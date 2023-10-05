Социальный рейтинг в РФ как в Китае, релокантам-возвращенцам хотят давать жилье и деньги, налоговики резервируют имущественные налоги физлиц. 📆«Ночной бухгалтер» № 1536

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А ты государству полезен?
Российский государственный социальный университет (РГСУ) разрабатывает платформу «Мы», создающую социальный рейтинг россиян по различным параметрам, таким как образование, социальная активность и кредитная история.
Подобная система работает в Китае, там граждане с высоким рейтингом получают различные льготы и привилегии.
В комментариях настоящий бум, читатели не сдерживают эмоций по поводу проекта, их приходится успокаивать даже Борису Мальцеву — создателю и руководителю Клерк.ру.
Вернуть любой ценой
Возвращение IT-специалистов в России — больной вопрос, решить проблему «утечки мозгов» хотят с помощью материальной поддержки.
Айтишников, которые вернулись в РФ, собираются восстанавливать на работе или помогать им в поиске нового места. «Обратным» релокантам также предложили предоставлять временное жилье, материальное пособие и психологическую помощь.
Мы все зачли!
Налоговики автоматически зарезервировали налоги физлиц по имуществу. С сальдо ЕНС денежки перекочевали в другой раздел, увидеть его можно в личном кабинете налогоплательщика. Куда смотреть и что искать — рассказали в нашей новости.
Праздник близко
Октябрь пролетит — не заметишь, а там уже ноябрь и День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Праздничные дни могут попортить жизнь бухгалтеру и кадровику, ведь их нужно учесть при расчете отпуска и в принципе при его оформлении, а еще с ними вечно куча споров по расчету командировок или зарплаты.
Из приятного — отдыхать будем три дня подряд, главное не удариться в разгул и не забыть, что во вторник на работу!
Внедряйте ФСБУ правильно: советы экспертов
Бухгалтеру нужно знать уже 7 ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация. Причем придется пройти целых три стадии:
Изучить, составленные непростым языком, стандарты.
Понять, как применять их (или нет) именно в своей компании.
Внедрить ФСБУ в работу и формировать отчетность в соответствии с новыми правилами: тут и настройки 1С и внесение изменения в ЛНА, переоценка ОС, да и много чего еще.
Есть только одно маленькое «но» — у бухгалтера просто нет на это времени и моральных сил (достаточно НК, который в этом году уже неоднократно переписали).
Мы упростили вам жизнь и создали курс Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу.
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Сегодня остановимся на нескольких важных для бухгалтера статьях. К сожалению, разбираться порой приходится не только в отчетах и налогах, но и в совершенно несвойственных бухгалтеру вопросах, например в воинском учете или охране труда.
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Ваша релоцируется только домой в кроватку редакция