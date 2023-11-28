Усилится контроль за сделками по ВЭД, двум уведомлениям по НДФЛ быть, разбираемся, как уменьшать налог на УСН в 2024 году на взносы. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1573

За ВЭД присмотрят внимательнее
Новый закон призван бороться с уклонением от уплаты налогов. Участники ВЭД, которые не возвращают валютную выручку в РФ, а скрывают ее через сделки с ценами ниже рыночных, подвергнутся повышенному контролю.
Расширят круг взаимозависимых лиц, увеличат штрафы.
По сделкам с заниженной ценой разницу между рыночной ценой и стоимостью сделки будут считать дивидендами и облагать налогом по ставке 15% у бенефициара.
Штраф составит 50% от суммы такой разницы.
Проверки по новым правилам начнутся уже с 1 января.
Кстати на «Клерке» вышла интересная статья Как вести деловые переговоры с партнерами и клиентами из Китая: основные правила. Узнаете много интересного о традициях переговоров с китайцами, церемониях и правилах этике, а не только о деловой стороне вопроса.
Где взять денег?
Этот вопрос мучает, конечно, не только бухгалтеров и предпринимателей. Чаще всего самый простой ответ — взять в долг или получить кредит. Однако у многих заемщиков уже есть кредитные истории и не всегда они идеальны, при этом банки не раскрывают откровенно детали — почему вам не хотят одобрять кредит, или как сделать кредитную историю лучше.
Предлагаем узнать об этом от экспертов на бесплатном вебинаре, который пройдет 1 декабря в 11.00.
Узнаете секреты внутренней кредитной кухни, кейсы ошибок, допущенных приставами, разберетесь, как увеличить шансы на одобрение кредита и сможете задать свои вопросы.
Готовимся к изменениям в НДФЛ
Назад дороги нет — поправки в НК приняты. С 2024 года сдавать придется два уведомления по НДФЛ в месяц и дважды платить налог в бюджет.
Система упрощений сразу видно — работает.
Бухгалтеров это все, мягко говоря, не радует. Одни говорят, что в отпуск сходить вообще некогда - то ЕФС-1 надо сдавать, то уведомления, то налог платить, то перссведения отправлять. Другие возмущены тем, что законы переписываются на ходу и желают чиновникам самим испытать их действие.
Как уменьшить единый налог без ошибок
Разбирались какие правила для уменьшения налога на УСН действуют в текущем году и как будет в 2024. Собрали все варианты в удобную таблицу.
Напомним, что сейчас для уменьшения налога взносы платить не обязательно.
Кто как отмечать собирается?
В этом году, оказывается, более трети работодателей собираются устроить новогодний корпоратив в ресторане. 2%, кстати, собираются устроить онлайн-мероприятие. Видимо для удаленщиков.
Скоро начнется: покупка подарков, тайные Деды Морозы, в офисах замигают гирляндами елочки, на потолке повиснет мишура, а на окнах нетающие снежинки. Ждете праздника?
Неоднозначная ситуация: принимать ли на работу женщину с ребенком, ведь она может сразу уйти в отпуск по уходу
Минтруд подтвердил, что если женщина сменила место работы во время такого отпуска, у нового работодателя она может сразу подать заявление и выйти в отпуск по уходу.
Только вот самого работодателя такая перспектива очевидно не радует. И бухгалтеры в комментариях тоже встают на сторону предприятий.
Что нужно обязательно успеть сделать до Нового года
Статью об этом опубликовали наши коллеги из Ак Барс Банка. Они напомнили, что нужно не забыть бухгалтер и директору сделать до праздников, чтобы потом каникулы прошли не в лихорадочном подчищении хвостов, а в отдыхе.
Среди прочего рекомендуется продумать финансовую стратегию.
Для тех, кто хочет научиться с нуля строить финансовые модели, анализировать развитие бизнеса создан курс Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров. Обучение проходит на примерах, с применением таблиц, которые вы сможете скачать. Вы сможете анализировать различные отчеты и самостоятельно составлять бюджет и прогнозы.
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