Новая форма 6-НДФЛ, Центробанк снова поднял ключевую ставку, бухгалтеры жалуются на воинский учет в Трудинспекцию. 🙊 «Ночной бухгалтер» № 1552

«Клерк» в Москве!
Мы стали еще ближе к нашей самой большой аудитории — бухгалтерам Москвы. Просто посмотрите на этот «пирог» (аудитория «Клерка» по регионам), самый большой его кусочек — это бухгалтеры-москвичи.
Мы едем к вам, наши самые активные почитатели!
Проведем в Москве 5 декабря II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».
Какие темы рассмотрим на встрече:
Российский бухгалтерский учет и отчетность 2023 — 2024.
Все поправки в НК и трудовом законодательстве на 2024 год.
Новые правила воинского учета.
Налоговые схемы: белые, черные, серые.
Все требования ФСБУ в отчетности.
Защита при налоговых и трудовых проверках.
Ответы на требования ИФНС.
Спикеры — только практики, с большим опытом, готовые отвечать на ваши вопросы (задать их можно в зависимости формата участия — онлайн и прямо на конференции).
Вы поучаствуете в розыгрышах призов и получите подарки от наших партнеров.
Купите билет на очное участие в конференции со скидкой 40% за 6 000 руб.
Форма 6-НДФЛ поменяется
Не пугайтесь — новый отчет будем сдавать с 1 квартала 2024 года. Морально готовиться можно заранее, потому что удержанный налог в разделе 2 надо будет указывать не одной суммой, а разбивать ее на 4 части.
Сумма налога из строки 160 будет указана в том числе по строкам:
161 – с 1 по 22 число 1-го месяца;
162 – с 23 по 22 число 2-го месяца;
163 – с 23 по 22 число 3-го месяца;
164 – с 23 числа по последнее число 3-го месяца.
Такие дела…
ЦБ повысил ключевую ставку
Теперь она составит 15% вместо 13%. Решение принял сегодня совет директоров ЦБ.
Шеф-редактор Трибуны выпустила сегодня статью, в которой разобрала, на что повлияет изменение ставки, что думают по этому поводу эксперты и читатели «Клерка».
Бухгалтеры жалуются на воинский учет в ГИТ
Точнее жалобы они пишут на работодателей, которые в ультимативном порядке заставляют главбухов вести воинский учет. И даже не собираются за это доплачивать.
Бухгалтер написала жалобу после того, как работодатель приказом назначил ее ответственной за ведение воинского учета, не спросив согласия.
Роструд ответил — это незаконно. Нужно не только согласие сотрудника на возложение на него новых обязанностей, но и оплата за дополнительную работу.
Интересно, а доплачивают ли бухгалтерам за работу с контрактами по ГОЗ? Ведь тут учет тоже идет не совсем по привычным нам правилам. Например, кроме обычной первички заказчику придется предоставить пакет расчетно-калькуляционных материалов. Они нужны для обоснования цены выполненных работ или продукции.
Заберите шпаргалки для подготовки этих материалов бесплатно.
Главред рекомендует: электронные путевые листы
Можно бесконечно долго сопротивляться тому, что наступает эпоха ЭДО, но смириться с этим придется. Те, кто первыми освоят новое — опередят конкурентов.
Эксперты по работе с электронными перевозочными документами — Анастасия Попченкова и Андрей Анисимов на вебинаре 9 ноября помогут бухгалтерам разобраться:
В нормативной базе по электронным путевым листам.
Системе работы с ними: титулы, схема обмена и участники.
Выгодах, рисках и обязательностях, связанных с электронными перевозочными документами.
Наконец поймете, с чего начать внедрение в бизнес-процессы новых документов.
Жениться и разводиться будет проще
Зарегистрировать брак или расторгунть его теперь можно будет в МФЦ. Центры собираются наделить новыми полномочиями.
Условие для регистрации брака: будущие супруги — граждане РФ, не состояли ранее в браке или предыдущий брак был расторгнут на территории России.
Развестись можно будет при обоюдном согласии и отсутствии несовершеннолетних детей.
ИП упростят переход на самозанятость
Сейчас ИП, при переходе на самозанятость, обязан подать в налоговую уведомление о том, что больше не будет применять действующую систему налогообложения. Депутаты предлагают сделать переход автоматическим.
Странно, что мысль о том, что подача уведомление — это атавизм какой-то, не пришла в голову чиновникам раньше (хотя нет, не странно).
Чем заняться бухгалтеру в ноябре
Конец года — хорошее время расти профессионально. С одной стороны это сезон различных конференций, встреч, семинаров, с другой — время скидок и распродаж.
Например, можно узнать, кто заменил ушедших вендоров ПО на российском рынке, послушать интересные кейсы по внедрению и автоматизации от Ленты, Интерфакса, Лаборатории Касперского. Загляните на страничку мероприятия и обязательно запишитесь, нужно быть в тренде.
Для тех, кто хочет начать новый год с чистого листа — сменить работу, начать больше зарабатывать и просто профессионально вырасти — мы приглашаем записаться на старт нового потока курса Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах.
Курс повышения квалификации, который учит бухгалтера грамотно анализировать финансы бизнеса, остается хитом нашего Центра обучения.
Срок обучения — 3 месяца.
Документ — удостоверение на
140 ак. часов с занесением в
Реестр
Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
Живое общение с преподавателями, поддержка куратора и помощь в построении карьеры.
Старт очередного потока — 1 ноября.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1552 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша очумевшая от рабочей недели редакция