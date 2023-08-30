Налоговая разрешила уменьшать налог по УСН и ПСН в 2023 году на взносы 1%, самозапрет на выдачу кредитов, россияне хотят МРОТ — 44 200 ₽. 👀«Ночной бухгалтер» № 1510

Шок дня Налоговики после долгих уговоров и ругани ИП в их чате в телеграм, наконец, дали ответ про фиксированные взносы в 1% в 2023 году. Ура-ура! Можно праздновать. Только без «но» никак не обошлось. Взносы 1%, подлежащие уплате в 2024 году, можно считать подлежащими уплате в 2023 году. НО! Если ИП учтет уменьшит на них налог в 2023 году, то в 2024-ом учитывать повторно их не сможет. При этом ФНС пришлось фактически нарушить / обойти положения НК, их разъяснения противоречат тому, что написано в кодексе. Наши эксперты предложили сразу пару решений, которые могли бы, еще на стадии внесения изменений, не создавать такой спорной ситуации:

Не давайте мне денег Инициатива депутатов про самозапрет на займы и кредиты нашла живой отклик в Правительстве. Шутки про раздвоение личности тут могли бы быть, но вообще-то у проекта благая цель — защитить граждан от действий мошенников. Мы часто рассказываем о том, как действуют мошенники и как оперативно меняют свои схемы. Вот в статье юрист разбирает ситуацию, когда женщине пришлось с боем в судах доказывать, что она не брала крупный кредит. Поверил ей только Верховный суд, другие инстацнии решили «сама виновата». Давно не было котиков)

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Минималку надо? Никто не хочет получать минимальную зарплату, ну разве что она будет где-то 44 200 руб. SuperJob провел опрос и выяснил, какой МРОТ хотят видеть граждане. Минтруд результаты опроса, видимо, не смотрел, потому что МРОТ с 1 января 2024 года составит 19 242 руб. (проект Минтруда).

Уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы можно без заявления о зачете их с ЕНП До того, как уменьшить единый налог на взносы, ИП должен был (и до сих пор может), подать заявление на зачет уплаченного ЕНП в счет фиксированных взносов. Теперь это заявление теряет смысл, ведь уплата взносов перестала иметь значение для уменьшения налога. Но мы описали в новости некоторые случаи, когда такое заявление все-таки пригодится.