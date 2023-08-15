Минтранс хочет отказаться от английского языка на схемах метро

По многочисленным просьбам граждан, перевозчикам могут разрешить не дублировать названия станций метро на английском языке.

Минтранс опубликовал на Федеральном портале проектов нормативных актов документ, который исключает дублированные названия станций метро на английском языке.

Инициатива предполагает изменение в приказы об утверждении типовых правил пользования метрополитеном, монорельсом, фуникулером и канатной дорогой.

Из приказа могут убрать пункты о том, что информирование должно дублироваться на английском языке.

Мы сравнительно недавно сделали эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны. Конечно, если будет директивное указание все снять и оставить только на русском, мы подчинимся. Но до маразма доходить не стоит, — сказал «Коммерсанту» директор «Нижегородского метро» Олег Яушев.

С субъектов снимут «лишние требования» о дублировании информации там, где в этом нет необходимости.

Такое решение было принято «ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации».