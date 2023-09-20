У ИП по имущественным налогам долг спишут через суд, а пени — без, новый уровень борьбы с телефонными мошенниками — с ними общается робот. 👂«Ночной бухгалтер» № 1525

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Если ИП задолжал Имущественные налоги — это налоги на недвижимость или транспорт. Сейчас как раз рассылаются уведомления и ФНС готовится собирать долги. Если вы ИП и у вас есть долг, то налоговики будут списывать его принудительно (если сами не заплатите, конечно). При этом процедуры списания самого долга и пени разные. Пени могут списать с расчетного счета ИП (см. пункт 15 статьи 46 НК). Для этого инспектор не станет отправлять заявление в суд, достаточно решения самой ИФНС. Долг по налогу будет списан по решению суда, точнее по судебному приказу, но уже с личного счета.

Вы не можете пользоваться этими электронными подписями с 1 сентября Изменились правила выпуска и использования электронных подписей (ЭП). С 1 сентября больше не выпускаются ЭП на сотрудников с реквизитами компании. Если работнику нужна электронная подпись, он должен получить ее как физлицо, а затем использовать для нужд организации только в связке с МЧД — машиночитаемой доверенностью. Бесплатно оформлять МЧД можно в модуле «Доверенности» внутри сервиса электронного документооборота СФЕРА Курьер. С модулем «Доверенности» вы сможете: управлять МЧД организации;

формировать, подписывать, регистрировать и отзывать МЧД в информационных системах;

хранить информацию о выпущенных МЧД в одном месте. Как начать пользоваться модулем «Доверенности» бесплатно? Перейдите по ссылке, чтобы подключить сервис электронного документооборота СФЕРА Курьер. Если вы уже наш клиент, просто зайдите в сервис здесь (потребуются логин и пароль). Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН: 7801392271 erid:LjN8KQTck

ИИ против Телефонные мошенники наряду со стандартными способами обмана (с вашей карты прямо сейчас могут списать все средства, это капитан полиции и на вас заведено дело о мошенничестве и тп.) придумывают и новые уловки. При этом звонкам мошенников можно противостоять весьма оригинальным способом. На звонки может за вас отвечать робот. Такую услугу сейчас предоставляет Тинькофф. Ваш продвинутый автоответчик будет притворяться мамой, которяа гуляет на детской площадке, старичком, который никак не может найти очки, уставшим и нервным водителем. Он будет как можно дольше удерживать мошенника на линии и не позволит ему прорваться к вам. Иногда разговоры выходят очень забавными, в посте наш шеф-редактор дала ссылку на один из них, редакция тоже с интересом и смехом послушала ;)

Не забудьте отчитаться Уже 25 числа бухгалтерам нужно сдать сразу несколько отчетов, а 28-го сентября заплатить взносы и налоги. Мы сделали напоминалку — что именно сдавать и платить. А главный редактор «Клерка» дополнила ее важной информацией про ЕФС-1. 25 сентября этот отчет будут сдавать не все, но убедитесь, что вам его точно отправлять не нужно.

А что там с ОСНО? Бухгалтерам, работающим с ОСНО, пора готовиться к отчетам за 9 месяцев (3 квартал). Если хотите в октрябре «сдаться» без стресса и сформировать отчетность уже с учетом новых требований, то нужно уже сейчас записаться на курс повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность. Зачем учиться, я и так все знаю? Уверены, что правильно учли расходы по командировкам или рекламе? Например по рекламным товарам изменился лимит для целей НДС. Получили уведомление с расчетом налога на имущество? Перепроверили расчет? Налоговики иногда указывают неверную стоимость имущества или срок владения. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и РСВ проверили? Будьте уверены в своих знаниях и их актуальности, наши эксперты не просто подготовили понятные лекции с примерами, но и готовы ответить на ваши рабочие вопросы. После прохождения курса вы получите удостоверение на 120 ак. часов, которое будет занесено в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО). На курс сейчас действует скидка, он стоит 9 100 руб (обычная цена — 26 000 руб.), до конца акции осталось мало времени — запишитесь на курс сейчас. Купить курс

Слов нет, одни пипипилюльки Спасибо за этот заголовок нашим читателям. Так пользователь revita отреагировала на новость о том, что по одному требованию могут списывать долги с ЕНС снова и снова, пока сальдо не станет нулевым или положительным. Из-за этого платить долги приходится с запасом.