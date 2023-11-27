Бухгалтеры снижают налог на имущество с помощью ФСБУ 6/2020. Что сдаем сегодня из отчетов, зачем вам лишнее уведомление по взносам в декабре. 👀«Ночной бухгалтер» № 1572

Схема с ФСБУ 6/2020 На самом деле компании пользуются законной возможностью, данной стандартом — по нему недвижимость, облагается налогом на имущество по среднегодовой стоимости, которую считают по правилам бухучета. Сюда входит и недвижимость, которая сдается в аренду. Проведя обесценение и заключая убыточные договоры аренды, организации выводят налог в ноль. Минфину и ФНС ситуация не нравится и они будут находить подобные схемы и проверять обоснованность обесценения и договоры с точки рения налоговой оптимизации. «Клерки» с такой позицией не согласны, ведь стандарты принимались самим Минфином.

Я— бухгалтер, я так считаю! 13 декабря в Екатеринбурге приглашаем на форум «Я – бухгалтер, я так считаю!», чтобы выдохнуть и набраться сил перед закрытием года. Кроме атмосферы поддержки и предвкушения Нового года, будет много практики и полезной информации: как отвечать на требования налоговой, чтобы не было проблем;

как организовать воинский учет и не попасть на штрафы;

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Напоминалка бухгалтеру 27 ноября Сегодня последний день для сдачи уведомления в ФНС, персонифицированных сведений о физлицах за октябрь и для некоторых случаев — ЕФС-1, а также сегодня сдать отчет те, кто отчитывается по фактической прибыли. До 28 ноября включительно не забудьте заплатить НДФЛ и страховые взносы и еще налоги по ОСНО. Полная напоминалка здесь.

Особый случай Уведомления уже порядком расстраивают бухгалтеров. Со следующего года будет два уведомления по НДФЛ, а вот еще и декабрь — месяц, который выбивается из общей картины года. Если вы решили закрыть год в ноль и заплатить взносы за 2023 год в декабре, вам надо подать уведомление, в котором они будут отражены. Это необходимо, чтобы взносы корректно попали в резерв.

4 отчета по воинскому учету, которые надо сдать до 31 декабря Хотя пару отчетов компаниям отменили, их все еще остается довольно много и срок по некоторым как раз до конца года. Главная проблема воинского учета — бухгалтеры не хотят его вести и скандалят, даже обращаются в Роструд, а вот руководители не готовы вводить новую штатную единицу. Недавно мы публиковали новость о том, что воинский учет можно отдавать на аутсорсинг. Возможно, это как облегчит ситуацию. Для тех, кто погружается в воинский учет и не хочет совершить ошибки и подставить компанию и себя под крупные штрафы — курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С. Мы собрали ответы на все ваши вопросы — с чего начать, какую отчетность сдавать, кого надо и не надо учитывать, ведение учета 1С. После прохождения курса вы получаете удостоверение на 16 ак. часов, занесенное в реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Сейчас курс можно купить с выгодой в 70% за 4 990 руб. вместо 14 999 . Купить курс

Подайте заявление на патент, пока не поздно Чтобы с 1 января применять патент нужно подать заявление до 15 декабря, но лучше сделать это заранее. Тогда, если вдруг допустите ошибку и вам откажут в патенте, будет время исправится. Мы решили напомнить коды объектов, которые участвуют в предпринимательской деятельности (например, магазины, павильоны, точки общепита, кафе и т.д.). Найдете их здесь.

За проживание в командировке можно платить сотруднику даже без документов и НДФЛ Существует лимит — 700 рублей в день на оплату проживания, если у командированного сотрудника нет подтверждающих документов. Такие выплаты не нужно облагать НДФЛ, а вот от начисления взносов они не освобождены. Для загранкомандировок тоже есть лимит — 2500 рублей в день, аналогично суточным. Собирать отчеты с работников куда проще в электронном виде, да и согласовать их с руководителем можно быстрее, а если закрадется ошибка — быстро отправить на исправление. Речь про КЭДО — кадровый электронный документооборот. Вы можете через него также передавать и подписывать документы, как и сотрудники. А еще из системы КЭДО документы легко выгрузить в 1С. Если вам хочется узнать больше о практическом использовании КЭДО — запишитесь на бесплатный вебинар, который пройдет 29 ноября в 11.00.