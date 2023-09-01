Обзоры для бухгалтера

Лещенко не понравился размер пенсии «для заслуженных людей», в России заработает исламский банкинг, бизнес-авто можно продавать без НДФЛ. 🚖«Ночной бухгалтер» № 1512

Лев Лещенко посчитал, что пенсия заслуженного артиста неоправданно низкая, хотя для простого человека — внушительная. В октябре крупные банки запустят для клиентов новые услуги по исламским правилам. Например, вместо того, чтобы выдать кредит, банк будет инвестором, получающим долю прибыли. Бизнес-имущество можно продать без налога при некоторых условиях.

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Лещенко не понравился размер пенсии «для заслуженных людей», в России заработает исламский банкинг, бизнес-авто можно продавать без НДФЛ. 🚖«Ночной бухгалтер» № 1512
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Нетипичная пенсия

Певец Лев Лещенко пожаловался на размер пенсии заслуженно артиста — всего 30 тысяч рублей!

При этом артист считает, что прожить на такую пенсию не смог бы, а выручают его концерты. В комментариях читатели «Клерка» посчитали, что высказывания оскорбительные, как будто обычные люди не заслужили хорошей пенсии.

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Вместо кредита партнерство

Банки с конца сентября — начала октября начнут внедрять новый для себя способ взаимодействия с клиентами — исламский банкинг. От обычного он отличается тем, что не включает в себя услуги по кредитованию и работу с отдельными видами бизнеса (например, с компаниями, которые торгуют алкоголем). Вместо кредита банк просто становится инвестором и получает долю прибыли.

В проекте примут участие одни из крупнейших банков — Сбер, ВТБ, Ак Барс Банк. Закон вступил в силу уже с 1 сентября, но из-за того, что с его принятием затянули, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что процесс будет запущен только с середины сентября, а уже активно начнется с октября 2023 года.

Кстати, Модульбанк уже использует инвестиционный подход в финансировании бизнеса, даже рассказывал об этом в своем блоге на «Клерке».

До Клерк.Конференции осталось 10 дней!

Уже скоро мы встретимся с вами в Краснодае или увидимся в онлайн-трансляции. 12 сентября пройдет Клерк.Конференция, которую с нетерпением ждут бухгалтеры со всей страны.

В Конференции примут участие семь спикеров, среди которых аудиторы, руководители компаний, преподаватели наших курсов, методолог по бухгалтерскому учету, эксперт по налогам. Они подтянут ваши знания в вопросах учета, налогообложения и отчетности, чтобы вы были уверены в своем профессионализме и разобрались во всех изменениях НК.

Кроме того, вы сможете пообщаться с коллегами, задать вопросы (в том числе по реальным рабочим ситуациям) нашим экспертам.

Приезжайте в Краснодар или участвуйте в мероприятии онлайн.

Все о Конференции, экспертах и программе тут. Или можете сразу купить билет на онлайн-участие всего за 1 990 руб.

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Продавайте бизнес-имущество без налога

Иногда, после того, как бизнес уже закрыт или имущество просто не нужно для ведения бизнеса, его владелец хочет продать авто или квартиру, которые использовалось в предпринимательских целях. Обычно в этом случае он должен заплатить НДФЛ. Однако, для авто и недвижимости есть оговорка.

Если вы не используете такое имущество (автомобиль или квартиру) для бизнеса более 3-х лет, то налог платить не придется.

Это подтвердил и Верховный суд, до которого упорно дошел мужчина, продавший б/у автомобили — бывшие такси. Так что за свои права нужно и можно бороться с налоговиками.

Бюджетникам поднимут зарплату

На эти цели власти выделяют 30 млрд рублей. Заработок повысят педагогам, врачам, работникам науки и культуры. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что бюджетникам уже поднимали зарплату в 2023 году. У некоторых комментаторов возник вопрос — а что там с коммерцией? Люди и там хотят нормальную зарплату.

Напомним, что с 2024 года увеличится МРОТ (станет — 19 242 рубля). Это значит, что бизнесу нужно будет повысить минимальную зарплату, чтобы соответствовать новому уровню минималки. Особенно это может ударить по тем, кто работает в регионах с районными коэффициентами и северной надбавкой, ведь они в МРОТ не входят.

Например, в регионе действует северная надбавка в 50% и районный коэффициент 15%. Это значит, что минимальная зарплата с ними составит 31749, 30 руб. При тех же условиях в этом году минимальная заплата на таком предприятии составляет — 26799,30. Разница почти 5 тысяч рублей. И это по одному человеку. Откуда организациям взять средства на поднятие минималки + уплату взносов с нее?

Интернет-магазин в эпоху маркетплейсов: продвижение, платежи, логистика 

Предприниматели часто выбирают для торговли маркетплейсы вместо своего сайта. На самом деле эти два канала отлично сочетаются. Как развивать интернет-магазин — узнаете на вебинаре сервиса МойСклад. Проверенная информация от экспертов СДЭК, eLama, InSales.

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Бонус к школе

Депутаты предложили выплачивать ежегодно родителям школьников бонус — 13 944 руб. Эту тему бурно обсуждают в Трибуне. Например, считают, что многие депутатские инициативы — показуха и вообще народу не хватает котиков. Да, вот так от школьных выплат и Госдумы плавно перешли к пушистым. Так только на «Клерке» умеют ;)

Спасибо, что дочитали выпуск № 1512 до конца! Вчерашний выпуск «Ночного бухгалтера» читайте здесь.

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Налог на имущество физических лиц

Вот-вот начнется рассылка налоговых уведомлений на имущественные налоги физлиц за 2022 год

Уже с 10 сентября начинается ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физлицами имущественных налогов за 2022 год – транспортного и земельного налогов, налога на имущество физлиц, а также НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами.

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Имущественный вычет

Можно одновременно заявить имущественный вычет на покупку и на продажу квартиры

Если человек купил квартиру, а потом в этом же году продал ее, то в декларации 3-НДФЛ надо отразить доход от продажи и можно отразить вычет на покупку (если ранее его не получали).

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В каком случае фирма на УСН платит НДС

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