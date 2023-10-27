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Новая форма 6-НДФЛ, Центробанк снова поднял ключевую ставку, бухгалтеры жалуются на воинский учет в Трудинспекцию. 🙊 «Ночной бухгалтер» № 1552

Обновят форму 6-НДФЛ, сокращать никто ничего не будет, конечно, работы станет больше. ЦБ поднял на 200 пунктов ключевую ставку, что думают по этому поводу эксперты и бухгалтеры? От слов «воинский учет» бухгалтеров уже трясет, а платить за дополнительные задачи руководство не хочет, остается жаловаться в ГИТ.

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Новая форма 6-НДФЛ, Центробанк снова поднял ключевую ставку, бухгалтеры жалуются на воинский учет в Трудинспекцию. 🙊 «Ночной бухгалтер» № 1552
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

«Клерк» в Москве!

Мы стали еще ближе к нашей самой большой аудитории — бухгалтерам Москвы. Просто посмотрите на этот «пирог» (аудитория «Клерка» по регионам), самый большой его кусочек — это бухгалтеры-москвичи.

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Мы едем к вам, наши самые активные почитатели!

Проведем в Москве 5 декабря II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Какие темы рассмотрим на встрече:

  • Российский бухгалтерский учет и отчетность 2023 — 2024.

  • Все поправки в НК и трудовом законодательстве на 2024 год.

  • Новые правила воинского учета.

  • Налоговые схемы: белые, черные, серые.

  • Все требования ФСБУ в отчетности.

  • Защита при налоговых и трудовых проверках.

  • Ответы на требования ИФНС.

Спикеры — только практики, с большим опытом, готовые отвечать на ваши вопросы (задать их можно в зависимости формата участия — онлайн и прямо на конференции).

Вы поучаствуете в розыгрышах призов и получите подарки от наших партнеров.

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Форма 6-НДФЛ поменяется

Не пугайтесь — новый отчет будем сдавать с 1 квартала 2024 года. Морально готовиться можно заранее, потому что удержанный налог в разделе 2 надо будет указывать не одной суммой, а разбивать ее на 4 части.

Сумма налога из строки 160 будет указана в том числе по строкам:

  • 161 – с 1 по 22 число 1-го месяца;

  • 162 – с 23 по 22 число 2-го месяца;

  • 163 – с 23 по 22 число 3-го месяца;

  • 164 – с 23 числа по последнее число 3-го месяца.

Такие дела…

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ЦБ повысил ключевую ставку

Теперь она составит 15% вместо 13%. Решение принял сегодня совет директоров ЦБ.

Шеф-редактор Трибуны выпустила сегодня статью, в которой разобрала, на что повлияет изменение ставки, что думают по этому поводу эксперты и читатели «Клерка».

Бухгалтеры жалуются на воинский учет в ГИТ

Точнее жалобы они пишут на работодателей, которые в ультимативном порядке заставляют главбухов вести воинский учет. И даже не собираются за это доплачивать.

Бухгалтер написала жалобу после того, как работодатель приказом назначил ее ответственной за ведение воинского учета, не спросив согласия.

Роструд ответил — это незаконно. Нужно не только согласие сотрудника на возложение на него новых обязанностей, но и оплата за дополнительную работу.

Интересно, а доплачивают ли бухгалтерам за работу с контрактами по ГОЗ? Ведь тут учет тоже идет не совсем по привычным нам правилам. Например, кроме обычной первички заказчику придется предоставить пакет расчетно-калькуляционных материалов. Они нужны для обоснования цены выполненных работ или продукции.

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Главред рекомендует: электронные путевые листы

Можно бесконечно долго сопротивляться тому, что наступает эпоха ЭДО, но смириться с этим придется. Те, кто первыми освоят новое — опередят конкурентов.

Эксперты по работе с электронными перевозочными документами — Анастасия Попченкова и Андрей Анисимов на вебинаре 9 ноября помогут бухгалтерам разобраться:

  • В нормативной базе по электронным путевым листам.

  • Системе работы с ними: титулы, схема обмена и участники.

  • Выгодах, рисках и обязательностях, связанных с электронными перевозочными документами.

Наконец поймете, с чего начать внедрение в бизнес-процессы новых документов.

Жениться и разводиться будет проще

Зарегистрировать брак или расторгунть его теперь можно будет в МФЦ. Центры собираются наделить новыми полномочиями.

Условие для регистрации брака: будущие супруги — граждане РФ, не состояли ранее в браке или предыдущий брак был расторгнут на территории России.

Развестись можно будет при обоюдном согласии и отсутствии несовершеннолетних детей.

ИП упростят переход на самозанятость

Сейчас ИП, при переходе на самозанятость, обязан подать в налоговую уведомление о том, что больше не будет применять действующую систему налогообложения. Депутаты предлагают сделать переход автоматическим.

Странно, что мысль о том, что подача уведомление — это атавизм какой-то, не пришла в голову чиновникам раньше (хотя нет, не странно).

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Чем заняться бухгалтеру в ноябре

Конец года — хорошее время расти профессионально. С одной стороны это сезон различных конференций, встреч, семинаров, с другой — время скидок и распродаж.

Например, можно узнать, кто заменил ушедших вендоров ПО на российском рынке, послушать интересные кейсы по внедрению и автоматизации от Ленты, Интерфакса, Лаборатории Касперского. Загляните на страничку мероприятия и обязательно запишитесь, нужно быть в тренде.

Для тех, кто хочет начать новый год с чистого листа — сменить работу, начать больше зарабатывать и просто профессионально вырасти — мы приглашаем записаться на старт нового потока курса Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах.

Курс повышения квалификации, который учит бухгалтера грамотно анализировать финансы бизнеса, остается хитом нашего Центра обучения.

  • Срок обучения — 3 месяца.

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Спасибо, что дочитали выпуск № 1552 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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Как сделать бизнес в медицинской сфере успешным? В первую очередь продумать ее концепцию и предпринять верные шаги на начальном этапе. Хороший старт позволит увереннее двигаться дальше и не бояться трудностей, которые так или иначе встретятся на пути. А чтобы их было меньше, и работа была четкой и отлаженной, нужно постараться не совершать самые распространенные ошибки.

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