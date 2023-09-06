У айтишников отсрочка от армии до 30 лет, Роструд стал проводить меньше проверок, мигранты смогут сами вставать на учет в МВД. 👌«Ночной бухгалтер» № 1515

Для айти везде у нас дорога IТ-специалисты получат отсрочку от призыва на срочную службу до 30 лет. Норма заработает с 1 января 2024 года. Ранее власти до этого же возраста увеличили верхний порог для призыва. Получается, айтишники в фаворе. С одной стороны, мера позволит удержать ценные кадры в стране, с другой — не слишком ли много преференций в одни ворота? Наши читатели активно делятся мнениями: А вы как думаете? Присоединяйтесь к обсуждению.

От проверок к профилактике Роструд прилагает все усилия, чтобы научить бизнес работать по закону. Цель ведомства, не загнобить предприятия штрафами и проверками, а создать «спокойную и справедливую трудовую среду». Ведомство приводит наглядные цифры: в 2012 году было 136 тыс. проверок, а в 2022 всего 23 тыс. Зато с профилактическими визитами за 2022 год Роструд пришел к бизнесу 730 тыс. раз. Кстати, профилактический визит может проводиться в форме видеоконференции. А вы общались с трудовыми инспекторами по видеосвязи? Поделитесь в комментариях.

ЕНС: свет в конце туннеля Бесплатный вебинар для бухгалтеров 13 сентября в 11:00. Почти 9 месяцев мы пользуемся ЕНС. Насколько успешен и практичен оказался новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов? Какие шаги были сделаны по его улучшению и какие доработки вот-вот введут? Об этом расскажем на вебинаре. А еще подскажем, как «укротить» непокорное сальдо на ЕНС. Программа: Опыт применения ЕНС с начала года: как было, как стало.

Изменения в ЕНС по Закону № 389-ФЗ.

Что делать, если сальдо все еще не то, которое должно быть. Спикер: Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело». Записаться на вебинар Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KQTAE

На учет становись: новые правила для мигрантов С конца октября 2023 года иностранцы, которые прибудут в Россию, смогут самостоятельно вставать на миграционный учет в МВД. Больше они не будут зависеть от принимающей стороны. Но нужно будет завести аккаунт на Госуслугах. Все подробности о действующей процедуре постановки на учет и новых правилах, узнаете из обзора.

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Медиков застращали соцвычетами Налоговики предостерегли медиков от ошибок в справках на соцвычет по НДФЛ. Они напомнили, что в справке, которая требуется для оформления соцвычета, код «2» означает дорогостоящее лечение, по которому нет лимита для вычета. Тогда как размер вычета на «обычное» лечение ограничен и составляет 120 тыс. рублей. Медикам рекомендовали проверить выданные справки и при выявлении ошибок, направить информацию в налоговую инспекцию. Бюджетные средства надо беречь — это мы понимаем, но жалко медиков и себя любимых, потому что получить заветную справку становится все сложнее. Вот, что пишут «клерковчане»: Берегите зубы! :)

Используешь отчисления на амортизацию неправильно — отдай деньги государству Минфину снова предложили изымать в пользу государства амортизационные средства, в случае их неиспользования. Но ведомство идею не поддержало. И озвучило сразу несколько причин, почему этого делать не стоит. Ранее похожее предложение уже поступало от КПРФ. Депутаты предлагали направлять амортизационные средства на покупку ОС. А за нецелевое использование наказывать повышенным налогом на прибыль — 30%. Но и это предложение Минфин не поддержал. Увидимся на Клерк.Конференции через 6 дней! 12 сентября пройдет Клерк.Конференция, которую с нетерпением ждут бухгалтеры со всей страны. С помощью топовых спикеров: аудиторов, преподаватели курсов «Клерка», методологов, экспертов по налогам, разберетесь в последних изменениях НК, внедрении в учет ФСБУ, получите полезные знания по прохождению проверок и сдаче отчетности. Офлайн-участникам дадим объемную раздатку с материалами спикеров. Вы сможете пообщаться с коллегами, задать вопросы экспертам и получить приятные и полезные подарки. Вопросы экспертам можно оставить заранее в комментариях в чате Конференции в телеграм. Все о Конференции, экспертах и программе тут. Или можете купить билет на онлайн-участие. Мы отдаем их по максимально низкой цене — 1 000 руб. Купить билет