили (и продолжают обсуждать) заработок мужчин. А сегодня опрос устроили для женщин — Сколько должна зарабатывать женщина? Многим такая постанвка вопроса не по душе — никто ничего никому не должен! Кроме того, в посте подняли важную тему — гендерное неравенство.

Редакторы «Клерка» приняли близко к сердцу вопрос и тоже высказались в комментариях по этому поводу

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А вы согласны? Напишите свое мнение, мы будем рады его прочитать.

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Санкции не повлияли на половину россиян

По результатам опроса Фонда общественного мнения 56% россиян считают, что санкции никак не повлияли на их образ жизни. Другие респонденты отметили, что влияние есть — поднялись цены, недоступны некоторые товары и услуги из-за ухода с российского рынка зарубежных компаний, за границу выехать или сложнее, или вообще нельзя.

В комментариях поделились своими впечатлениями и наши читатели.

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Полезности бухгалтеру

Сегодня пятница, но мы все равно рассказываем вам о полезностях, которые наверняка пригодятся вам в работе.

Спасибо, что дочитали до конца!

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