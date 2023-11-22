Бухгалтеры не довольны изменениями в ЕФС-1, а ИП скандалят из-за больничных. Что включать в уведомление ноября, допотпуск при рождении внуков. 👵«Ночной бухгалтер» № 1569

Еще поправочку?
ЕФС-1 буквально перепрошивают — добавляют случаи, когда отчет нужно сдать «вне очереди». Вот, например, если работник принес больничный, а стаж его пока в СФР не подавался. Отличный повод сдать отчет в части подраздела 1.2. Там появится поле «Назначение выплат по ОСС».
Бухгалтерам эта катавасия порядком надоела.
Странное желание структуры, которая получает все данные и обменивается информацией с ФНС, запросить еще немножечко отчетов. Электронная бюрократия.
Вам понравится это предложение!
ЯЗАНЯТ — платформа, которая объединяет бизнес и самозанятых. Выплаты, документооборот, взаимодействие с самозанятыми — все в одном месте!
У нас самая низкая комиссия на рынке — всего 0,5% от суммы платежа. Успейте стать активным пользователем до конца 2023 года и экономьте на комиссии.
Реклама: ООО «ЯЗАНЯТ», ИНН 7704444693, erid:LjN8JuNsD
Добровольное страхование ИП и самозанятых
Проект, который разработал Минтруд, вызвал очень нелестные отзывы, ведь по нему ИП и самозанятые, которые заключают с Фондом договор о добровольном страховании и платят взносы, не могут получать выплаты по беременности и родам.
Еще больше вопросов вызвало то, что, в программу страхования входят аборты. В общем Минтруд дал задний ход и обещает переработать проект.
Кстати, самозанятые сейчас настолько популярны у бизнеса, что налоговики очень внимательно наблюдают за такими сделками. В 2023 году у 17% предпринимателей, которых проверяла ФНС, нашли нарушения. Часто отношения с исполнителями переквалифицируют в трудовые, доначисляют НДФЛ и взносы.
Наши коллеги проводят полезный вебинар Все про самозанятых-иностранцев: кто может быть самозанятым, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов. В работе с иностранцами есть нюансы, а штрафы за нарушение миграционного законодательства суровые. Так, что 28 ноября в 11.00 ждем вас на встрече.
Напоминалка бухгалтеру
Вам не обязательно помнить про все отчеты — мы вам обязательно сообщим, когда приблизится срок сдачи очередной формы. Вот как раз до 27 ноября нужно сдать уведомление по налогам и взносам.
Для вашего удобства напомнили, какие туда войдут налоги и дали подсказку, где найти календарь бухгалтера со всей отчетностью.
Подробности о заполнении уведомления с указанием кодов периодов вы можете посмотреть здесь.
Есть внуки — есть отпуск!
Предложение давать пять дней дополнительного отпуска бабушкам и дедушкам при рождении внуков направлено в Минтруд депутатом Госдумы Яной Лантратовой.
Старшее поколении на первых шагах часто помогает молодым родителям и несколько дней отпуска будут как раз кстати.
Научим вас правильно вести воинский и кадровый учет в 2024 году!
На II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» мы с помощью топовых спикеров-экспертов поможем вам разобраться во всех изменениях в законодательстве, налогах и отчетах. Не последней темой встречи будет воинский учет.
Елена Пономарева,эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра расскажет о том, что изменилось, какие отчеты теперь должны сдавать компании и на сколько вас оштрафуют, если игнорировать нововведения.
Кроме того, обсудим:
Новое в ЕФС-1 в 2024 году.
Самозанятость и изменения на рынке труда.
Автоматизацию командировок.
Мы ждем вас на конференции в Москве 5 декабря!
Будут не только выступления спикеров, но и неформальное общение, фуршет, подарки и хорошее предновогоднее настроение!
За ввоз авто придется платить НДС
Изменения коснутся налога, который сейчас не уплачивается при ввозе иномарок из стран ЕАЭС посредниками (НДС платят только собственники и то физлица от уплаты освобождены). С 2025 года НДС придется платить посредникам. в том числе упрощенцам. Последние получить вычет по налогу не смогут.
Налоговиков тоже поздравляли
Вчерашний праздник — День бухгалтера мы разделили с еще одним событием — Днем работника налоговых органов. В честь этого налоговики даже записали видео о своих достижениях.
Но не все были рады их поздравить. Некоторые, например, пожелали наладить уже наконец работу с ЕНС и научиться камералить декларацию по акцизам.
Кстати…
Акция в честь Дня бухгалтера еще идет!
21 ноября мы отмечали наш самый теплый и родной праздник — День бухгалтера. Чтобы ваше хорошее настроение сохранилось как можно дольше, мы приготовили вам подарки — скидки на лучшие курсы «Клерка».
Пора порадовать себя: повышайте квалификацию и получайте новые актуальные навыки без лишних трат.
Только нужные темы: налоги, проверки, бухучет, налоговая оптимизация, кадры, право.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1569 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша уставшая и сонная (погода влияет, наверное) редакция