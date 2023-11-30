Через Google и Apple ID нельзя регистрироваться на российских сайтах. Сколько дней отдыхаем в Новый год? Ищем имя роботу-помощнику бухгалтера. 🤖«Ночной бухгалтер» №1575

Вход запрещен Запрет на регистрацию и авторизацию через зарубежные сервисы на российских сайтах начнет действовать согласно нового законопроекта только с 1 января 2025 года. При этом ничего не поменялось в отношении иностранных систем, поэтому кнопки входа при помощи Google и Apple ID с 1 декабря 2023 года должны с сайтов исчезнуть. При этом запрета на использование иностранной электронной почты для входа в аккаунты нет — это миф, так что возможность авторизовываться на сайте, например, с помощью почты Gmail останется.

Подготовка к формированию отчетности за год До окончания года остался почти один месяц. Месяц, чтобы успеть запросить отчетные документы у поставщиков, провести сверку данных учета, инвентаризировать активы и обязательства, внести исправления в регистры и максимально подготовиться к составлению годовой отчетности. Как успешно закрыть год и составить бухгалтерскую и налоговую отчетность – разберем на вебинаре Программа Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности.

Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухучете.

Отражение финансового результата деятельности организации.

Проведение сверки данных бухучета, инвентаризация активов и обязательств.

Состав бухгалтерской отчетности. Контрольные соотношения.

Исправление ошибок в налоговом учете.

Состав налоговой отчетности. Сроки сдачи. Контрольные соотношения. Бесплатный вебинар для бухгалтеров6 декабря в 11:00 Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid: LjN8KRus3

Как отдыхаем в новогодние праздники? На новогодние каникулы в этом году приходится целых 10 дней. Можно и в гости сходить, и на санках и лыжах покататься, и просто потюленить на диване, и посмотреть сериал, который откладывал весь год. Города уже украшают к празднику, появились на улицах гирлянды и яркая новогодняя подсветка. А кое-кто из редакции даже поставил дома елочку ))) Правильно, настроение праздника надо создавать заранее. Подпортить радость может только сообщение начальства, что в выходные нужно поработать. Мы решили напомнить и руководству, и сотрудникам, в каких случаях можно привлекать к работе в праздники. Но в декабре еще придется поработать и подготовиться к изменениям 2024 года. Приглашаем вас принять участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет 5 декабря в Москве! В программе разберем самые горячие темы, будем готовиться к годовым отчетам, изучать изменения, получать полезные рекомендации от экспертов.

Подарим Премиум за крутое имя робота-помощника На «Клерке» мы совершенно бесплатно размещаем огромное количество материалов — новостей, статей, полезных инструментов для бухгалтера, проводим бесплатные вебинары и ведем кучу соцсетей, где десятки тысяч бухгалтеров общаются и задают вопросы коллегам и экспертам каждый день. Но у нас есть еще и платная часть «Клерка», например, флагманская подписка Клерк.Премиум, курсы и Разборы. Чтобы купить доступ, вы можете обратиться к нашим менеджерам, а можете оплатить сервис самостоятельно на сайте. Вот именно такие продажи мы называем продажами Роботом. Робот — молодец, в этом месяце он досрочно (и быстрее всех остальных) выполнил план. Мы хотим, чтобы наш и ваш помощник, который помогает легко подключать самые нужные и полезные сервисы, не остался без имени. И попросили помочь его выбрать — заходите по ссылке и оцените варианты, в посте уже более сотни комментариев. Тот, кто придумает самое креативное имя, получит подарок — годовую подписку Клерк.Премиум. Кстати, среди бухгалтеров разгорелся спор, какие имя давать Роботу — женское или мужское?

Тем, кто хочет перейти на УСН или уже ее применяет В трибуне выпустили пост, в котором есть таблица для сравнения УСН с разными объектами налогообложения— «Доходы» и «Доходы минус Расходы». Она поможет тем, кто собрался переходит на УСН, грамотно выбрать вариант режима, а для тех, кто уже применяет упрощенку — проверить, не выгоднее ли его будет поменять? Если вы уже на упрощенке, то самое время подумать о том, как считать налог за год, точнее, как уменьшить его на взносы. Дело в том, что в 2023 году действую разные правила для фиксированных взносов и взносов, которые уплачиваются за сотрудников. Фиксвзносы не обязательно платить, чтобы уменьшить на них налог на УСН «Доходы», а вот взносы за работников сначала надо заплатить.

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Первый штраф за маркировку рекламы: началось Ну вот и появилась первая практика штрафа за отсутствие маркировки. Роскомнадзор выписал его каналу «Лиса рулит». Физлицам грозит штраф до 30 тысяч, а компаниям до 5000 тысяч рублей. Учитывая прошлый опыт, можно сказать, что первый штраф не станет последним. И раз уж внимание РКН обращено на блогеров, то им в первую очередь стоит озаботиться вопросом маркировки. Кстати, недавно мы писали о том как размещать маркировку на нестандартных креативах — роликах, подкастах, сторис и т.п.