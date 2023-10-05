Социальный рейтинг в РФ как в Китае, релокантам-возвращенцам хотят давать жилье и деньги, налоговики резервируют имущественные налоги физлиц. 📆«Ночной бухгалтер» № 1536

Забирайте подарки от «Ночного бухгалтера»! «Клерк» дарит подписчикам «НБ» в почте образцы документов, инструкции, чек-листы и подборки, потому что мы ценим ваше время и силы. Форма для подписки ниже⬇

А ты государству полезен? Российский государственный социальный университет (РГСУ) разрабатывает платформу «Мы», создающую социальный рейтинг россиян по различным параметрам, таким как образование, социальная активность и кредитная история. Подобная система работает в Китае, там граждане с высоким рейтингом получают различные льготы и привилегии. В комментариях настоящий бум, читатели не сдерживают эмоций по поводу проекта, их приходится успокаивать даже Борису Мальцеву — создателю и руководителю Клерк.ру.

Вернуть любой ценой Возвращение IT-специалистов в России — больной вопрос, решить проблему «утечки мозгов» хотят с помощью материальной поддержки. Айтишников, которые вернулись в РФ, собираются восстанавливать на работе или помогать им в поиске нового места. «Обратным» релокантам также предложили предоставлять временное жилье, материальное пособие и психологическую помощь.

Мы все зачли! Налоговики автоматически зарезервировали налоги физлиц по имуществу. С сальдо ЕНС денежки перекочевали в другой раздел, увидеть его можно в личном кабинете налогоплательщика. Куда смотреть и что искать — рассказали в нашей новости.

Праздник близко Октябрь пролетит — не заметишь, а там уже ноябрь и День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Праздничные дни могут попортить жизнь бухгалтеру и кадровику, ведь их нужно учесть при расчете отпуска и в принципе при его оформлении, а еще с ними вечно куча споров по расчету командировок или зарплаты. Из приятного — отдыхать будем три дня подряд, главное не удариться в разгул и не забыть, что во вторник на работу!