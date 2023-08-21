Перейти на УСН можно с помощью МФЦ, требовать документы по телефону нельзя — объяснила ФНС, что включать в уведомление по ЕНП в августе. 🧨«Ночной бухгалтер» № 1503

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Хочу на упрощенку! Как часто забывают подать вовремя это простое заявление, особенно при регистрации бизнеса. А потом, упаси Егоров, придется сдавать декларации по прибыли и НДС, когда хотел просто платить 6% от дохода. Теперь подать заявление на УСН стало проще — это можно сделать в МФЦ.

Сами себе объяснили Руководство налоговой службы, видимо, решило, что работа по истребованию документов ведется подчиненными плохо. Например, в чатах и на форуме «Клерка» мы часто читаем, что налоговики просят повторно предоставить документы или просят об их передаче по телефону и в неформальной переписке. ФНС выпустила рекомендации, которые опубликовала открыто — так что можете почитать и убедиться, что с вас спрашивают все по закону, а не по хотелкам конкретного инспектора.

Что там с ЕНП? Подкрался незаметно новый срок для подачи уведомлений об уплаченных налогах и взносах. Сдать его нужно до 25 августа — пятница последний день. А мы составили памятку, что именно включать в уведомление.

Как «индексировать ЗП» на 50% осенью 2023 года? Получить надбавку можно без походов к начальству, заявлений и выслуги лет. Если у вас есть 40 минут свободного времени в день, вы можете взять на ведение ИП с оплатой от 15.000₽ в месяц. Приглашаем вас на бесплатный 3–х дневный марафон «Успешный бухгалтер». Разберемся, как заработать первые 100.000₽ без постоянного поиска клиентов и увольнения из найма. Марафон пройдет 5, 6, 7 сентября. Автор – Татьяна Себелева, экс-руководитель РЖД и РУСАЛ. Записаться бесплатно Реклама: ИП Себелева, ИНН 272437902902, erid: LjN8K1drj

Страсти по шаурме Депутаты не унимаются, на сей раз им не дает покоя шаурма — травятся ей люди и с этим надо что-то делать, считает депутат Госдумы Даванков. Он уже и в Роспотребнадзор обратился, но тот что-то тормозит с ответом, поэтому решено идти сразу в Минздрав. Не знаем, почему именно шаурма так расстроила политика, но он хочет создать стандарт, по которому бы производился этот фаст-фуд. «Клерки» сразу отозвались на это предложение своими:

Маркировка — не моё…? Бухгалтеру небольших компаний приходится иногда делать вещи совершенно его натуре не свойственные, например, заниматься отслеживанием маркировки товара. Спор завязался в КУБе — телеграм-канале «Клерка». Бухгалтеры спорят — кто должен заниматься маркировкой, надо ли доплачивать за новые обязанности или вообще пусть другие люди этим занимаются, специально обученные.

Почему летом чаще увольняются? Любопытный пост написал один из пользователей в Трибуне — Самые дурацкие спонтанные увольнения всегда происходят летом. Почему так происходит? Например, в отпуске человек вдруг осознает, что отдыхать круче)) Да и вообще — работа ему давно надоела, самое время ее сменить. О других причинах узнаете, прочитав пост.