У Егорова с ЕНС все идет по плану, Центробанк поднял ключевую ставку на 3,5%, налоговая отменяет свидетельства о постановке на учет. Юбилейный 🥳«Ночной бухгалтер» № 1500

Сегодня у нас важное событие, даже два! Юбилей «Ночного бухгалтера» — сегодня вышел 1500-й выпуск. И началась масштабная кампания по записи на событие года — Клерк.Конференцию. Мы приглашаем вас всех на самое крутое офлайн-мероприятие для бухгалтеров (онлайн тоже можно участвовать). Записывайтесь здесь. До 31 августа билеты отдаем с большой скидкой. А еще обязательно будем дарить подарки!

Четко, без сбоев По мнению главы ФНС работают личные кабинеты налогоплательщиков и сам ЕНС. Вот НДФЛ теперь кладут в резерв автоматом (только попробуй налог оттуда забрать). И, если вы не в курсе, то уменьшение патента и УСН на начисленные, а не уплаченные взносы — это манна небесная. Правда, до сих пор не объяснили, что делать тем, кто заплатил 1% фиксированных взносов и уже учел их при расчете налогов, а оказалось, что так теперь нельзя. Комментарии традиционно полыхают: Кстати, самый читаемый НБ (больше 227 тысяч просмотров на сайте) — про назначение Мишустина, про Егорова там тоже есть — заходите понастальгировать

Массовые выплаты на карты и через СБП Проводить платежи вручную — прошлый век. Давно можно платить самозанятым гораздо проще.



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К взлету готов Центробанк провел экстренное заседания и сегодня поднял ключевую ставку до 12%. Ждем повышения ставок по кредитам и вкладам. Хорошие новости — со 120 000 рублей процентов по вкладам в 2023 году с вас точно не возьмут НДФЛ.

А справочка имеется? Сейчас при заключении договора, обычно в рамках должной осмотрительности, у компаний запрашивают целый пакет документов. В него включают и свидетельство о постановке на учет. Его еще могут попросить в банке, у нотариуса, при подаче заявки на торги и т.д. Налоговики вносят серьезные изменения в НК (да, еще одни), согласно которым теперь подтверждать регистрацию в ФНС будут выписки. Главное, чтобы об изменениях вовремя узнали, все кому это нужно. Иначе придется доказывать нотариусу, что вы не прячете от него «справочку».

Работу не надо, мне отдых давай! Сотрудники хотят в командировках не только работать, но и отдыхать. Поэтому с удовольствием поедут, например, в Санкт-Петербург. На самом деле, сейчас можно без проблем совместить рабочую поездку с туризмом. Можно поехать в Сочи, побывать на крутом мероприятии, узнать что нового в нормативном регулировании и в практике налогообложения в 2023 году, а заодно сходить на пляж, погулять по известным туристическим маршрутам, или, наоборот — пройти непроторенными тропинками. В общем — лето кончается, ловите волну ;)

I don't speak English Минтранс собирается отказаться от некоторых требований по дублированию информации на английском языке в метро. Соответствующий проект разместили на федеральном портале. Но некоторые считают, что доходить до маразма в этом вопросе не стоит, ведь на внедрение системы информирования затрачены немалые деньги, а теперь ее предлагают переделать. В комментариях к новости обсуждают не станут ли дублировать информацию на каком-нибудь другом языке, например, на китайском. А вы как считаете?