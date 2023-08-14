Доллар «сломал» табло в обменниках, НДФЛ по процентам с вкладов будет зависеть от года, за который % заплачены. 👩‍🏫 «Ночной бухгалтер» № 1499

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Гаси табло Выключать табло с курсом валют или публиковать доллара без одной последней цифры пришлось обменникам сегодня. Стандартно экраны рассчитаны на 4 цифры, а их стало 5. На снижение курс валют пошел после заявления Центробанка о том, что 15 августа пройдет заседание Совета директоров, на котором будут решать судьбу ключевой ставки. Доллар сегодня вообще популярная тема. Вот тут мы рассказали, что помощник президента Максим Орешкин раскритиковал слишком мягкую политику Эльвиры Набиуллиной. В другой новости мы привели слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который считает, что народ за курсом не следит — не интересен он ему.

Учет НМА, полученных в пользование с 2024 года Бесплатный вебинар для бухгалтеров 16 августа в 11:00. Как приобретателю отражать разовые и периодические платежи в бухгалтерском учете в свете нового ФСБУ 14/2022? Этот вопрос рассмотрим на вебинаре. Затронем и налоговый учет таких платежей. Программа Приобретение неисключительного права на РИД;

Разовый (паушальный) платеж;

Периодические платежи (роялти);

Бухгалтерский и налоговый учет полученных в пользование НМА. Спикер: Людмила Архипкина Ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело». Записаться на вебинар Реклама: ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8K9Tnz

Все страньше и страньше Становится формула для расчета НДФЛ с процентов по вкладам. Сейчас для того, чтобы понять какую сумму облагать налогом, нужно посчитать необлагаемый лимит: 1 млн руб. х ставку ЦБ (максимальная в течение года). Учитывая, что такая ставка сейчас равна 8,5% то в 2023 году НДФЛ не будут облагаться 85 000 руб. процентов (как минимум). Но хотят внести изменения в НК. Такой лимит станет переходящим. Проценты, выплаченные в следующем году, но начисленные в этом, будут включаться входить в расчет базы текущего года, база как бы растянется на несколько периодов. Более понятно, на примере, разобрали новые правила в новости.

Как пережить увольнение Когда начинаешь задумываться об уходе с работы — это уже звоночек, что тебе почему-то здесь некомфортно. Может зарплата маленькая, или директор — душнила, может коллеги сваливают на тебя груз текущих задач и ответственности или просто появилось желание вырости как специалисту. В любом случае увольнение — это стресс. Один из наших блогеров в Трибуне дала хорошие советы, как пережить это время без лишних нервов и паники. Пользуйтесь.

Вместо ручки и 1С — кисточка и бордюры Бухгалтер — он на все руки мастер. Причем, не только там управленку вести или воинский учет, а еще и покрасить ворота или бордюры. Бухгалтеру детского сада пришлось отложить на время свою работу и заняться добровольно-принудительным субботником, потому учреждение не готово к новому учебному году, а сроки горят. Бухгалтеру это не понравилось и она обратилась в Роструд, который возмущение сотрудника детсада поддержал. Не может работодатель заставлять выполнять обязанности, которых нет в должностной инструкции.

Как сэкономить на организации командировок в 2023 году Расскажем на вебинаре 30 августа в 15.00 мск. Узнаете как оптимизировать расходы на транспорт, проживание и питание во время командировок, планировать бизнес-поездки и управлять ими. Опытный эксперт-практик поможет сделать работу с командировками в разы проще и эффективнее. А главное, сможете рационально использовать бюджет и не переплачивать. Записаться на вебинар