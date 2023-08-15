Минтранс хочет отказаться от английского языка на схемах метро

Минтранс опубликовал на Федеральном портале проектов нормативных актов документ, который исключает дублированные названия станций метро на английском языке.
Инициатива предполагает изменение в приказы об утверждении типовых правил пользования метрополитеном, монорельсом, фуникулером и канатной дорогой.
Из приказа могут убрать пункты о том, что информирование должно дублироваться на английском языке.
Мы сравнительно недавно сделали эту систему информирования, затратив немалые деньги. Зачем ее сейчас убирать? В город ездят туристы, являющиеся носителями английского языка. Язык широко распространен, а мы гостеприимны. Конечно, если будет директивное указание все снять и оставить только на русском, мы подчинимся. Но до маразма доходить не стоит, — сказал «Коммерсанту» директор «Нижегородского метро» Олег Яушев.
С субъектов снимут «лишние требования» о дублировании информации там, где в этом нет необходимости.
Такое решение было принято «ввиду значительной информационной нагрузки на пассажиров и с учетом социально-политической ситуации в Российской Федерации».
Комментарии8
Ирина
Володин назвал английский язык мёртвым:
https://ria.ru/20230518/angliyskiy-1872646366.html
Теперь будут дублировать на китайском?
Главный бухгалтер
это потому что он его не знает?
АлексейРуководитель отдела
Не стоит, все-таки международный язык как ни крути.
Ирина
Некий депутат даже предложил перестать преподавать английский в школе.
Опять мешки писем прислали?
ВикторияГлавный бухгалтер
Все, туризм больше не нужен, надо полагать
Ирина
Он теперь внутренний
Минтранс должен издать приказ о дублировании на русском языке названий в метрополитене Нью Йорка.