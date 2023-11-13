«Ночной бухгалтер» № 1562 — новости за 13 ноября 2023 г. Без справки от гинеколога бухгалтера отстранили от работы, как платить пособие на ребенка физику-подрядчику

Без справки не приходите Бухгалтер вуза проходила обязательный медосмотр, но когда речь дошла до гинеколога, она решила, что на профессиональную деятельность этот врач никак не влияет и на обследование не пошла. Работодатель, действуя по закону, отстранил работницу. Попытки обжаловать это решение для бухгалтера успехом не увенчались. Судя по тому, что пишут в комментариях, поход к гинекологу иногда приносит весьма неприятные последствия, может поэтому некоторым женщинам не очень хочется его проходить.

Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что Собственно так выглядят разъяснения Минтруда по части выплат пособия по уходу работникам, заключившим договоры ГПХ. С 2023 года у них есть право получать пособие, если в 2022 за них платились страховые взносы. Для штатных сотрудников оформляется отпуск по уходу за ребенком на основании заявления сотрудника. Приказ об отпуске передается в пакете документов в СФР. Только вот подрядчикам-физикам никакого отпуска не предоставляется. Как решить дилемму Минтруд не объяснил, только указал, что состав документов для сотрудников по трудовому договору и по ГПХ одинаковый. Правда, скоро должны появиться поправки в правила начисления пособий и эти проблемы исчезнут, а пока что бухгалтерам придется самим решать, как выходить из такой ситуации.

Зачем учить сотрудников инфобезу и при чем тут рыбалка Термин «фишинг» происходит от английского слова fishing — рыбалка (выуживание). С помощью фишинга кибер-мошенники легко могут получить доступ к конфиденциальной информации внутри компании. Как это происходит: В почту бухгалтера приходит письмо, похожее на письмо из банка. В нем сообщается о блокировке счет и предлагается перейти в сервис банка — узнать причину блокировки в рамках 115-ФЗ. При клике на ссылку бухгалтер попадает на поддельный сайт банка, вводит логин и пароль, которые тут же используют преступники. Неожиданно со счета компании все ваши миллионы улетают в какие-то офшоры или на карту подставного физлица. Вернуть средства, как правило, вы уже не сможете. Всем кажется, что все давно знают о таких уловках, но это не так. На удочку мошенников попадаются даже те, кто с интернетом на «ты». Обеспечение информационной и кибербезопасности — это прямая задача руководителя. Предлагаем вам и вашим сотрудникам пройти бесплатный пробный урок по распознаванию фишинговых атак. Если вы же вы хотите обеспечить более серьезную защиту от разных видов угроз — пройдите тренинги по безопасности Kaspersky Security Awareness. Сейчас они доступны по скидке в 35%. Узнать больше о кибербезопасности Реклама: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО», ИНН 7713140469, erid:LjN8KBWSM

Банкомат вернул деньги не тому Мужчины не ищут легких путей. Чтобы погасить ипотеку клиент банка положил наличку в банкомат и решил, что дело сделано. Но что-то машине не понравилось и она выдала всю пачку денег обратно.Правда, к тому времени мужчина уже ушел, зато подошел другой и с радостью забрал нежданный подарок судьбы. Долго радоваться приобретению не пришлось — воришку быстро вычислили, когда незадачливый плательщик ипотеки не получил смс о зачислении и обратился в банк.

Важности недели В новой рубрике будем рассказывать о том, что бухгалтерам было особенно интересно на текущей неделе. Не пропускайте новости и события, которые заинтересовали ваших коллег. Через пять лет можно выйти из ООО без НДФЛ. Оказалось, многим важно знать, как не платить налог при выходе из бизнеса. Причем не важно продаете вы свою долю другому участнику или просто выходите с выплатой действительной части доли. Самозанятые — популярный запрос на «Клерке». Ищут, как правило, информацию о том, какие документы нужно оформлять, что должно быть указано в чеке, как массово платить внештатникам без рисков. Любопытное обсуждение получилось из поста пользователя Красного уголка бухгалтера — какими качествами должен обладать главбух. Тем, кто уже обладает всеми нужными талантами, пора расти в доходе и тут поможет статья о трех способах увеличить заработок.