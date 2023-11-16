Обзоры для бухгалтера

Эксперт считает, что положительное сальдо ЕНС — это плохо, бухгалтеры с ним не согласны. Воинский учет должны вести все организации. 📢«Ночной бухгалтер» № 1565.

Положительное сальдо ЕНС привлекает внимание налоговиков, посчитал эксперт, но бухгалтеры думают, что добиться абсолютного нулевого баланса на едином счете невозможно и лучше переплатить. Воинский учет должны вести даже те организации, в штате которых состоят только негодные к воинской службе мужчины и невоеннообязанные женщины.

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Эксперт считает, что положительное сальдо ЕНС — это плохо, бухгалтеры с ним не согласны. Воинский учет должны вести все организации. 📢«Ночной бухгалтер» № 1565.
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Не вижу плюсов в плюсе

Дмитрий Ряховский, руководитель департамента налогов и налогового администрирования, во время проведения бизнес-премии «Практикум» заявил, что положительное сальдо ЕНС — это для ФНС сигнал о том, что в учете компании могут быть недочеты и возможно нужна подача уточненки.

Нужно регулярно проводить сверку, чтобы убедиться в отсутствии переплаты. Но бухгалтеры с этим заявлением категорически не согласились в комментариях.

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Кстати, ФНС напомнила 8 ключевых тезисов о работе ЕНС, хотя по словам наших читателей система ЕНС вообще не работает.

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Мы выложили бесплатно запись прошлой конференции «Клерка», которая проходила в сентябре. Посмотрите и убедитесь, что встреча проходила на высшем уровне.

Воинский учет — всем

Компаниям, в которых работают только невоеннообязанные мужчины и женщины, не смогут отказаться от ведения воинского учета.

Напомним, что с 1 октября выросли штрафы за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет:

  • для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей

  • для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.

Но есть и хорошая новость — военкоматы, заваленные работой на местах, могут позволять не сдавать пустые отчеты, которые им просто не нужны. Уточните, какая позиция по этому поводу у вашего военкомата.

Доход удаленщиков из-за границы обложат налогом

Для дистанционных сотрудников, которые трудоустроены в российской компании или ИП, но проживают за границей с 2024 года появится обязанность платить НДФЛ в России. Удерживать его будет работодатель.

При этом разделение на резидентов и нерезидентов работать не будет — налог будут платить все.

Ошибка в декларации грозит большими затратами

По новым правилам, если вы ошиблись в декларации и указали налог больше, чем нужно, а потом отправили уточненку, то данные на ЕНС изменятся только после камералки. Поэтому вам придется, скорее всего, отправить сначала увеличенную сумму налога, чтобы не выйти в недоимку, а уже потом возвращать переплату после проведения на едином счете уточненных данных.

Так бухгалтер ошиблась в декларации по прибыли и в листе 02 указала правильный аванс, а вот в подразделе 1.1 в 10 раз больше.

Чтобы правильно работать с декларациями по прибыли, НДС и не только, вам просто необходимо хорошо ориентироваться в особенностях общей системы налогообложения. Вам поможет курс повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность.

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Следите за тем, что пишете и говорите о бизнесе

Книги и публикации в СМИ о своем бизнесе привлекут внимание налоговиков. Они с интересом изучают то, что предприниматели рассказывают о своем деле и в соцсетях. А еще ищут там доказательства дробления или аффилированности компаний.

Например, опубликован пост о том, что директор купил в детский дом игрушки в рамках благотворительной акции, но покупку реально оплатила другая компания — значит руководитель является бенефициаром в ней.

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Правительство выделит регионам 2,6 млрд рублей на инвестиционные налоговые вычеты

В регионах, где действует программа поддержки инвестиционных проектов, компании могут уменьшать размер налога на прибыль, который идет в региональный бюджет. За такие вычеты кабмин заплатит компенсацию больше 2,6 млрд рублей.

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❗️Сдать — и не сойти с ума. Все, что вы хотели знать про отчетность

Если предприниматель, не важно по какой причине, — забыл, не успел — не отчитался вовремя, то ему грозит штраф и даже блокировка счета. Про отчетность ИП с работниками, изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС, а также многое другое узнаете из этого поста.

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