Обзоры для бухгалтера

Через Google и Apple ID нельзя регистрироваться на российских сайтах. Сколько дней отдыхаем в Новый год? Ищем имя роботу-помощнику бухгалтера. 🤖«Ночной бухгалтер» №1575

С 1 декабря на российских сайтах не должно быть возможности зарегистрироваться через Google и Apple ID, а вот регистрироваться через другие сервисы пока можно. Посчитали количество выходных на Новый год и напомнили, в каких исключительных случаях можно привлекать к работе в эти дни. Тому, кто придумает лучшее имя нашему клерк-роботу, подарим Клерк.Премиум.

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Через Google и Apple ID нельзя регистрироваться на российских сайтах. Сколько дней отдыхаем в Новый год? Ищем имя роботу-помощнику бухгалтера. 🤖«Ночной бухгалтер» №1575
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Вход запрещен

Запрет на регистрацию и авторизацию через зарубежные сервисы на российских сайтах начнет действовать согласно нового законопроекта только с 1 января 2025 года.

При этом ничего не поменялось в отношении иностранных систем, поэтому кнопки входа при помощи Google и Apple ID с 1 декабря 2023 года должны с сайтов исчезнуть.

При этом запрета на использование иностранной электронной почты для входа в аккаунты нет — это миф, так что возможность авторизовываться на сайте, например, с помощью почты Gmail останется.

Подготовка к формированию отчетности за год

До окончания года остался почти один месяц. Месяц, чтобы успеть запросить отчетные документы у поставщиков, провести сверку данных учета, инвентаризировать активы и обязательства, внести исправления в регистры и максимально подготовиться к составлению годовой отчетности.

Как успешно закрыть год и составить бухгалтерскую и налоговую отчетность – разберем на вебинаре

Программа

  • Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности.

  • Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухучете. 

  • Отражение финансового результата деятельности организации.

  • Проведение сверки данных бухучета, инвентаризация активов и обязательств. 

  • Состав бухгалтерской отчетности. Контрольные соотношения.

  • Исправление ошибок в налоговом учете.

  • Состав налоговой отчетности. Сроки сдачи. Контрольные соотношения.

Бесплатный вебинар для бухгалтеров6 декабря в 11:00

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Как отдыхаем в новогодние праздники?

На новогодние каникулы в этом году приходится целых 10 дней. Можно и в гости сходить, и на санках и лыжах покататься, и просто потюленить на диване, и посмотреть сериал, который откладывал весь год.

Города уже украшают к празднику, появились на улицах гирлянды и яркая новогодняя подсветка. А кое-кто из редакции даже поставил дома елочку ))) Правильно, настроение праздника надо создавать заранее.

Подпортить радость может только сообщение начальства, что в выходные нужно поработать. Мы решили напомнить и руководству, и сотрудникам, в каких случаях можно привлекать к работе в праздники.

Но в декабре еще придется поработать и подготовиться к изменениям 2024 года. Приглашаем вас принять участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет 5 декабря в Москве!

В программе разберем самые горячие темы, будем готовиться к годовым отчетам, изучать изменения, получать полезные рекомендации от экспертов.

Подарим Премиум за крутое имя робота-помощника

На «Клерке» мы совершенно бесплатно размещаем огромное количество материалов — новостей, статей, полезных инструментов для бухгалтера, проводим бесплатные вебинары и ведем кучу соцсетей, где десятки тысяч бухгалтеров общаются и задают вопросы коллегам и экспертам каждый день.

Но у нас есть еще и платная часть «Клерка», например, флагманская подписка Клерк.Премиум, курсы и Разборы. Чтобы купить доступ, вы можете обратиться к нашим менеджерам, а можете оплатить сервис самостоятельно на сайте. Вот именно такие продажи мы называем продажами Роботом. Робот — молодец, в этом месяце он досрочно (и быстрее всех остальных) выполнил план.

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Мы хотим, чтобы наш и ваш помощник, который помогает легко подключать самые нужные и полезные сервисы, не остался без имени. И попросили помочь его выбрать — заходите по ссылке и оцените варианты, в посте уже более сотни комментариев. Тот, кто придумает самое креативное имя, получит подарок — годовую подписку Клерк.Премиум.

Кстати, среди бухгалтеров разгорелся спор, какие имя давать Роботу — женское или мужское?

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Тем, кто хочет перейти на УСН или уже ее применяет

В трибуне выпустили пост, в котором есть таблица для сравнения УСН с разными объектами налогообложения— «Доходы» и «Доходы минус Расходы». Она поможет тем, кто собрался переходит на УСН, грамотно выбрать вариант режима, а для тех, кто уже применяет упрощенку — проверить, не выгоднее ли его будет поменять?

Если вы уже на упрощенке, то самое время подумать о том, как считать налог за год, точнее, как уменьшить его на взносы. Дело в том, что в 2023 году действую разные правила для фиксированных взносов и взносов, которые уплачиваются за сотрудников. Фиксвзносы не обязательно платить, чтобы уменьшить на них налог на УСН «Доходы», а вот взносы за работников сначала надо заплатить.

Из бухгалтера в финансиста за 3 месяца

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Первый штраф за маркировку рекламы: началось

Ну вот и появилась первая практика штрафа за отсутствие маркировки. Роскомнадзор выписал его каналу «Лиса рулит». Физлицам грозит штраф до 30 тысяч, а компаниям до 5000 тысяч рублей.

Учитывая прошлый опыт, можно сказать, что первый штраф не станет последним. И раз уж внимание РКН обращено на блогеров, то им в первую очередь стоит озаботиться вопросом маркировки. Кстати, недавно мы писали о том как размещать маркировку на нестандартных креативах — роликах, подкастах, сторис и т.п.

Минус еще одна схема с НДС

Поправка в НК перекрыла возможность не платить НДС при ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС по договорам поручения, комиссии, агентским или иным аналогичным договорам.

Теперь налог будет платить посредник, даже если он применяет УСН.

Уплатить налог надо до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. Новые правила заработают с 2024 года.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1575 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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