Обзоры для бухгалтера

ФНС предлагает ИП повторно заплатить налоги и взносы, обязательная репатриация и продажа валютной выручки, увольнение телеграммой. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1541

Налоговики резервируют имущественные налоги с сальдо ЕНС, куда ИП платит взносы и другие налоги. Подходит срок уплаты, денег на сальдо не хватает, но ФНС не видит проблемы — заплатите еще раз. Вводится требование о продаже валютной выручки, указ еще не опубликовали, а его уже обсуждают. Работник может отправить заявление на увольнение телеграммой.

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ФНС предлагает ИП повторно заплатить налоги и взносы, обязательная репатриация и продажа валютной выручки, увольнение телеграммой. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1541
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Проблемы индейцев шерифа не волнуют

Интересная тенденция наметилась по сальдо ЕНС. У предпринимателей резервируют имущественные налоги, срок уплаты по которым — 1 декабря, т.е. очевидно, что он еще не наступил. При этом с сальдо забирают те суммы, которые ИП заплатили в счет текущих платежей, например, взносы за сотрудников или фиксированные, авансы по единому налогу на УСН. Срок уплаты для этих платежей — 28 октября, на месяц раньше имущественных.

Когда ИП начинают возмущаться, им предлагают «просто» заплатить нужные налоги или взносы снова. Но предприниматели с этим подходом не согласны. Бухгалтерам такая путаница с платежами тоже мешает. В комментариях целая буря эмоций.

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Обязательная продажа валютной выручки экспортерами

В Трибуне обсуждают указ президента, который коснется 43-х групп компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Новые правила требуют от компаний зачислений на счета в уполномоченных банках иностранной валюты и ее обязательной продажи на внутреннем рынке.

Кроме того, организациям придется предоставлять в ЦБ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты.

Срок введенных ограничений — 6 месяцев.

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А голубями можно?

«Спонсор» заголовка — наш читатель) Такой вопрос он задал под новостью о том, что Роструд считает легитимным увольнение, когда работник отправляет заявление телеграммой. Еще вариант — заказное письмо с уведомлением, но кто же идет легким путем? Иногда бывают и экстравагантные случаи.

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Работники — это вообще одна головная боль (бухгалтеры и кадровики подтвердят). Например, хочешь сделать доброе дело и кормить бесплатно сотрудников обедами, а придется еще и НДФЛ с них взять. И докажи потом какому-нибудь Николаю Васильевичу, что кормили его бесплатно, но это вообще то натуральный доход!

Бухгалтер = интроверт

Психологи считают, что профессия бухгалтера подходит интровертам — людям замкнутым, не любящим шумные компании.

А мы уверены, что бухгалтеры еще какие общительные и им просто необходим нетворкинг! Что это такое и зачем он бухгалтерам рассказали сегодня в статье.

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А к вам давно проверка приходила? Может пора готовиться встречать гостей? Прочитайте в статье, к каким компаниям чаще всего наведывается ВНП и не повторяйте их ошибок.

Кроме ПБУ, ФСБУ и прочих аббревиатур, те бухгалтеры, которые сдают отчетность по международным стандартам, должны изучить МСФО. Рекомендую посетить курс лекций от наших друзей по теме «МСФО 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Теория и практика. Взгляд арендодателя». Сможете задать вопросы спикерам — приготовьте их заранее.

А в знали, что HR бесят слова «стрессоустойчивость» и «коммуникабельность»? В каждом первом резюме кандидат указывает их, когда надо рассказать о сильных сторонах или чертах характера. Что еще не нравится HR-ам — узнаете из новости.

Теперь на «Клерке» вы сами решаете, что хотите читать, а что нет. Вы можете сами настроить себе ленту или переключаться между существующими. Например, читайте только новости или вопросы подписчиков из КУБа. Как пользоваться новшеством, мы рассказали здесь.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1541 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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