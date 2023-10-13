Сотрудников IT-компаний начали призывать, налоговая заблокировала счета компании Волочковой, прокуратора проверит Wildberries. 🤹‍♀️ Пятничный «Ночной бухгалтер» № 1542

Система дала сбой
IT-компании по закону направляют списки сотрудников с отсрочкой в Минцифры через «Госуслуги», но видимо до ведомства они доходят с задержкой, потому что некоторым сотрудникам все равно приходят повестки.
Такие случаи были зафиксированы еще во время весеннего призыва и сейчас, во время осеннего.
Мы рассказывали, какой ажиотаж в военкоматах возник из-за новых обязанностей по отчетности и повышения штрафов. Но эксперты полагают, что это временно — пока компании не наладят у себя ведение воинского учета.
Мертвые души 21 века
Был тихий и обычный вечер, когда один известный предприниматель получил электронное письмо. В письме его приветствовали как успешного бизнесмена и предлагали уникальную возможность увеличить продажи своего предприятия с помощью маркетинговых рассылок.
Он перевел деньги на указанный криптокошелек и ждал… Но как только деньги пришли на счет, его накрыла пелена и вокруг него начали танцевать черти, они задорно хохотали и показывали пальцем. Им удалось его провести.
Не допускайте такие ошибки – их цена слишком высока. А все могло быть по другому, если бы бизнесмен воспользовался многоуровневой защитой интернет-шлюзов и почтовых серверов от новейших угроз.
Гранд плие для Фонда
ФНС заблокировала счета Фонда содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова». Виной всему декларация, которую организация сдала с нарушением срока. Перед законом в конце концов все равны.
Wildberries в центре внимания
В Генпрокуратуре сообщили, что проводят надзорные мероприятия в отношении маркeтплейса Wildberries. Площадка недавно ввела комиссии за оплату товаров с использованиeм карт Visa и Mastercard, а еще берет плату за возврат тoваров.
Прокуратура обещает не только провести проверку, но и профилактику применения незаконных финансовых схем.
Недавно мы писали, что маркетплейсы подписали стнадарты работы с владельцами ПВЗ, это должно улучшить отношения между сторонами.
Почему корабль не плывет
Любой владелец бизнеса может столкнуться с кризисом или вдруг осознать, что тот не оправдывает ожидания — не приносит большой прибыли, не привлекает новых покупателей, возникают кассовые разрывы. Да, что с ним не так?!
Первый человек, к которому придет директор — это бухгалтер. Потому что «ты же за цифры отвечаешь». Но есть разница между бухгалтерским учетом, который просто фиксирует операции и управленческим, который отвечает за планирование и прогнозирование.
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Зарплата где?
Новенькие сотрудники не всегда получают свою первую зарплату через две недели (напомним, что по ТК между выплатами заработка не должно пройти больше 15 дней).
Например, если аванс в компании 30 числа за период с 12 по 15 число, а окончательный расчет — 13-го, и работник устроился в компанию 18 числа, то свою первую зарплату он увидит только 13-го числа в следующем месяце.
Роструд не видит в этом случае никакого нарушения со стороны работодателя.
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Ваша не умеет садиться на шпагат редакция