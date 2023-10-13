Сотрудников IT-компаний начали призывать, налоговая заблокировала счета компании Волочковой, прокуратора проверит Wildberries. 🤹‍♀️ Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1542

Система дала сбой IT-компании по закону направляют списки сотрудников с отсрочкой в Минцифры через «Госуслуги», но видимо до ведомства они доходят с задержкой, потому что некоторым сотрудникам все равно приходят повестки. Такие случаи были зафиксированы еще во время весеннего призыва и сейчас, во время осеннего. Мы рассказывали, какой ажиотаж в военкоматах возник из-за новых обязанностей по отчетности и повышения штрафов. Но эксперты полагают, что это временно — пока компании не наладят у себя ведение воинского учета.

Мертвые души 21 века Был тихий и обычный вечер, когда один известный предприниматель получил электронное письмо. В письме его приветствовали как успешного бизнесмена и предлагали уникальную возможность увеличить продажи своего предприятия с помощью маркетинговых рассылок. Он перевел деньги на указанный криптокошелек и ждал… Но как только деньги пришли на счет, его накрыла пелена и вокруг него начали танцевать черти, они задорно хохотали и показывали пальцем. Им удалось его провести. Не допускайте такие ошибки – их цена слишком высока. А все могло быть по другому, если бы бизнесмен воспользовался многоуровневой защитой интернет-шлюзов и почтовых серверов от новейших угроз.

Гранд плие для Фонда ФНС заблокировала счета Фонда содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова». Виной всему декларация, которую организация сдала с нарушением срока. Перед законом в конце концов все равны.

Wildberries в центре внимания В Генпрокуратуре сообщили, что проводят надзорные мероприятия в отношении маркeтплейса Wildberries. Площадка недавно ввела комиссии за оплату товаров с использованиeм карт Visa и Mastercard, а еще берет плату за возврат тoваров. Прокуратура обещает не только провести проверку, но и профилактику применения незаконных финансовых схем. Недавно мы писали, что маркетплейсы подписали стнадарты работы с владельцами ПВЗ, это должно улучшить отношения между сторонами.

Почему корабль не плывет Любой владелец бизнеса может столкнуться с кризисом или вдруг осознать, что тот не оправдывает ожидания — не приносит большой прибыли, не привлекает новых покупателей, возникают кассовые разрывы. Да, что с ним не так?! Первый человек, к которому придет директор — это бухгалтер. Потому что «ты же за цифры отвечаешь». Но есть разница между бухгалтерским учетом, который просто фиксирует операции и управленческим, который отвечает за планирование и прогнозирование. Если вы хотите стать для своего директора тем человеком, который поможет вывести бизнес на прибыль, исключить проблемы с платежами и найти проблемные точки — пройдите онлайн-курс Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования. Знания, полученные на курсе, помогут не только руководителю, но и вам — отличный повод попросить прибавки, бонусов, а то и повышения до финансового директора. Стоимость курса по акции беспрецедентно низкая — 3 299 рублей!!! Купить онлайн-курс по акции