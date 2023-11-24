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Подал в суд из-за пачки чая: покупатель получил у Ozon 5000 рублей компенсации, психотест при получении кредита, образцы платежек по УСН и фиксвзносам. ☕«Ночной бухгалтер» № 1571

Покупатель заказал на маркетплейсе чай за 89 рублей, но площадка его не доставила. Недовольный клиент подал в суд. При выдаче кредита предлагают ввести психологическое тестирование. Так хотят выявлять тех, кто берет кредит не по собственной инициативе, а под влиянием мошенников. Сделали для вас образцы платежек по новым правилам 2024 года.

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Подал в суд из-за пачки чая: покупатель получил у Ozon 5000 рублей компенсации, психотест при получении кредита, образцы платежек по УСН и фиксвзносам. ☕«Ночной бухгалтер» № 1571
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Справедливости хочу

Пользователь маркетплейса Ozon сделал заказ на площадке — хотел купить зеленый чай. Но Ozon вернул деньги, потому что товара не оказалось на складе.

Покупатель подал в суд. Изначально он хотел получить от маркетплейса компенсаций на сумму 45 000 рублей (за нарушение прав потребителя, одностороннее расторжение договора купли-продажи и завозмещение морального вреда). Но его пыл немного охладили.

В итоге, уже после решения ВС, стороны договорились о мирном урегулировании конфликта и сошлись на компенсации в 5 000 рублей.

Бухгалтерия на маркетплейсах: волна изменений и новых требований

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Теперь Озон даёт поставщикам баллы за скидки покупателям. Но как это отражать в отчётности?

Наша коллега Рузанна Оганесян, практикующий бухгалтер и эксперт в учёте при работе с маркетплейсам, поможет вам разобраться, как отражать в отчетности такие баллы.

28 ноября в 18:00 она проведет мастер-класс по Ozon, где подробно рассмотрит отчет о реализации и другие финансовые документы площадки.

На мастер-классе вы окончательно разберётесь:

  • с баллами;

  • с комиссией;

  • с основными положениями оферты Ozon и последними важными изменениями;

  • с налогооблагаемой базой: что в неё включать, а что нет.

28 ноября в 18-00 мск мастер-класс

«Налогообложение при работе с Ozon»

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А вы точно в себе?

Депутат Госдумы предложила тестировать клиентов банков перед получением кредита. Психологически проверять потенциальных заемщиков нужно из-за частых фактов мошенничества. Злоумышленники убеждают человека в том, что ему нужно получить кредит и затем перевести деньги на «безопасный счет».

В дальнейшем обманутый сталкивается с необходимостью выплачивать долг, но зачастую даже не имеет такой возможности и вступает банком в тяжбу. А банк в свою очередь теряет деньги.

В 2024 году платить фиксированные взносы нужно по-новому

В этом году многие предприниматели уплачивали взносы платежками со статусом 02, которые заменяли уведомления. В 2024 году так делать нельзя. Платежи нужно совершать через ЕНП. Мы сделали образец платежного поручения — будьте внимательны при уплате.

При этом до конца 2023 года перечислить фиксвзносы можно еще по правилам переходного периода.

Похожая ситуация и с налогом по УСН. Если вы пользовались платежками со статусом 02, то с 1 января платить надо через ЕНП. Образец платежки по УСН мы тоже сделали.

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  • Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, ФСБУ, учетная политика 2024;

  • Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы;

  • Изменения в трудовом законодательстве;

  • Воинский учет.

Продолжается апгрейд ЕФС-1

Отчет все еще претерпевает изменения. В новой форме появятся коды для совместителей. их теперь нужно будет отражать в особом порядке.

Для граф 5 и 6 подраздела 1.1 (бывшая СЗВ-ТД) коды будут выглядеть так:

  •  «1» – трудовой договор по совместительству;

  •  «1.1» – трудовой договор по совместительству до 6 месяцев;

  •  «1.2» ­– трудовой договор по совместительству на срок более 6 месяцев.

Будут и другие изменения.

Сотрудникам с детьми-инвалидами допвыходные нужно давать в рабочие дни

В сентябре 2023 года у родителей детей-инвалидов появилось право копить допвыходные (по 4 дня в месяц), а потом взять их подряд.

При этом правила предоставления таких выходных не были описаны. Главное, не понятно было имеются ли в виду рабочие дни или и выходные тоже.

Первична позиция Роструда была — отпуск дается в календарных днях. Но теперь ведомство изменило мнение и заявило, что дни — рабочие.

Можно ли вести воинский учет не самим?

Возможности избавиться от обязанности вести еще и воинский учет были бы очень рады бухгалтеры, на которых руководство спешно свалило эту задачу. Штрафы то за нарушения серьезные, а специалистов в штате у большинства просто нет.

Тогда бухгалтеры задались вопросом — можно ли передать ведение воинского учета аутсорсеру? Эксперт «Клерка» считает — да. Но при этом необходимо получить от сотрудников согласие на обработку персональных данных третьим лицом.

А вы ведете воинский учет? Сами или наняли специалиста? Поделитесь в комментариях.

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