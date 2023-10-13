Обзоры для бухгалтера

Сотрудников IT-компаний начали призывать, налоговая заблокировала счета компании Волочковой, прокуратора проверит Wildberries. 🤹‍♀️ Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1542

Айтишникам, несмотря на отсрочку, начали приходить повестки. При этом эксперты видят в воинском учете пользу для компании, мы решили узнать, какую именно? Фонд Волочковой вовремя не направил налоговую декларацию, за что и получил блокировку счетов. Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard – прокуратура проверит их законность.

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Сотрудников IT-компаний начали призывать, налоговая заблокировала счета компании Волочковой, прокуратора проверит Wildberries. 🤹‍♀️ Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1542
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Система дала сбой

IT-компании по закону направляют списки сотрудников с отсрочкой в Минцифры через «Госуслуги», но видимо до ведомства они доходят с задержкой, потому что некоторым сотрудникам все равно приходят повестки.

Такие случаи были зафиксированы еще во время весеннего призыва и сейчас, во время осеннего.

Мы рассказывали, какой ажиотаж в военкоматах возник из-за новых обязанностей по отчетности и повышения штрафов. Но эксперты полагают, что это временно — пока компании не наладят у себя ведение воинского учета.

Мертвые души 21 века

Был тихий и обычный вечер, когда один известный предприниматель получил электронное письмо. В письме его приветствовали как успешного бизнесмена и предлагали уникальную возможность увеличить продажи своего предприятия с помощью маркетинговых рассылок.

Он перевел деньги на указанный криптокошелек и ждал… Но как только деньги пришли на счет, его накрыла пелена и вокруг него начали танцевать черти, они задорно хохотали и показывали пальцем. Им удалось его провести.

Не допускайте такие ошибки – их цена слишком высока.  А все могло быть по другому, если бы бизнесмен воспользовался многоуровневой защитой интернет-шлюзов и почтовых серверов от новейших угроз.

Гранд плие для Фонда

ФНС заблокировала счета Фонда содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова». Виной всему декларация, которую организация сдала с нарушением срока. Перед законом в конце концов все равны.

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Wildberries в центре внимания

В Генпрокуратуре сообщили, что проводят надзорные мероприятия в отношении маркeтплейса Wildberries. Площадка недавно ввела комиссии за оплату товаров с использованиeм карт Visa и Mastercard, а еще берет плату за возврат тoваров.

Прокуратура обещает не только провести проверку, но и профилактику применения незаконных финансовых схем.

Недавно мы писали, что маркетплейсы подписали стнадарты работы с владельцами ПВЗ, это должно улучшить отношения между сторонами.

Почему корабль не плывет

Любой владелец бизнеса может столкнуться с кризисом или вдруг осознать, что тот не оправдывает ожидания — не приносит большой прибыли, не привлекает новых покупателей, возникают кассовые разрывы. Да, что с ним не так?!

Первый человек, к которому придет директор — это бухгалтер. Потому что «ты же за цифры отвечаешь». Но есть разница между бухгалтерским учетом, который просто фиксирует операции и управленческим, который отвечает за планирование и прогнозирование.

Если вы хотите стать для своего директора тем человеком, который поможет вывести бизнес на прибыль, исключить проблемы с платежами и найти проблемные точки — пройдите онлайн-курс Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования.

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Зарплата где?

Новенькие сотрудники не всегда получают свою первую зарплату через две недели (напомним, что по ТК между выплатами заработка не должно пройти больше 15 дней).

Например, если аванс в компании 30 числа за период с 12 по 15 число, а окончательный расчет — 13-го, и работник устроился в компанию 18 числа, то свою первую зарплату он увидит только 13-го числа в следующем месяце.

Роструд не видит в этом случае никакого нарушения со стороны работодателя.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1542 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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