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Государственные ведомства

Минтранс хочет отказаться от английского языка на схемах метро

По многочисленным просьбам граждан, перевозчикам могут разрешить не дублировать названия станций метро на английском языке.
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Минтранс опубликовал на Федеральном портале проектов нормативных актов документ, который исключает дублированные названия станций метро на английском языке.

Инициатива предполагает изменение в приказы об утверждении типовых правил пользования метрополитеном, монорельсом, фуникулером и канатной дорогой.

Из приказа могут убрать пункты о том, что информирование должно дублироваться на английском языке.

Мы сравнительно недавно сделали эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны. Конечно, если будет директивное указание все снять и оставить только на русском, мы подчинимся. Но до маразма доходить не стоит, — сказал «Коммерсанту» директор «Нижегородского метро» Олег Яушев.

С субъектов снимут «лишние требования» о дублировании информации там, где в этом нет необходимости.

Такое решение было принято «ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации».

Комментарии

8
  • Логотип IriEro
    IriEro 52 минуты назад

    Ирина

    Володин назвал английский язык мёртвым:

    https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html

    Теперь будут дублировать на китайском?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 45 минут назад

      Главный бухгалтер

      Володин назвал английский язык мёртвым:

      это потому что он его не знает?

  • Логотип Leгионер
    Leгионер 50 минут назад

    АлексейРуководитель отдела

    Не стоит, все-таки международный язык как ни крути.

    • Логотип IriEro
      IriEro 48 минут назад

      Ирина

      Некий депутат даже предложил перестать преподавать английский в школе.

  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 39 минут назад

    По многочисленным просьбам граждан, перевозчикам могут разрешить не дублировать названия станций метро на английском языке.

    Опять мешки писем прислали?

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 38 минут назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Все, туризм больше не нужен, надо полагать

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 36 минут назад

      Ирина

      Он теперь внутренний

  • Логотип African
    African 3 минуты назад

    Минтранс должен издать приказ о дублировании на русском языке названий в метрополитене Нью Йорка.

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