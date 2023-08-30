Обзоры для бухгалтера

Налоговая разрешила уменьшать налог по УСН и ПСН в 2023 году на взносы 1%, самозапрет на выдачу кредитов, россияне хотят МРОТ — 44 200 ₽. 👀«Ночной бухгалтер» № 1510

Свершилось чудо — ФНС дала добро на уменьшение в 2023 году «упрощенного» налога и патента на 1% фиксвзносов ИП (фактически в обход новых правил). Не хочешь брать кредит — не бери, сомневаешься в себе — запрети заранее выдавать тебе кредиты. «Даешь МРОТ 40+ тысяч», — говорят россияне, нате вам 19 242 — Минтруд. И другие новости дня.

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Налоговая разрешила уменьшать налог по УСН и ПСН в 2023 году на взносы 1%, самозапрет на выдачу кредитов, россияне хотят МРОТ — 44 200 ₽. 👀«Ночной бухгалтер» № 1510
Иллюстратор: Вера Ревина / Клерк.ру

Шок дня

Налоговики после долгих уговоров и ругани ИП в их чате в телеграм, наконец, дали ответ про фиксированные взносы в 1% в 2023 году. Ура-ура! Можно праздновать. Только без «но» никак не обошлось.

Взносы 1%, подлежащие уплате в 2024 году, можно считать подлежащими уплате в 2023 году. НО! Если ИП учтет уменьшит на них налог в 2023 году, то в 2024-ом учитывать повторно их не сможет.

При этом ФНС пришлось фактически нарушить / обойти положения НК, их разъяснения противоречат тому, что написано в кодексе.

Наши эксперты предложили сразу пару решений, которые могли бы, еще на стадии внесения изменений, не создавать такой спорной ситуации:

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Не давайте мне денег

Инициатива депутатов про самозапрет на займы и кредиты нашла живой отклик в Правительстве. Шутки про раздвоение личности тут могли бы быть, но вообще-то у проекта благая цель — защитить граждан от действий мошенников.

Мы часто рассказываем о том, как действуют мошенники и как оперативно меняют свои схемы. Вот в статье юрист разбирает ситуацию, когда женщине пришлось с боем в судах доказывать, что она не брала крупный кредит. Поверил ей только Верховный суд, другие инстацнии решили «сама виновата».

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Давно не было котиков)

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Минималку надо?

Никто не хочет получать минимальную зарплату, ну разве что она будет где-то 44 200 руб. SuperJob провел опрос и выяснил, какой МРОТ хотят видеть граждане.

Минтруд результаты опроса, видимо, не смотрел, потому что МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 руб. (проект Минтруда).

Уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы можно без заявления о зачете их с ЕНП

До того, как уменьшить единый налог на взносы, ИП должен был (и до сих пор может), подать заявление на зачет уплаченного ЕНП в счет фиксированных взносов. Теперь это заявление теряет смысл, ведь уплата взносов перестала иметь значение для уменьшения налога.

Но мы описали в новости некоторые случаи, когда такое заявление все-таки пригодится.

Бесплатно раздают образцы документов

Наши коллеги из компании СберКорус подготовили с помощью своих экспертов и юристов полезные материалы для тех компаний, которые уже работают или собираются работать с самозанятыми.

Это:

  • Памятка с признаками подмены трудовых отношений самозанятостью (чтобы избежать рисков).

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