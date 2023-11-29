Мошенники добрались до Госуслуг, военкоматы хотят видеть журналы учета, новый документ по кассовым операциям рассердил бухгалтеров. 🤬«Ночной бухгалтер» № 1574

А ларчик просто открывался Пользователи Госуслуг сами вручают доступ к своим аккаунтам злоумышленникам. Владельцам приходит смс с сообщением о попытке взлома и предупреждением, что сейчас с человеком свяжется поддержка. В ходе разговора пользователь называет код, который и позволяет мошенникам попасть в его учетную запись. Госуслуги хранят информацию о документах — паспортные данные, ИНН, СНИЛС и другие, их можно использовать, например, при получении кредита. При этом мало кто ежедневно проверяет, что происходит в его личном кабинете, а значит и заметит, что что-то не так, не скоро.

Готовимся сдавать годовую отчетность без ошибок До конца года всего чуть больше месяца. Надо успеть запросить недостающую первичку у контрагентов, провести сверки с ними и ФНС, инвентаризировать активы и обязательства, внести исправления в регистры и обновит учетную политику. Как успешно закрыть год и составить бухгалтерскую и налоговую отчетность – разберем на вебинаре Программа Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности.

Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухучете.

Отражение финансового результата деятельности организации.

Проведение сверки данных бухучета, инвентаризация активов и обязательств.

Состав бухгалтерской отчетности. Контрольные соотношения.

Исправление ошибок в налоговом учете.

Состав налоговой отчетности. Сроки сдачи. Контрольные соотношения. Бесплатный вебинар для бухгалтеров 6 декабря в 11:00 Спикер: Людмила Архипкина — методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело». Реклама: ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid: LjN8KUZxy

Журнальчики предъявите Военкоматы не только получают от организаций отчеты, но и могут проверять ведение воинского учета и запрашивать документы. В частности компании должны вести журналы учета, в которых фиксируются определенные операции. К примеру, есть журнал учета карточек граждан, подлежащих воинскому учету или журнал оповещения гражданина о вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов. Внимания к этому виду учета сейчас много, поэтому пренебрегать ведением документов не стоит. Если вам только предстоит заняться воинским учетом или вы хотите убедиться, что все делаете правильно и не придется платить многотысячные штрафы — запишитесь на курс Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С. Расскажем о ведении воинского учета с нуля, дадим необходимые формы документов. За прохождение курса выдаем официальное удостоверение, занесенное в реестр Рособрнадзора. Сейчас на курс действует акционная цена — 4 499 руб. Успейте воспользоваться скидкой! Купить курс

Не размениваются по мелочам Давно что-то мы не меняли порядок ведения кассовых операций. Надо и его «упростить» — наверное, такой логикой руководствовались чиновники, когда добавили к существующим РКО и ПКО еще один документ — квитанцию о размене. В квитанцию нужно будет вписывать данные об операции по размену банкнот и монет. Бухгалтеры уже говорят о том, что это сделано для того, чтобы расчеты максимально переходили в безналичный формат и сильно возмущаются.

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Топ-новостей дня для бухгалтера Собрали новости, которые вам обязательно нужно прочитать. На повестке дня — ЕНС, НДФЛ и закрытие года. Разбираемся, как уменьшить налог по УСН на взносы в 2023 году с учетом менявшихся в течение года правил. Например, подавать ли заявление о зачете взносов и зачем сдавать еще одно уведомление по взносам в декабре. Запутались многие и с подачей уведомления по НДФЛ в декабре — сколько их должно быть два или три? Распутывались вместе с нашими экспертами. А с нового года их уже точно будет два, да и платить налог придется дважды в месяц. Ну и вишенка на торте — изменится справка о сальдо ЕНС. В новой форме появится строчка с сальдо на 1 января 2023 года, а данные сделают детальнее (кто уже до конца вообще разобрался в сальдо — есть счастливчики?).

Новогодние чудеса прямо на «Клерке»: бухгалтер случайно купил топовый курс за 1 рубль Всего минута нужна была тестировщикам, чтобы проверить работу платежного сервиса для курса Бухгалтер маркетплейса. Они поставили цену на курс в 1 рубль и именно в этот момент курс успела купить Елена. IT директор «Клерка» подтвердил, что хоть покупка и была неожиданностью для команды, но пользователь честно приобрел курс и может его пройти. «Клерки» сразу стали просить сделать «акцию» постоянной.