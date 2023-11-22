Бухгалтеры не довольны изменениями в ЕФС-1, а ИП скандалят из-за больничных. Что включать в уведомление ноября, допотпуск при рождении внуков. 👵«Ночной бухгалтер» № 1569

Еще поправочку? ЕФС-1 буквально перепрошивают — добавляют случаи, когда отчет нужно сдать «вне очереди». Вот, например, если работник принес больничный, а стаж его пока в СФР не подавался. Отличный повод сдать отчет в части подраздела 1.2. Там появится поле «Назначение выплат по ОСС». Бухгалтерам эта катавасия порядком надоела. Странное желание структуры, которая получает все данные и обменивается информацией с ФНС, запросить еще немножечко отчетов. Электронная бюрократия.

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Добровольное страхование ИП и самозанятых Проект, который разработал Минтруд, вызвал очень нелестные отзывы, ведь по нему ИП и самозанятые, которые заключают с Фондом договор о добровольном страховании и платят взносы, не могут получать выплаты по беременности и родам. Еще больше вопросов вызвало то, что, в программу страхования входят аборты. В общем Минтруд дал задний ход и обещает переработать проект. Кстати, самозанятые сейчас настолько популярны у бизнеса, что налоговики очень внимательно наблюдают за такими сделками. В 2023 году у 17% предпринимателей, которых проверяла ФНС, нашли нарушения. Часто отношения с исполнителями переквалифицируют в трудовые, доначисляют НДФЛ и взносы. Наши коллеги проводят полезный вебинар Все про самозанятых-иностранцев: кто может быть самозанятым, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов. В работе с иностранцами есть нюансы, а штрафы за нарушение миграционного законодательства суровые. Так, что 28 ноября в 11.00 ждем вас на встрече.

Напоминалка бухгалтеру Вам не обязательно помнить про все отчеты — мы вам обязательно сообщим, когда приблизится срок сдачи очередной формы. Вот как раз до 27 ноября нужно сдать уведомление по налогам и взносам. Для вашего удобства напомнили, какие туда войдут налоги и дали подсказку, где найти календарь бухгалтера со всей отчетностью. Подробности о заполнении уведомления с указанием кодов периодов вы можете посмотреть здесь.

Есть внуки — есть отпуск! Предложение давать пять дней дополнительного отпуска бабушкам и дедушкам при рождении внуков направлено в Минтруд депутатом Госдумы Яной Лантратовой. Старшее поколении на первых шагах часто помогает молодым родителям и несколько дней отпуска будут как раз кстати. Научим вас правильно вести воинский и кадровый учет в 2024 году! На II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» мы с помощью топовых спикеров-экспертов поможем вам разобраться во всех изменениях в законодательстве, налогах и отчетах. Не последней темой встречи будет воинский учет. Елена Пономарева,эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра расскажет о том, что изменилось, какие отчеты теперь должны сдавать компании и на сколько вас оштрафуют, если игнорировать нововведения. Кроме того, обсудим: Новое в ЕФС-1 в 2024 году.

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За ввоз авто придется платить НДС Изменения коснутся налога, который сейчас не уплачивается при ввозе иномарок из стран ЕАЭС посредниками (НДС платят только собственники и то физлица от уплаты освобождены). С 2025 года НДС придется платить посредникам. в том числе упрощенцам. Последние получить вычет по налогу не смогут.