Эксперт считает, что положительное сальдо ЕНС — это плохо, бухгалтеры с ним не согласны. Воинский учет должны вести все организации. 📢«Ночной бухгалтер» № 1565.

Не вижу плюсов в плюсе
Дмитрий Ряховский, руководитель департамента налогов и налогового администрирования, во время проведения бизнес-премии «Практикум» заявил, что положительное сальдо ЕНС — это для ФНС сигнал о том, что в учете компании могут быть недочеты и возможно нужна подача уточненки.
Нужно регулярно проводить сверку, чтобы убедиться в отсутствии переплаты. Но бухгалтеры с этим заявлением категорически не согласились в комментариях.
Кстати, ФНС напомнила 8 ключевых тезисов о работе ЕНС, хотя по словам наших читателей система ЕНС вообще не работает.
Научим вас правильно вести учет и платить налоги в 2024 году!
Для этого мы собрали для вас топовых спикеров, которые расскажут обо всех актуальных изменениях в учете и налогах, о воинском учете, проверках, самозанятых, оптимизации и ФСБУ на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Например, Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», входящая в десятку лучших лекторов по данным журнала «Семинар для бухгалтера» расскажет о том, как отчитаться за 2023 год, составить новую учетную политику на 2024-й и учесть изменения в ФСБУ.
Мы ждем васв Москве 5 декабря!
Будут не только выступления спикеров, но и неформальное общение, фуршет, подарки и хорошее предновогоднее настроение!
Мы выложили бесплатно запись прошлой конференции «Клерка», которая проходила в сентябре. Посмотрите и убедитесь, что встреча проходила на высшем уровне.
Воинский учет — всем
Компаниям, в которых работают только невоеннообязанные мужчины и женщины, не смогут отказаться от ведения воинского учета.
Напомним, что с 1 октября выросли штрафы за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет:
для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей
для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.
Но есть и хорошая новость — военкоматы, заваленные работой на местах, могут позволять не сдавать пустые отчеты, которые им просто не нужны. Уточните, какая позиция по этому поводу у вашего военкомата.
Доход удаленщиков из-за границы обложат налогом
Для дистанционных сотрудников, которые трудоустроены в российской компании или ИП, но проживают за границей с 2024 года появится обязанность платить НДФЛ в России. Удерживать его будет работодатель.
При этом разделение на резидентов и нерезидентов работать не будет — налог будут платить все.
Ошибка в декларации грозит большими затратами
По новым правилам, если вы ошиблись в декларации и указали налог больше, чем нужно, а потом отправили уточненку, то данные на ЕНС изменятся только после камералки. Поэтому вам придется, скорее всего, отправить сначала увеличенную сумму налога, чтобы не выйти в недоимку, а уже потом возвращать переплату после проведения на едином счете уточненных данных.
Так бухгалтер ошиблась в декларации по прибыли и в листе 02 указала правильный аванс, а вот в подразделе 1.1 в 10 раз больше.
Чтобы правильно работать с декларациями по прибыли, НДС и не только, вам просто необходимо хорошо ориентироваться в особенностях общей системы налогообложения. Вам поможет курс повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность.
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Следите за тем, что пишете и говорите о бизнесе
Книги и публикации в СМИ о своем бизнесе привлекут внимание налоговиков. Они с интересом изучают то, что предприниматели рассказывают о своем деле и в соцсетях. А еще ищут там доказательства дробления или аффилированности компаний.
Например, опубликован пост о том, что директор купил в детский дом игрушки в рамках благотворительной акции, но покупку реально оплатила другая компания — значит руководитель является бенефициаром в ней.
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