ФНС предлагает ИП повторно заплатить налоги и взносы, обязательная репатриация и продажа валютной выручки, увольнение телеграммой. 💸 «Ночной бухгалтер» № 1541

Проблемы индейцев шерифа не волнуют Интересная тенденция наметилась по сальдо ЕНС. У предпринимателей резервируют имущественные налоги, срок уплаты по которым — 1 декабря, т.е. очевидно, что он еще не наступил. При этом с сальдо забирают те суммы, которые ИП заплатили в счет текущих платежей, например, взносы за сотрудников или фиксированные, авансы по единому налогу на УСН. Срок уплаты для этих платежей — 28 октября, на месяц раньше имущественных. Когда ИП начинают возмущаться, им предлагают «просто» заплатить нужные налоги или взносы снова. Но предприниматели с этим подходом не согласны. Бухгалтерам такая путаница с платежами тоже мешает. В комментариях целая буря эмоций.

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами В Трибуне обсуждают указ президента, который коснется 43-х групп компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Новые правила требуют от компаний зачислений на счета в уполномоченных банках иностранной валюты и ее обязательной продажи на внутреннем рынке. Кроме того, организациям придется предоставлять в ЦБ и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты. Срок введенных ограничений — 6 месяцев.

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А голубями можно? «Спонсор» заголовка — наш читатель) Такой вопрос он задал под новостью о том, что Роструд считает легитимным увольнение, когда работник отправляет заявление телеграммой. Еще вариант — заказное письмо с уведомлением, но кто же идет легким путем? Иногда бывают и экстравагантные случаи. Работники — это вообще одна головная боль (бухгалтеры и кадровики подтвердят). Например, хочешь сделать доброе дело и кормить бесплатно сотрудников обедами, а придется еще и НДФЛ с них взять. И докажи потом какому-нибудь Николаю Васильевичу, что кормили его бесплатно, но это вообще то натуральный доход!

Бухгалтер = интроверт Психологи считают, что профессия бухгалтера подходит интровертам — людям замкнутым, не любящим шумные компании. А мы уверены, что бухгалтеры еще какие общительные и им просто необходим нетворкинг! Что это такое и зачем он бухгалтерам рассказали сегодня в статье. Но если вы действительно интраверт, то вам идеально подходит онлайн-курс Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С. Знаете почему? Вы можете учиться в удобном темпе и в удобное время — никто не станет подгонять вас.

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