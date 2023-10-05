Обзоры для бухгалтера

Социальный рейтинг в РФ как в Китае, релокантам-возвращенцам хотят давать жилье и деньги, налоговики резервируют имущественные налоги физлиц. 📆«Ночной бухгалтер» № 1536

Неужели гражданам РФ станут присваивать баллы и ценивать их соцрейтинг? Релокантам, которые уехали за границу, а теперь решили вернуться, нужна поддержка — решили специалисты ВНИИ труда. Это стимулирует возврат в РФ айтишников. ФНС забирает в резерв имущественные налоги граждан, в личном кабинете можно посмотреть, какие суммы у вас уже отложены.

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Социальный рейтинг в РФ как в Китае, релокантам-возвращенцам хотят давать жилье и деньги, налоговики резервируют имущественные налоги физлиц. 📆«Ночной бухгалтер» № 1536
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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А ты государству полезен?

Российский государственный социальный университет (РГСУ) разрабатывает платформу «Мы», создающую социальный рейтинг россиян по различным параметрам, таким как образование, социальная активность и кредитная история.

Подобная система работает в Китае, там граждане с высоким рейтингом получают различные льготы и привилегии.

В комментариях настоящий бум, читатели не сдерживают эмоций по поводу проекта, их приходится успокаивать даже Борису Мальцеву — создателю и руководителю Клерк.ру.

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Вернуть любой ценой

Возвращение IT-специалистов в России — больной вопрос, решить проблему «утечки мозгов» хотят с помощью материальной поддержки.

Айтишников, которые вернулись в РФ, собираются восстанавливать на работе или помогать им в поиске нового места. «Обратным» релокантам также предложили предоставлять временное жилье, материальное пособие и психологическую помощь.

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Мы все зачли!

Налоговики автоматически зарезервировали налоги физлиц по имуществу. С сальдо ЕНС денежки перекочевали в другой раздел, увидеть его можно в личном кабинете налогоплательщика. Куда смотреть и что искать — рассказали в нашей новости.

Праздник близко

Октябрь пролетит — не заметишь, а там уже ноябрь и День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Праздничные дни могут попортить жизнь бухгалтеру и кадровику, ведь их нужно учесть при расчете отпуска и в принципе при его оформлении, а еще с ними вечно куча споров по расчету командировок или зарплаты.

Из приятного — отдыхать будем три дня подряд, главное не удариться в разгул и не забыть, что во вторник на работу!

Внедряйте ФСБУ правильно: советы экспертов

Бухгалтеру нужно знать уже 7 ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация. Причем придется пройти целых три стадии:

  • Изучить, составленные непростым языком, стандарты.

  • Понять, как применять их (или нет) именно в своей компании.

  • Внедрить ФСБУ в работу и формировать отчетность в соответствии с новыми правилами: тут и настройки 1С и внесение изменения в ЛНА, переоценка ОС, да и много чего еще.

Есть только одно маленькое «но» — у бухгалтера просто нет на это времени и моральных сил (достаточно НК, который в этом году уже неоднократно переписали).

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Сегодня остановимся на нескольких важных для бухгалтера статьях. К сожалению, разбираться порой приходится не только в отчетах и налогах, но и в совершенно несвойственных бухгалтеру вопросах, например в воинском учете или охране труда.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1536 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша релоцируется только домой в кроватку редакция

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За что налоговая инспекция блокирует счета предпринимателей и организаций. Бизнес и налоги

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