За командировку с комфортом нужно брать НДФЛ, оплата за брак - молодоженам не дадут 10 000, ФНС ждет уведомлений по налогу на транспорт. 👰«Ночной бухгалтер» № 1535

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В командировку экономом Для любителей путешествовать с комфортом есть новость — если вы будете использовать бизнес-зал аэропорта, придется удержать НДФЛ с оплаты за него из ваших доходов. У наших подписчиков сразу возникли вопросы — как быть, если в стоимость билета уже входит бизнес-зал? Ответ нашелся у самого читателя. Так что предупредите своих руководителей, которые чаще всего такими привилегиями пользуются — за них теперь придется платить не только компании.

Теряете прибыль, потому что не знаете своих клиентов? К сожалению, вы будете постоянно терять деньги, если не узнаете своих покупателей поближе. В среднем вернувшийся покупатель приносит в 10 раз больше выручки, чем новичок. Выгоднее продавать тем, кто у вас уже что-то купил, чем привлекать нового клиента. У гигантов рынка аналитика вовсю работает, а вот малый бизнес в лучшем случае делает заметки в Excel. На самом деле, чтобы вести учет клиентов, не нужны особые знания и дорогостоящие программы. Достаточно использовать POS CRM от LIFE PAY. Почему именно эта CRM? Ориентирована на микро и малый бизнес.

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Денег молодоженам не дадут Отличились в очередной раз депутаты ЛДПР (куда же их так все несет то), хотели, чтобы молодожены получали 10 тысяч рублей на свадьбу. При этом жениться надо впервые, не достигнув возраста 35 лет. Кабмину предложение не понравилось — нет расчетов, чтобы понять, сколько на это надо денег, а кроме того, уже есть работающие программы по поддержке семей. А вы бы женились, если бы вам предложили 10 тысяч?)))

Уведомление ждут с нетерпением Налоговики считают транспортный налог за год сами, а вот авансовые платежи нужно посчитать самому налогоплательщику и уведомить о них ФНС. Отправить очередное уведомление нужно до 25 октября.

Раздельный НДФЛ навсегда Сейчас в целях расчета НДФЛ с доходов более 5 млн рублей в год, доходы по зарплате и дивидендам разделяют. По каждой базе считают налог отдельно. Уже по окончании года налоговики складывают доходы и вычисляют — превысил ли лимит в целом по ним «физик» или нет. Пока это временная мера. Но, судя по налоговой политике на следующие годы, она может стать постоянной.

Как стать профи в кадрах Есть несколько путей. Сразу пойти учиться на кадровика, выбрав именно эту специализацию.

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И снова персонифицированные сведения В очередной раз мы подняли тему «сдавать или не сдавать» перссведения. С начала 2023 года бухгалтеры спорят, что делать, когда сдается отчет РСВ за очередной отчетный период. ФНС считает, что сдавать при этом перссведения не надо, ведь они будут дублировать РСВ. При этом НК исключений не содержит и формально подавать сведения надо.