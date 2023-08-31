ФНС считают кассы и сотрудников у ИП, пугалки дня про цифровой рубль и биометрию, родители не обязаны платить за питание и ремонт в школе. 👩‍🏫«Ночной бухгалтер» № 1511

Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать! Налоговая стала проверять соответствие количества касс сотрудникам ИП. Иногда предприниматели открывают несколько торговых точек, а вот сотрудников официально не оформляют. ФНС поняла, что проще всего вычислить таких «схематозников» нехитрым сравнением ККТ и численности персонала. Конечно, не всегда предприниматели нарушают закон, иногда кассы установлены в вендинговых автоматах или они вообще облачные, а чеки формируются автоматически и присутствие сотрудника не нужно. Но все таки это похоже на новую тенденцию в проверках. Защита при налоговых проверках с экспертами «Клерка» Проводим 12 сентября первую Клерк.Конференцию, на которую собрали топовых спикеров, в том числе в части налоговых проверок. Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам научит грамотно защищаться от недобросовестных требований налоговиков .

Светлана Беляева, руководитель Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах», поделится 7-ю способами законной оптимизации налогов. Среди спикеров несколько аудиторов, которые подтянут ваши знания в вопросах учета, налогообложения и отчетности, чтобы вы были уверены в своем профессионализме и разобрались во всех изменениях НК. Кроме того, вы сможете пообщаться с коллегами, задать вопросы (в том числе по реальным рабочим ситуациям) нашим экспертам. Приезжайте в Краснодар или участвуйте в мероприятии онлайн. Все о Конференции, экспертах и программе тут. Или можете сразу купить билет на онлайн-участие всего за 1 000 руб. Купить билет

Большой брат следит за тобой или страшилки цифрового века Интернет буквально лихорадит в преддверии 1 сентября. И виной всему вовсе не начало учебного года. Обсуждают отказ от использования биометрии, который якобы срочно надо дать, иначе вас обмерят, отснимут и запишут в систему чуть ли не спираль ДНК, а мошенники сразу понаберут на вас кредитов. А еще, что нужно до 1 сентября успеть отказаться от использования цифрового рубля, а то пенсию и зарплату будете получать виртуальной валютой. В статье развеяны эти предубеждения и мифы и рассказано, как на самом деле обстоят дела. Кстати, эксперимент с цифровым рублем идет вовсю. В «Ингосстрахе» купили первую страховку за цифровые рубли.

Это не реклама! Мы действительно очень хотим, чтобы вы узнали о самых актуальных изменениях в сфере грузоперевозок. Ведь уже в 2024 году электронный документооборот станет обязательным для многих отраслей. Узнайте о последних изменениях в грузоперевозках на вебинаре, который состоится 5 сентября в 11:00. Здесь вы разберетесь с ГИС ЭПД, узнаете все функции и правила оформления. Также научим, как перейти на электронный обмен путевыми листами и дистанционные медосмотры водителей. Будьте в курсе последних изменений — присоединяйтесь к нам на вебинаре! Участвовать бесплатно

На еду не давать, тетрадки не покупать! Адвокат Сергей Жорин дал несколько советов родителям школьников. Например, объяснил, что с 2020 года все школьники до четвертого класса питаются бесплатно, поэтому давать им деньги на обед вовсе не обязательно. Можно не оплачивать охрану, форму, рабочие тетради, участие в олимпиадах. Бесплатное образование как-никак. История от главреда «Клерка»: Мой сын уже взрослый, но когда только пошел в школу нам про рабочие тетради сказали так — да, есть бесплатные, вообще не вопрос, но вы в них загляните. Учиться по ним неудобно, в частности английский просто ужасный. Есть лучше программы и лучше тетради, но они не входят в список тех учебных пособий, который определен государством, и предоставляется бесплатно. Родители сидели, смотрели, сравнивали тетради, обсуждали, что лучше. И да, решили, что лучше купить. Все деньги собирал родитель, которого назначили руководителем родительского комитета, ни копейки в школу не переводили. Тетради получали тоже сами, чеки выкладывали в группе класса в ВК, только потом отдавали их учителю, он выдавал детям. Так что все в руках родителей.

Уволили в разделе о награждениях? Исправляйте запись в трудовой книжке Запись об увольнении должна быть в правильном разделе — Сведения о работе. Даже если очень не хочется заводить вкладыш, потому что кончается место в трудовой книжке, придется это сделать. Работник все равно вернется и потребует исправить ошибку (грамотный кадровик на новой работе, скорее всего, потребует устранить нарушение, а уже потом оформит работника). Минтруд объяснил, что работодатель обязан устранить нарушение, если внес запись в разделе о награждениях. Как это сделать объясняем тут.

Забирайте документы по работе с самозанятыми бесплатно! 👉 Эти документы помогут избежать критических рисков при работе с внештатниками и защитят от претензий налоговиков. За прохождение короткого опроса дадим ссылки на скачивание двух полезных документов для тех, кто уже работает или собирается работать с самозанятыми. ✍️ Памятка с признаками подмены трудовых отношений самозанятостью (чтобы избежать рисков). 📃 Образец договора с самозанятым (подготовлен юристом, так что налоговики не смогут найти нарушений). Прохождение опроса займет всего пару минут! Пройти опрос

С 1 сентября не забудьте маркировать новые товары Уже в пятницу, 1 сентября, участники оброта следующих товаров должны зарегистрироваться в системе маркировки «Честный ЗНАК»: соки;

детская вода;

БАДы;

антисептики;

кресла-коляски и другие медизделия, ортопедическая обувь.

Женщинам платят меньше Согласно исследованию, о котором мы рассказываем в этой новости, среднемировой гендерный разрыв в оплате труда составлял в 2022 году 20%. А в России показатель еще выше — около 37,3%. Причины, по которым женщины получают меньше мужчин: неравный доступ к образованию, профессиональная сегрегация занятости и «семейные» факторы (рождение детей и материнство). А еще играет роль предубеждение. Например, есть сферы, в которых женщину не видят в качестве руководителя — строительство или IT. По привычке считают, что в таких направлениях коллектив преимущественно мужской, а значит и руководить им должен мужчина. Стереотипы, конечно, рушатся, но явно медленными темпами.