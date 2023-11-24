Подал в суд из-за пачки чая: покупатель получил у Ozon 5000 рублей компенсации, психотест при получении кредита, образцы платежек по УСН и фиксвзносам. ☕«Ночной бухгалтер» № 1571

Справедливости хочу Пользователь маркетплейса Ozon сделал заказ на площадке — хотел купить зеленый чай. Но Ozon вернул деньги, потому что товара не оказалось на складе. Покупатель подал в суд. Изначально он хотел получить от маркетплейса компенсаций на сумму 45 000 рублей (за нарушение прав потребителя, одностороннее расторжение договора купли-продажи и завозмещение морального вреда). Но его пыл немного охладили. В итоге, уже после решения ВС, стороны договорились о мирном урегулировании конфликта и сошлись на компенсации в 5 000 рублей.

Бухгалтерия на маркетплейсах: волна изменений и новых требований Теперь Озон даёт поставщикам баллы за скидки покупателям. Но как это отражать в отчётности? Наша коллега Рузанна Оганесян, практикующий бухгалтер и эксперт в учёте при работе с маркетплейсам, поможет вам разобраться, как отражать в отчетности такие баллы. 28 ноября в 18:00 она проведет мастер-класс по Ozon, где подробно рассмотрит отчет о реализации и другие финансовые документы площадки. На мастер-классе вы окончательно разберётесь: с баллами;

с комиссией;

с основными положениями оферты Ozon и последними важными изменениями;

с налогооблагаемой базой: что в неё включать, а что нет. 28 ноября в 18-00 мск мастер-класс «Налогообложение при работе с Ozon» ВНИМАНИЕ ! Для подписчиков Клерк.ру действуют особые условия по промокоду КЛЕРК. Зарегистрироваться на мастер-класс Реклама: ИП Рузанна Оганесян, ИНН 771503185201, erid: LjN8KE9nC

А вы точно в себе? Депутат Госдумы предложила тестировать клиентов банков перед получением кредита. Психологически проверять потенциальных заемщиков нужно из-за частых фактов мошенничества. Злоумышленники убеждают человека в том, что ему нужно получить кредит и затем перевести деньги на «безопасный счет». В дальнейшем обманутый сталкивается с необходимостью выплачивать долг, но зачастую даже не имеет такой возможности и вступает банком в тяжбу. А банк в свою очередь теряет деньги.

В 2024 году платить фиксированные взносы нужно по-новому В этом году многие предприниматели уплачивали взносы платежками со статусом 02, которые заменяли уведомления. В 2024 году так делать нельзя. Платежи нужно совершать через ЕНП. Мы сделали образец платежного поручения — будьте внимательны при уплате. При этом до конца 2023 года перечислить фиксвзносы можно еще по правилам переходного периода. Похожая ситуация и с налогом по УСН. Если вы пользовались платежками со статусом 02, то с 1 января платить надо через ЕНП. Образец платежки по УСН мы тоже сделали.

Сегодня последний день акции в честь Дня бухгалтера! Успейте оформить по скидке самую популярную подписку и купить билет на Клерк.Конференцию по особой цене. Самая бухгалтерская подписка Клерк.Премиум. Годовой тариф — 14 900 рублей вместо 50 000 ₽. Подключить годовую подписку.

Пробная подписка на один месяц — 1 999 рублей. Подключить подписку на месяц. Приглашаем принять онлайн-участие в конференциях, которые пройдут 5 декабря в Москве и 14 декабря в Краснодаре. На билеты сейчас действует особая цена — всего 999 рублей! Успейте купить онлайн-билет на конференцию в Москве. В программе только горячие темы: Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, ФСБУ, учетная политика 2024;

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы;

Изменения в трудовом законодательстве;

Воинский учет.

Продолжается апгрейд ЕФС-1 Отчет все еще претерпевает изменения. В новой форме появятся коды для совместителей. их теперь нужно будет отражать в особом порядке. Для граф 5 и 6 подраздела 1.1 (бывшая СЗВ-ТД) коды будут выглядеть так: «1» – трудовой договор по совместительству;

«1.1» – трудовой договор по совместительству до 6 месяцев;

«1.2» ­– трудовой договор по совместительству на срок более 6 месяцев. Будут и другие изменения.

Сотрудникам с детьми-инвалидами допвыходные нужно давать в рабочие дни В сентябре 2023 года у родителей детей-инвалидов появилось право копить допвыходные (по 4 дня в месяц), а потом взять их подряд. При этом правила предоставления таких выходных не были описаны. Главное, не понятно было имеются ли в виду рабочие дни или и выходные тоже. Первична позиция Роструда была — отпуск дается в календарных днях. Но теперь ведомство изменило мнение и заявило, что дни — рабочие.