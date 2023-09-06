Обзоры для бухгалтера

У айтишников отсрочка от армии до 30 лет, Роструд стал проводить меньше проверок, мигранты смогут сами вставать на учет в МВД. 👌«Ночной бухгалтер» № 1515

IT-специалистам везет больше всех. Роструд не будет гнобить бизнес проверками. Заработают новые правила для мигрантов. Налоговики застращали медиков, а люди могут остаться без вычетов. Не использовал амортизационные средства — отдай государству: новая идея чиновников. И другие новости дня.

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У айтишников отсрочка от армии до 30 лет, Роструд стал проводить меньше проверок, мигранты смогут сами вставать на учет в МВД. 👌«Ночной бухгалтер» № 1515
Иллюстратор: Вера Ревина / Клерк.ру

Для айти везде у нас дорога

IТ-специалисты получат отсрочку от призыва на срочную службу до 30 лет. Норма заработает с 1 января 2024 года. Ранее власти до этого же возраста увеличили верхний порог для призыва.

Получается, айтишники в фаворе. С одной стороны, мера позволит удержать ценные кадры в стране, с другой — не слишком ли много преференций в одни ворота?

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От проверок к профилактике

Роструд прилагает все усилия, чтобы научить бизнес работать по закону. Цель ведомства, не загнобить предприятия штрафами и проверками, а создать «спокойную и справедливую трудовую среду».

Ведомство приводит наглядные цифры: в 2012 году было 136 тыс. проверок, а в 2022 всего 23 тыс. Зато с профилактическими визитами за 2022 год Роструд пришел к бизнесу 730 тыс. раз.

Кстати, профилактический визит может проводиться в форме видеоконференции. А вы общались с трудовыми инспекторами по видеосвязи? Поделитесь в комментариях.

ЕНС: свет в конце туннеля

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 13 сентября в 11:00.

Почти 9 месяцев мы пользуемся ЕНС. Насколько успешен и практичен оказался новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов? Какие шаги были сделаны по его улучшению и какие доработки вот-вот введут? Об этом расскажем на вебинаре. А еще подскажем, как «укротить» непокорное сальдо на ЕНС.

Программа:

  • Опыт применения ЕНС с начала года: как было, как стало.

  • Изменения в ЕНС по Закону № 389-ФЗ.

  • Что делать, если сальдо все еще не то, которое должно быть.

Спикер: Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

Записаться на вебинар

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831, erid: LjN8KQTAE

На учет становись: новые правила для мигрантов

С конца октября 2023 года иностранцы, которые прибудут в Россию, смогут самостоятельно вставать на миграционный учет в МВД. Больше они не будут зависеть от принимающей стороны. Но нужно будет завести аккаунт на Госуслугах.

Все подробности о действующей процедуре постановки на учет и новых правилах, узнаете из обзора.

Не упустите шанс стать гуру по управленческому учету

«Клерк» отдает курс повышения еквалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах по невероятно низкой цене.

Всего за 4 990 ₽ вы научитесь премудростям управленки, ее настройке, созданию отчетов, анализу управленческой отчетности.

Пора уже признаться себе, что быть бухгалтером, который просто ведет учет и считает налоги — мало.

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Медиков застращали соцвычетами

Налоговики предостерегли медиков от ошибок в справках на соцвычет по НДФЛ. Они напомнили, что в справке, которая требуется для оформления соцвычета, код «2» означает дорогостоящее лечение, по которому нет лимита для вычета. Тогда как размер вычета на «обычное» лечение ограничен и составляет 120 тыс. рублей.

Медикам рекомендовали проверить выданные справки и при выявлении ошибок, направить информацию в налоговую инспекцию.

Бюджетные средства надо беречь — это мы понимаем, но жалко медиков и себя любимых, потому что получить заветную справку становится все сложнее. Вот, что пишут «клерковчане»:

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Берегите зубы! :)

Используешь отчисления на амортизацию неправильно — отдай деньги государству

Минфину снова предложили изымать в пользу государства амортизационные средства, в случае их неиспользования.

Но ведомство идею не поддержало. И озвучило сразу несколько причин, почему этого делать не стоит.

Ранее похожее предложение уже поступало от КПРФ. Депутаты предлагали направлять амортизационные средства на покупку ОС. А за нецелевое использование наказывать повышенным налогом на прибыль — 30%. Но и это предложение Минфин не поддержал.

Увидимся на Клерк.Конференции через 6 дней!

12 сентября пройдет Клерк.Конференция, которую с нетерпением ждут бухгалтеры со всей страны.

С помощью топовых спикеров: аудиторов, преподаватели курсов «Клерка», методологов, экспертов по налогам, разберетесь в последних изменениях НК, внедрении в учет ФСБУ, получите полезные знания по прохождению проверок и сдаче отчетности. Офлайн-участникам дадим объемную раздатку с материалами спикеров.

Вы сможете пообщаться с коллегами, задать вопросы экспертам и получить приятные и полезные подарки. Вопросы экспертам можно оставить заранее в комментариях в чате Конференции в телеграм.

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Знаете, когда в компании нужен внеплановый инструктаж по охране труда? Для этого нужен определенный повод, предусмотренный трудовым законодательством. Ответы на все вопросы и образец приказа о проведении внепланового инструктажа найдете в полезном обзоре.

Профессиональное выгорание — неприятная вещь, которая может настигнуть любого специалиста. Посетите вебинар 13 сентября в 12.00 мск. Освойте полезные упражнения по борьбе с профвыгоранием, применяйте их на практике и ходите на работу с удовольствием. Записывайтесь.

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Ваша сегодня осеннее солнышко а мы на работе редакция

Налоги, взносы, пошлины

🍁12 сентября «клерки» со всей страны встречаются на конференции. Главные темы: ЕНС и ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, налоговая оптимизация, отчетность за 9 месяцев, проверки

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Она пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott офлайн и в онлайн-трансляции. Мы пригласили топ-экспертов и составили не только рабочую, но и развлекательную программу для всех участников. Обещаем, скучно не будет!

Налог на прибыль

Сельхозкомпании учитывают доходы от переуступки для льготы по налогу на прибыль

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей действует ставка налога на прибыль 0% по сельхоздеятельности. Но надо вести раздельный учет и иметь 70% дохода от сельскохозяйственной деятельности.

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