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Перейти на УСН можно с помощью МФЦ, требовать документы по телефону нельзя — объяснила ФНС, что включать в уведомление по ЕНП в августе. 🧨«Ночной бухгалтер» № 1503

Подать заявление для перехода на УСН и ЕСХН можно через МФЦ. ФНС разослала своим сотрудникам рекомендации — как требовать документы у налогоплательщиков, например, нельзя передавать запрос по телефону. Напоминаем, что включать в августовское уведомление. А еще расскажем зачем шаурме свой стандарт, а бухгалтеру знания по маркировке.

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Перейти на УСН можно с помощью МФЦ, требовать документы по телефону нельзя — объяснила ФНС, что включать в уведомление по ЕНП в августе. 🧨«Ночной бухгалтер» № 1503
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Хочу на упрощенку!

Как часто забывают подать вовремя это простое заявление, особенно при регистрации бизнеса. А потом, упаси Егоров, придется сдавать декларации по прибыли и НДС, когда хотел просто платить 6% от дохода.

Теперь подать заявление на УСН стало проще — это можно сделать в МФЦ.

Сами себе объяснили

Руководство налоговой службы, видимо, решило, что работа по истребованию документов ведется подчиненными плохо. Например, в чатах и на форуме «Клерка» мы часто читаем, что налоговики просят повторно предоставить документы или просят об их передаче по телефону и в неформальной переписке.

ФНС выпустила рекомендации, которые опубликовала открыто — так что можете почитать и убедиться, что с вас спрашивают все по закону, а не по хотелкам конкретного инспектора.

Что там с ЕНП?

Подкрался незаметно новый срок для подачи уведомлений об уплаченных налогах и взносах. Сдать его нужно до 25 августа — пятница последний день.

А мы составили памятку, что именно включать в уведомление.

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Получить надбавку можно без походов к начальству, заявлений и выслуги лет. Если у вас есть 40 минут свободного времени в день, вы можете взять на ведение ИП с оплатой от 15.000₽ в месяц.

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Страсти по шаурме

Депутаты не унимаются, на сей раз им не дает покоя шаурма — травятся ей люди и с этим надо что-то делать, считает депутат Госдумы Даванков. Он уже и в Роспотребнадзор обратился, но тот что-то тормозит с ответом, поэтому решено идти сразу в Минздрав.

Не знаем, почему именно шаурма так расстроила политика, но он хочет создать стандарт, по которому бы производился этот фаст-фуд.

«Клерки» сразу отозвались на это предложение своими:

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Маркировка — не моё…?

Бухгалтеру небольших компаний приходится иногда делать вещи совершенно его натуре не свойственные, например, заниматься отслеживанием маркировки товара. Спор завязался в КУБе — телеграм-канале «Клерка».

Бухгалтеры споряткто должен заниматься маркировкой, надо ли доплачивать за новые обязанности или вообще пусть другие люди этим занимаются, специально обученные.

Почему летом чаще увольняются?

Любопытный пост написал один из пользователей в Трибуне — Самые дурацкие спонтанные увольнения всегда происходят летом. Почему так происходит? Например, в отпуске человек вдруг осознает, что отдыхать круче)) Да и вообще — работа ему давно надоела, самое время ее сменить. О других причинах узнаете, прочитав пост.

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