Налоговая разрешила уменьшать налог по УСН и ПСН в 2023 году на взносы 1%, самозапрет на выдачу кредитов, россияне хотят МРОТ — 44 200 ₽. 👀«Ночной бухгалтер» № 1510

Шок дня
Налоговики после долгих уговоров и ругани ИП в их чате в телеграм, наконец, дали ответ про фиксированные взносы в 1% в 2023 году. Ура-ура! Можно праздновать. Только без «но» никак не обошлось.
Взносы 1%, подлежащие уплате в 2024 году, можно считать подлежащими уплате в 2023 году. НО! Если ИП учтет уменьшит на них налог в 2023 году, то в 2024-ом учитывать повторно их не сможет.
При этом ФНС пришлось фактически нарушить / обойти положения НК, их разъяснения противоречат тому, что написано в кодексе.
Наши эксперты предложили сразу пару решений, которые могли бы, еще на стадии внесения изменений, не создавать такой спорной ситуации:
Не давайте мне денег
Инициатива депутатов про самозапрет на займы и кредиты нашла живой отклик в Правительстве. Шутки про раздвоение личности тут могли бы быть, но вообще-то у проекта благая цель — защитить граждан от действий мошенников.
Мы часто рассказываем о том, как действуют мошенники и как оперативно меняют свои схемы. Вот в статье юрист разбирает ситуацию, когда женщине пришлось с боем в судах доказывать, что она не брала крупный кредит. Поверил ей только Верховный суд, другие инстацнии решили «сама виновата».
Пс-с-с, хочешь отдохнуть от работы 12 сентября?
Устрой себе полезный выходной во вторник — участвуй в Клерк.Конференции.
Пообщаешься с коллегами, задашь вопросы экспертам (лучший шанс узнать много полезного про ФСБУ, проверки, ЕНС, ВЭД и многое другое), с серьезным видом будешь сидеть в наушниках и говорить «я на конференции, все вопросы потом». Пусть директор знает, что у него топ-бухгалтер.
Приедешь лично в Краснодар — оценишь наши кофе-брейки и раздаточный материал (запись тоже дадим).
Все о Конференции, экспертах и программе тут. Жми по кнопке ниже, если готов купить билет на онлайн.
Минималку надо?
Никто не хочет получать минимальную зарплату, ну разве что она будет где-то 44 200 руб. SuperJob провел опрос и выяснил, какой МРОТ хотят видеть граждане.
Минтруд результаты опроса, видимо, не смотрел, потому что МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 руб. (проект Минтруда).
Уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы можно без заявления о зачете их с ЕНП
До того, как уменьшить единый налог на взносы, ИП должен был (и до сих пор может), подать заявление на зачет уплаченного ЕНП в счет фиксированных взносов. Теперь это заявление теряет смысл, ведь уплата взносов перестала иметь значение для уменьшения налога.
Но мы описали в новости некоторые случаи, когда такое заявление все-таки пригодится.
Бесплатно раздают образцы документов
Наши коллеги из компании СберКорус подготовили с помощью своих экспертов и юристов полезные материалы для тех компаний, которые уже работают или собираются работать с самозанятыми.
Это:
Памятка с признаками подмены трудовых отношений самозанятостью (чтобы избежать рисков).
Образец договора с самозанятым (подготовлен юристом, так что налоговики не смогут найти нарушений).
Все, что от вас требуется — пройти опрос (займет пару минут, там всего 5 вопросов). Оставлять контакты не нужно!
Будем благодарны за поддержку коллег, они делают работу бухгалтера проще ;)
Главред рекомендует
Очередная подборка, которая поможет вам лучше ориентироваться в мире учета и налогов, а также поможет найти крутую работу и не пропустить важное событие.
🔥 Горящий вебинар. Уже 31 августа в 11.00.
Работа с внештатниками без рисков — советы налогового консультанта, разбор ошибок, рекомендации по договорам и альтернатива самозанятым. Гвоздь программы — рекомендации для самозанятых, если их вызвали на допрос.
Все изменения 2023-2024 гг. в учете строительных организаций. Отчетность застройщиков, налоговые риски и схемы по Закону 214-ФЗ.
Масштабное мероприятие для бухгалтеров одной из самых сложных сфер — строительстве. Пройдет офлайн 18 — 22 сентября, с 10:00 до 14:00 в Москве.
Топ-вакансия. Главный бухгалтер с зарплатой от 200 000 руб. на полный рабочий день.
Больше вакансий смотри тут. Фильтр по зарплате, опыту, должности, городу и занятости. Или создай резюме и его увидят работодатели на «Клерке».
Спасибо, что дочитали до конца! Вчерашний выпуск найдете здесь.
Ваша когда там дети в школу пойдут? редакция