Вахтовый метод работы: график, размер зарплаты, компенсации, отпуск и налоги

Что такое вахтовый метод работы

Вахтовый метод — периодическая или сезонная работа вне постоянного места проживания работников, когда они не могут возвращаться домой ежедневно.

Обычно вахтовый метод работы используют для добычи нефти и газа, лесозаготовки, разработки местонахождений и рыболовного промысла.

Специфика организации вахтового метода

Вахтовый метод используют при следующих условиях:

место работы удалено от места жительства работников или местонахождения работодателя, поэтому работники не могут ежедневно возвращаться домой;

вахтовые работы производятся в необжитых условиях, отдаленных районах с особым климатом и природными условиями.

На рабочем объекте работники вахты проживают в вахтовых поселках, оборудованных работодателями, общежитиях или жилых помещениях, оплачиваемых руководством.

Работодатель может организовать поселок, где будут жить работники во время вахты, сам или оплачивать их проживание в общежитиях или жилых помещениях.

Преимущества вахтового метода

Предложение вахтовой работы часто принимают специалисты, которые не могут улучшить свое финансовое положение по месту жительства. Сотрудникам предоставляют жилье, питание и транспорт, поэтому они могут сэкономить на таких расходах.

При этом трудоустроиться на вахту могут молодые специалисты без опыта работы.

Между вахтами работнику предоставляют длительный отпуск.

Недостатки работы вахтой

Чаще всего работникам приходится долгое время находиться в неблагоприятных климатических условиях, к которым сложно быстро адаптироваться. Это может негативно сказаться на здоровье специалистов.

Поскольку надзорные органы часто находятся далеко от места вахты, там могут пренебрегать техникой безопасности или испытывать сложности в оказании первой медицинской помощи.

Вахтовые поселки располагаются вдали от центра, поэтому работники могут находиться в изоляции. Из-за этого им сложнее купить необходимые вещи или с пользой провести свободное время.

Кого можно и нельзя привлекать к вахтовым работам

На вахтовую работу принимают не всех желающих. Согласно ст. 298 ТК, привлекать к вахтовой работе нельзя:

несовершеннолетних;

беременных;

женщин с детьми до 3 лет;

лиц с противопоказаниями здоровья — все кандидаты в обязательном порядке проходят медосмотр.

Место работы может находиться далеко от центра, поэтому оказать квалифицированную медицинскую помощь быстро практически невозможно.

Сначала кандидаты получают от работодателя направление на медосмотр. Работники должны получить медицинское освидетельствование с отметками:

дерматовенеролога;

гинеколога (для женщин);

невролога;

отоларинголога;

окулиста;

отоларинголога;

психиатра;

стоматолога;

терапевта;

хирурга.

Кандидаты также проходят функциональные и лабораторные обследования:

общие анализы крови и мочи;

кардиограмму;

УЗИ брюшной полости;

проверку работы вестибулярного аппарата;

аудиометрию;

ФГДС;

спирометрию;

флюорографию.

Пройти обследование можно в частной или государственной клинике. К работе допускают только кандидатов успешно прошедших медкомиссию. При трудоустройстве работодатель должен компенсировать сотруднику расходы на обследование.

Время работы и отдыха

Во время вахты работу выполняют в несколько смен. Начало, окончание и вид смены — дневная, вечерняя или ночная — ее продолжительность и перерывы для отдыха определяют в графике работы. Руководство компании должно ознакомить работников с графиком за два месяца до введения его в действие.

В графике должны предусматривать периоды, необходимые для доставки работников на вахту и обратно. Дни на дорогу до дома и места работы могут включать в период отдыха между вахтами.

В вахту обычно включают периоды выполнения работ на объекте и междусменного отдыха.

Как оплачивается такой труд

При вахтовой работе сдельщикам работы оплачивают по укрупненным или комплексным нормам и расценкам.

Мастерам, прорабам, начальникам смен, цеховому персоналу оплату проводят за фактически отработанное время в часах из расчета месячных должностных окладов.

