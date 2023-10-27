Новая форма 6-НДФЛ, Центробанк снова поднял ключевую ставку, бухгалтеры жалуются на воинский учет в Трудинспекцию. 🙊 «Ночной бухгалтер» № 1552

«Клерк» в Москве! Мы стали еще ближе к нашей самой большой аудитории — бухгалтерам Москвы. Просто посмотрите на этот «пирог» (аудитория «Клерка» по регионам), самый большой его кусочек — это бухгалтеры-москвичи. Мы едем к вам, наши самые активные почитатели! Проведем в Москве 5 декабря II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Какие темы рассмотрим на встрече: Российский бухгалтерский учет и отчетность 2023 — 2024.

Все поправки в НК и трудовом законодательстве на 2024 год.

Новые правила воинского учета.

Налоговые схемы: белые, черные, серые.

Все требования ФСБУ в отчетности.

Защита при налоговых и трудовых проверках.

Ответы на требования ИФНС. Спикеры — только практики, с большим опытом, готовые отвечать на ваши вопросы (задать их можно в зависимости формата участия — онлайн и прямо на конференции). Вы поучаствуете в розыгрышах призов и получите подарки от наших партнеров. Купите билет на очное участие в конференции со скидкой 40% за 6 000 руб. Купить билет по акции

Форма 6-НДФЛ поменяется Не пугайтесь — новый отчет будем сдавать с 1 квартала 2024 года. Морально готовиться можно заранее, потому что удержанный налог в разделе 2 надо будет указывать не одной суммой, а разбивать ее на 4 части. Сумма налога из строки 160 будет указана в том числе по строкам: 161 – с 1 по 22 число 1-го месяца;

162 – с 23 по 22 число 2-го месяца;

163 – с 23 по 22 число 3-го месяца;

164 – с 23 числа по последнее число 3-го месяца. Такие дела…

ЦБ повысил ключевую ставку Теперь она составит 15% вместо 13%. Решение принял сегодня совет директоров ЦБ. Шеф-редактор Трибуны выпустила сегодня статью, в которой разобрала, на что повлияет изменение ставки, что думают по этому поводу эксперты и читатели «Клерка».

Бухгалтеры жалуются на воинский учет в ГИТ Точнее жалобы они пишут на работодателей, которые в ультимативном порядке заставляют главбухов вести воинский учет. И даже не собираются за это доплачивать. Бухгалтер написала жалобу после того, как работодатель приказом назначил ее ответственной за ведение воинского учета, не спросив согласия. Роструд ответил — это незаконно. Нужно не только согласие сотрудника на возложение на него новых обязанностей, но и оплата за дополнительную работу. Интересно, а доплачивают ли бухгалтерам за работу с контрактами по ГОЗ? Ведь тут учет тоже идет не совсем по привычным нам правилам. Например, кроме обычной первички заказчику придется предоставить пакет расчетно-калькуляционных материалов. Они нужны для обоснования цены выполненных работ или продукции. Заберите шпаргалки для подготовки этих материалов бесплатно.

Главред рекомендует: электронные путевые листы Можно бесконечно долго сопротивляться тому, что наступает эпоха ЭДО, но смириться с этим придется. Те, кто первыми освоят новое — опередят конкурентов. Эксперты по работе с электронными перевозочными документами — Анастасия Попченкова и Андрей Анисимов на вебинаре 9 ноября помогут бухгалтерам разобраться: В нормативной базе по электронным путевым листам.

Системе работы с ними: титулы, схема обмена и участники.

Выгодах, рисках и обязательностях, связанных с электронными перевозочными документами. Наконец поймете, с чего начать внедрение в бизнес-процессы новых документов.

Жениться и разводиться будет проще Зарегистрировать брак или расторгунть его теперь можно будет в МФЦ. Центры собираются наделить новыми полномочиями. Условие для регистрации брака: будущие супруги — граждане РФ, не состояли ранее в браке или предыдущий брак был расторгнут на территории России. Развестись можно будет при обоюдном согласии и отсутствии несовершеннолетних детей.

ИП упростят переход на самозанятость Сейчас ИП, при переходе на самозанятость, обязан подать в налоговую уведомление о том, что больше не будет применять действующую систему налогообложения. Депутаты предлагают сделать переход автоматическим. Странно, что мысль о том, что подача уведомление — это атавизм какой-то, не пришла в голову чиновникам раньше (хотя нет, не странно).