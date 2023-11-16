Эксперт считает, что положительное сальдо ЕНС — это плохо, бухгалтеры с ним не согласны. Воинский учет должны вести все организации. 📢«Ночной бухгалтер» № 1565.

Не вижу плюсов в плюсе

Дмитрий Ряховский, руководитель департамента налогов и налогового администрирования, во время проведения бизнес-премии «Практикум» заявил, что положительное сальдо ЕНС — это для ФНС сигнал о том, что в учете компании могут быть недочеты и возможно нужна подача уточненки.

Нужно регулярно проводить сверку, чтобы убедиться в отсутствии переплаты. Но бухгалтеры с этим заявлением категорически не согласились в комментариях.

Кстати, ФНС напомнила 8 ключевых тезисов о работе ЕНС, хотя по словам наших читателей система ЕНС вообще не работает.

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