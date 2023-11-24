Подал в суд из-за пачки чая: покупатель получил у Ozon 5000 рублей компенсации, психотест при получении кредита, образцы платежек по УСН и фиксвзносам. ☕«Ночной бухгалтер» № 1571

Справедливости хочу
Пользователь маркетплейса Ozon сделал заказ на площадке — хотел купить зеленый чай. Но Ozon вернул деньги, потому что товара не оказалось на складе.
Покупатель подал в суд. Изначально он хотел получить от маркетплейса компенсаций на сумму 45 000 рублей (за нарушение прав потребителя, одностороннее расторжение договора купли-продажи и завозмещение морального вреда). Но его пыл немного охладили.
В итоге, уже после решения ВС, стороны договорились о мирном урегулировании конфликта и сошлись на компенсации в 5 000 рублей.
Бухгалтерия на маркетплейсах: волна изменений и новых требований
Теперь Озон даёт поставщикам баллы за скидки покупателям. Но как это отражать в отчётности?
Наша коллега Рузанна Оганесян, практикующий бухгалтер и эксперт в учёте при работе с маркетплейсам, поможет вам разобраться, как отражать в отчетности такие баллы.
28 ноября в 18:00 она проведет мастер-класс по Ozon, где подробно рассмотрит отчет о реализации и другие финансовые документы площадки.
На мастер-классе вы окончательно разберётесь:
с баллами;
с комиссией;
с основными положениями оферты Ozon и последними важными изменениями;
с налогооблагаемой базой: что в неё включать, а что нет.
28 ноября в 18-00 мск мастер-класс
«Налогообложение при работе с Ozon»
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А вы точно в себе?
Депутат Госдумы предложила тестировать клиентов банков перед получением кредита. Психологически проверять потенциальных заемщиков нужно из-за частых фактов мошенничества. Злоумышленники убеждают человека в том, что ему нужно получить кредит и затем перевести деньги на «безопасный счет».
В дальнейшем обманутый сталкивается с необходимостью выплачивать долг, но зачастую даже не имеет такой возможности и вступает банком в тяжбу. А банк в свою очередь теряет деньги.
В 2024 году платить фиксированные взносы нужно по-новому
В этом году многие предприниматели уплачивали взносы платежками со статусом 02, которые заменяли уведомления. В 2024 году так делать нельзя. Платежи нужно совершать через ЕНП. Мы сделали образец платежного поручения — будьте внимательны при уплате.
При этом до конца 2023 года перечислить фиксвзносы можно еще по правилам переходного периода.
Похожая ситуация и с налогом по УСН. Если вы пользовались платежками со статусом 02, то с 1 января платить надо через ЕНП. Образец платежки по УСН мы тоже сделали.
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Изменения в трудовом законодательстве;
Воинский учет.
Продолжается апгрейд ЕФС-1
Отчет все еще претерпевает изменения. В новой форме появятся коды для совместителей. их теперь нужно будет отражать в особом порядке.
Для граф 5 и 6 подраздела 1.1 (бывшая СЗВ-ТД) коды будут выглядеть так:
«1» – трудовой договор по совместительству;
«1.1» – трудовой договор по совместительству до 6 месяцев;
«1.2» – трудовой договор по совместительству на срок более 6 месяцев.
Будут и другие изменения.
Сотрудникам с детьми-инвалидами допвыходные нужно давать в рабочие дни
В сентябре 2023 года у родителей детей-инвалидов появилось право копить допвыходные (по 4 дня в месяц), а потом взять их подряд.
При этом правила предоставления таких выходных не были описаны. Главное, не понятно было имеются ли в виду рабочие дни или и выходные тоже.
Первична позиция Роструда была — отпуск дается в календарных днях. Но теперь ведомство изменило мнение и заявило, что дни — рабочие.
Можно ли вести воинский учет не самим?
Возможности избавиться от обязанности вести еще и воинский учет были бы очень рады бухгалтеры, на которых руководство спешно свалило эту задачу. Штрафы то за нарушения серьезные, а специалистов в штате у большинства просто нет.
Тогда бухгалтеры задались вопросом — можно ли передать ведение воинского учета аутсорсеру? Эксперт «Клерка» считает — да. Но при этом необходимо получить от сотрудников согласие на обработку персональных данных третьим лицом.
А вы ведете воинский учет? Сами или наняли специалиста? Поделитесь в комментариях.
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Ваша наконец-то выходные редакция