Другим специалистам и служащим, работающим на вахте, за фактически отработанное время. Рабочим-повременщикам оплачивают все фактически отработанное время в часах из расчета тарифных ставок для разрядов.

Оплату труда работников на вахте производят с учетом надбавки за вахтовый метод работы.

Оплату труда производят в размере тарифной ставки. Доплаты, связанные с переработкой в пределах графика, оплачивают в размере дневной тарифной ставки. В коллективном договоре или локальном акте могут быть предусмотрены более высокие оплаты труда.

Какие законы регулируют вахтовую работу

Особенности труда вахтовым методом прописаны в гл. 47 ТК.

По территориальному признаку вахта может быть:

региональной — когда место жительства сотрудника и место работы находятся в одном субъекте РФ. Обычно продолжительность такой вахты не более десяти суток;

межрегиональной или экспедиционной — работники живут далеко от места работы. В этом случае срок вахты составляет уже 2 и более недели.

При этом продолжительность вахты не может быть больше 1 месяца. Однако в исключительных случаях срок вахты могут увеличить на 3 месяца. Закон не утверждает перечень исключительных случаев. На практике это может быть, например, эпидемиологическая ситуация или сложные погодные условия.

Увеличить вахтовый период могут только при соблюдении определенных условий:

отдых между сменами с учетом обеденного перерыва не может быть меньше 12 часов в сутки;

количество выходных совпадает с количеством рабочих недель в месяце.

Например, если человек отработал три недели в месяц, у него должно быть три дня отдыха.

Продолжительность смены не может быть более 12 часов, а продолжительность междусменного отдыха — меньше двойной продолжительности последней трудовой смены с учетом времени на перерыв.

В некоторых ситуациях длительность междусменного отдыха могут уменьшить до 12 часов. На вахтах также допускается сверхурочная работа. Ее правила регулирует ст. 99 ТК.

Переработки могут суммировать в рабочие дни, а затем за счет них давать дополнительные дни отдыха к междувахтовому отдыху. Их оплачивают в размере дневной тарифной ставки.

В течение рабочего дня работникам положены перерывы на отдых и питание продолжительностью от 30 минут до двух часов. Также в расписании должны быть запланированы перерывы на обогрев и отдых, если работа проходит в холодное время года на улице или в холодных помещениях.

Ежегодный отпуск вахтовикам предоставляют в обычном порядке после междувахтового отдыха.

Компенсация за ненормированный рабочий день

Поскольку вахтовая работа отличается от привычной 40-часовой рабочей недели, работодатель должен предоставить работникам дополнительные гарантии и компенсации.

Кроме стандартной оплаты труда вахтовики могут получить специальную надбавку за все календарные дни, когда они находятся на вахте. Также надбавка выплачивается за время на дорогу от места сбора специалистов до вахты и обратно. Эту надбавку начисляют вместо командировочных.

Размер надбавки прописывают в локальных нормативных актах, коллективных или трудовых договорах.

Компенсация за тяжелые условия труда

Работники также могут получить районный коэффициент и специальные процентные надбавки, если они работают в районах Крайнего Севера или приравненных к нему территорий.

Гарантии и компенсации при работе на вахте

За каждый день работы на вахте и дни на дорогу до места работы и обратно вахтовики получают специальные надбавки. Дополнительные выплаты являются не частью зарплаты, а компенсацией за особые условия труда.

На каждом предприятии предусмотрены свои надбавки, они включают в себя федеральную и региональную части, а также часть, утвержденную локальными актами предприятия. Кроме того, размер компенсации зависит от должности, поэтому работники могут получать дополнительные выплаты.

В госучреждениях размер надбавок определяется нормативными правовыми актами правительства, в коммерческих компаниях — локальными нормативными актами или трудовым договором.

Работники Крайнего Севера и приравненных к нему районов также могут рассчитывать на:

районный коэффициент и процентную надбавку — их устанавливают в региональных законодательных и локальных актах;

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск — устанавливают в правилах внутреннего трудового распорядка или трудовом договоре. Дополнительный отпуск составляет 24 календарных дня для работников Крайнего Севера и 16 — для местностей, к нему приравненных.

