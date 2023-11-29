Обзоры для бухгалтера

Мошенники добрались до Госуслуг, военкоматы хотят видеть журналы учета, новый документ по кассовым операциям рассердил бухгалтеров. 🤬«Ночной бухгалтер» № 1574

Пользователи Госуслуг столкнулись с попытками (иногда удачными) взлома аккаунтов. Правда, двухфакторную защиту обходят не особо хитромудрым способом - просто обманывают владельцев аккаунтов. Военкоматы при проверках просят предоставить журналы учета, например, по повесткам. Изменят порядок ведения кассовых операций — появится еще один документ по их учету.

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Мошенники добрались до Госуслуг, военкоматы хотят видеть журналы учета, новый документ по кассовым операциям рассердил бухгалтеров. 🤬«Ночной бухгалтер» № 1574
Иллюстрация6 Вера Ревина / Клерк.ру

А ларчик просто открывался

Пользователи Госуслуг сами вручают доступ к своим аккаунтам злоумышленникам. Владельцам приходит смс с сообщением о попытке взлома и предупреждением, что сейчас с человеком свяжется поддержка. В ходе разговора пользователь называет код, который и позволяет мошенникам попасть в его учетную запись.

Госуслуги хранят информацию о документах — паспортные данные, ИНН, СНИЛС и другие, их можно использовать, например, при получении кредита. При этом мало кто ежедневно проверяет, что происходит в его личном кабинете, а значит и заметит, что что-то не так, не скоро.

Готовимся сдавать годовую отчетность без ошибок

До конца года всего чуть больше месяца. Надо успеть запросить недостающую первичку у контрагентов, провести сверки с ними и ФНС, инвентаризировать активы и обязательства, внести исправления в регистры и обновит учетную политику. 

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Журнальчики предъявите

Военкоматы не только получают от организаций отчеты, но и могут проверять ведение воинского учета и запрашивать документы. В частности компании должны вести журналы учета, в которых фиксируются определенные операции. К примеру, есть журнал учета карточек граждан, подлежащих воинскому учету или журнал оповещения гражданина о вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов.

Внимания к этому виду учета сейчас много, поэтому пренебрегать ведением документов не стоит.

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Не размениваются по мелочам

Давно что-то мы не меняли порядок ведения кассовых операций. Надо и его «упростить» — наверное, такой логикой руководствовались чиновники, когда добавили к существующим РКО и ПКО еще один документ — квитанцию о размене.

В квитанцию нужно будет вписывать данные об операции по размену банкнот и монет.

Бухгалтеры уже говорят о том, что это сделано для того, чтобы расчеты максимально переходили в безналичный формат и сильно возмущаются.

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Топ-новостей дня для бухгалтера

Собрали новости, которые вам обязательно нужно прочитать. На повестке дня — ЕНС, НДФЛ и закрытие года.

Разбираемся, как уменьшить налог по УСН на взносы в 2023 году с учетом менявшихся в течение года правил. Например, подавать ли заявление о зачете взносов и зачем сдавать еще одно уведомление по взносам в декабре.

Запутались многие и с подачей уведомления по НДФЛ в декабре — сколько их должно быть два или три? Распутывались вместе с нашими экспертами. А с нового года их уже точно будет два, да и платить налог придется дважды в месяц.

Ну и вишенка на торте — изменится справка о сальдо ЕНС. В новой форме появится строчка с сальдо на 1 января 2023 года, а данные сделают детальнее (кто уже до конца вообще разобрался в сальдо — есть счастливчики?).

Новогодние чудеса прямо на «Клерке»: бухгалтер случайно купил топовый курс за 1 рубль

Всего минута нужна была тестировщикам, чтобы проверить работу платежного сервиса для курса Бухгалтер маркетплейса. Они поставили цену на курс в 1 рубль и именно в этот момент курс успела купить Елена.

IT директор «Клерка» подтвердил, что хоть покупка и была неожиданностью для команды, но пользователь честно приобрел курс и может его пройти.

«Клерки» сразу стали просить сделать «акцию» постоянной.

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Не пропустите бухгалтерское событие года!

Приглашаем принять онлайн-участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет 5 декабря в Москве!

В программе только горячие темы:

  • Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, ФСБУ, учетная политика 2024;

  • Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы;

  • Изменения в трудовом и налоговом законодательстве;

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