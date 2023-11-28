Усилится контроль за сделками по ВЭД, двум уведомлениям по НДФЛ быть, разбираемся, как уменьшать налог на УСН в 2024 году на взносы. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1573

За ВЭД присмотрят внимательнее Новый закон призван бороться с уклонением от уплаты налогов. Участники ВЭД, которые не возвращают валютную выручку в РФ, а скрывают ее через сделки с ценами ниже рыночных, подвергнутся повышенному контролю. Расширят круг взаимозависимых лиц, увеличат штрафы. По сделкам с заниженной ценой разницу между рыночной ценой и стоимостью сделки будут считать дивидендами и облагать налогом по ставке 15% у бенефициара. Штраф составит 50% от суммы такой разницы. Проверки по новым правилам начнутся уже с 1 января. Кстати на «Клерке» вышла интересная статья Как вести деловые переговоры с партнерами и клиентами из Китая: основные правила. Узнаете много интересного о традициях переговоров с китайцами, церемониях и правилах этике, а не только о деловой стороне вопроса.

Где взять денег? Этот вопрос мучает, конечно, не только бухгалтеров и предпринимателей. Чаще всего самый простой ответ — взять в долг или получить кредит. Однако у многих заемщиков уже есть кредитные истории и не всегда они идеальны, при этом банки не раскрывают откровенно детали — почему вам не хотят одобрять кредит, или как сделать кредитную историю лучше. Предлагаем узнать об этом от экспертов на бесплатном вебинаре, который пройдет 1 декабря в 11.00. Узнаете секреты внутренней кредитной кухни, кейсы ошибок, допущенных приставами, разберетесь, как увеличить шансы на одобрение кредита и сможете задать свои вопросы. Записаться

Готовимся к изменениям в НДФЛ Назад дороги нет — поправки в НК приняты. С 2024 года сдавать придется два уведомления по НДФЛ в месяц и дважды платить налог в бюджет. Система упрощений сразу видно — работает. Бухгалтеров это все, мягко говоря, не радует. Одни говорят, что в отпуск сходить вообще некогда - то ЕФС-1 надо сдавать, то уведомления, то налог платить, то перссведения отправлять. Другие возмущены тем, что законы переписываются на ходу и желают чиновникам самим испытать их действие.

Как уменьшить единый налог без ошибок Разбирались какие правила для уменьшения налога на УСН действуют в текущем году и как будет в 2024. Собрали все варианты в удобную таблицу. Напомним, что сейчас для уменьшения налога взносы платить не обязательно.

Кто как отмечать собирается? В этом году, оказывается, более трети работодателей собираются устроить новогодний корпоратив в ресторане. 2%, кстати, собираются устроить онлайн-мероприятие. Видимо для удаленщиков. Скоро начнется: покупка подарков, тайные Деды Морозы, в офисах замигают гирляндами елочки, на потолке повиснет мишура, а на окнах нетающие снежинки. Ждете праздника?

Неоднозначная ситуация: принимать ли на работу женщину с ребенком, ведь она может сразу уйти в отпуск по уходу Минтруд подтвердил, что если женщина сменила место работы во время такого отпуска, у нового работодателя она может сразу подать заявление и выйти в отпуск по уходу. Только вот самого работодателя такая перспектива очевидно не радует. И бухгалтеры в комментариях тоже встают на сторону предприятий.