Доставку работников до места вахты или пункта сбора и обратно оплачивает руководитель. Он также может компенсировать работнику стоимость проезда. В этом случае в локальных нормативных актах или трудовых договорах должны предусмотреть такую компенсацию.

Оформление трудовых отношений

Вахтовики могут оформить по трудовому договору, договору гражданско-правового характера или через самозанятость.

При оформлении трудового договора сотрудник может рассчитывать на специальные надбавки за вахтовую работу, пенсионные отчисления и оплачиваемый отпуск.

Договор ГПХ и самозанятость означают, что работники не считаются вахтовиками, а значит не могут рассчитывать на соответствующие надбавки.

Полный перечень документов, который нужно оформить при приеме на работу с бланками и образцами заполнения, найдете здесь.

Что брать с собой на вахту

В список обязательных вещей входят:

документы — паспорт, полис ОМС, СНИЛС, ИНН, билеты, страховки, заключение медкомиссии и договор с работодателем;

лекарства — обезболивающие, противовирусные, противовоспалительные, жаропонижающие, антигистаминные, противодиарейные средства, антисептики, бинты и лейкопластыри;

средства личной гигиены;

комплекты одежды и обуви для разных погодных условий;

постельное белье и посуду.

Это основной список, дополнить его можно по своему желанию.

Пример расчета заработной платы

Возьмем в качестве примера график работы 15 на 15 для месяцев с 30 днями, 16 на 16 для месяцев, где 31 день, и 14 на 14 — для февраля. В нашем примере возьмем за основу июнь 2023 года.

В июне вахта начиналась с 5 числа. Четыре дня с 1 по 4 июня занимает дорога на вахту. Окончание вахты с 19 июня, а с 20 по 23 июня — дорога с вахты домой.

Рабочая смена на вате составляет 11,5 часа, а в последний день — 11 часов. Часовая тарифная ставка составляет 300 рублей в час, а компенсация за вахту — 700 рублей в день.

В качестве учетного периода берем квартал. Работник отработал за второй квартал 184 часа в апреле, 172 часа — в мае и 172 часа в июне. Это 528 часов квартал. При этом норма составляет 519 часов.

172 × 300 рублей/час = 51 600 рублей.

Надбавки за вахтовый метод составят (15 дней вахты + 8 дней дороги) × 700 рублей/день = 16 100 рублей.

Оплата переработки: (9 дней × 8 часов) × 300 рублей/час = 21 600 рублей.

Оплата дней в дороге: (8 дней × 8 часов) × 300 рублей/час = 19 200 рублей.

Всего оплата труда за июнь составит: 51 600 рублей + 21 600 рублей + 19 200 рублей = 108 500 рублей.

Налогообложение выплат вахтовикам

Если сотрудник работает по трудовому договору или договору ГПХ, его заработная плата облагается НДФЛ в 13% и в 15% для дохода более 5 млн рублей.

Работодатель также обязан уплачивать за него страховые взносы в СФР: 22% на обязательное пенсионное страхование, 5,1% на медстрахование, 2,9% — на случай временной нетрудоспособности, от 0,2% до 8,5% на травматизм.

При самозанятости налог уплачивает сам работник.

Вахтовые надбавки не облагаются подоходным налогом и страховыми взносами, поскольку являются компенсационными выплатами.

Работа вахтовым методом: главное

Вахтовый метод — периодическая или сезонная работа вне постоянного места проживания работников, когда они не могут возвращаться домой ежедневно.

На вахту принимают совершеннолетних работников. Если у женщин есть дети, их возраст должен быть больше трех лет. Трудоустроить могут только лиц, прошедших медицинский осмотр.

Рабочая смена не может быть дольше 12 часов.

Отдых между сменами с учетом обеденного перерыва не может быть меньше 12 часов в сутки.