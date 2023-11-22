Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеры не довольны изменениями в ЕФС-1, а ИП скандалят из-за больничных. Что включать в уведомление ноября, допотпуск при рождении внуков. 👵«Ночной бухгалтер» № 1569

Возмущение вызвал проект по ЕФС-1, который требует досрочной сдачи отчета в случае, если сотрудник принес больничный или подал заявление о назначении пособия по уходу за ребенком, а сведения о его стаже в этом году еще не сдавались. ИП не понравились поправки по добровольному страхованию, куда не вошли декретные. Сделали напоминалки по уведомлению в ноябре.

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Бухгалтеры не довольны изменениями в ЕФС-1, а ИП скандалят из-за больничных. Что включать в уведомление ноября, допотпуск при рождении внуков. 👵«Ночной бухгалтер» № 1569
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Еще поправочку?

ЕФС-1 буквально перепрошивают — добавляют случаи, когда отчет нужно сдать «вне очереди». Вот, например, если работник принес больничный, а стаж его пока в СФР не подавался. Отличный повод сдать отчет в части подраздела 1.2. Там появится поле «Назначение выплат по ОСС».

Бухгалтерам эта катавасия порядком надоела.

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Странное желание структуры, которая получает все данные и обменивается информацией с ФНС, запросить еще немножечко отчетов. Электронная бюрократия.

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Добровольное страхование ИП и самозанятых

Проект, который разработал Минтруд, вызвал очень нелестные отзывы, ведь по нему ИП и самозанятые, которые заключают с Фондом договор о добровольном страховании и платят взносы, не могут получать выплаты по беременности и родам.

Еще больше вопросов вызвало то, что, в программу страхования входят аборты. В общем Минтруд дал задний ход и обещает переработать проект.

Кстати, самозанятые сейчас настолько популярны у бизнеса, что налоговики очень внимательно наблюдают за такими сделками. В 2023 году у 17% предпринимателей, которых проверяла ФНС, нашли нарушения. Часто отношения с исполнителями переквалифицируют в трудовые, доначисляют НДФЛ и взносы.

Наши коллеги проводят полезный вебинар Все про самозанятых-иностранцев: кто может быть самозанятым, регистрация в ФНС, уведомление МВД и нюансы расчетов. В работе с иностранцами есть нюансы, а штрафы за нарушение миграционного законодательства суровые. Так, что 28 ноября в 11.00 ждем вас на встрече.

Напоминалка бухгалтеру

Вам не обязательно помнить про все отчеты — мы вам обязательно сообщим, когда приблизится срок сдачи очередной формы. Вот как раз до 27 ноября нужно сдать уведомление по налогам и взносам.

Для вашего удобства напомнили, какие туда войдут налоги и дали подсказку, где найти календарь бухгалтера со всей отчетностью.

Подробности о заполнении уведомления с указанием кодов периодов вы можете посмотреть здесь.

Есть внуки — есть отпуск!

Предложение давать пять дней дополнительного отпуска бабушкам и дедушкам при рождении внуков направлено в Минтруд депутатом Госдумы Яной Лантратовой.

Старшее поколении на первых шагах часто помогает молодым родителям и несколько дней отпуска будут как раз кстати.

Научим вас правильно вести воинский и кадровый учет в 2024 году!

На II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» мы с помощью топовых спикеров-экспертов поможем вам разобраться во всех изменениях в законодательстве, налогах и отчетах. Не последней темой встречи будет воинский учет.

Елена Пономарева,эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра расскажет о том, что изменилось, какие отчеты теперь должны сдавать компании и на сколько вас оштрафуют, если игнорировать нововведения.

Кроме того, обсудим:

  • Новое в ЕФС-1 в 2024 году.

  • Самозанятость и изменения на рынке труда.

  • Автоматизацию командировок.

Мы ждем вас на конференции в Москве 5 декабря! 

Будут не только выступления спикеров, но и неформальное общение, фуршет, подарки и хорошее предновогоднее настроение!

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За ввоз авто придется платить НДС

Изменения коснутся налога, который сейчас не уплачивается при ввозе иномарок из стран ЕАЭС посредниками (НДС платят только собственники и то физлица от уплаты освобождены). С 2025 года НДС придется платить посредникам. в том числе упрощенцам. Последние получить вычет по налогу не смогут.

Налоговиков тоже поздравляли

Вчерашний праздник — День бухгалтера мы разделили с еще одним событием — Днем работника налоговых органов. В честь этого налоговики даже записали видео о своих достижениях.

Но не все были рады их поздравить. Некоторые, например, пожелали наладить уже наконец работу с ЕНС и научиться камералить декларацию по акцизам.

Кстати…

Акция в честь Дня бухгалтера еще идет!

21 ноября мы отмечали наш самый теплый и родной праздник — День бухгалтера. Чтобы ваше хорошее настроение сохранилось как можно дольше, мы приготовили вам подарки — скидки на лучшие курсы «Клерка».

Пора порадовать себя: повышайте квалификацию и получайте новые актуальные навыки без лишних трат.

Только нужные темы: налоги, проверки, бухучет, налоговая оптимизация, кадры, право.

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Общество

«Клерк» заключил соглашение о сотрудничестве с ассоциацией Союз бухгалтеров

Теперь мы вместе будем решать сложные вопросы: направлять запросы в Минфин, ФНС, Роструд и иные ведомства, добиваясь ответов, на реально волнующие бухгалтеров вопросы. А также будем освещать вопросы, поднятые ассоциацией у нас на портале.

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Открыть расчетный счет можно сразу из 1С

Компания 1С запустила новый бесплатный сервис 1С:Открытие счета, который позволяет сразу из интерфейса программы выбрать подходящий банк и отправить заявку на открытие расчетного счета. Об этом сказано на сайте 1С.

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