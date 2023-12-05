Конец переходного периода по ЕНС, зарплатных миллионеров стало больше, ошибки бухгалтеров при списании кредиторки и дебиторки, новый расчет 6-НДФЛ. 🚀«Ночной бухгалтер» №1578

С 2024 года уже нельзя использовать платежки со статусом 02. Те, кто пытался уйти от сдачи уведомлений будут их сдавать. При этом ЕНС подкинет бухгалтерам новые проблемы. Например, если забыть про уведомление или не сдать отчет вовремя, то уплаченные на ЕНС средства будут там лежать и не уйдут в бюджет. Ведь налоговики просто не будут знать, куда их распределить.

Упрощенцы, применяющие режим «доходы минус расходы», смогут учесть в расходах только взносы, которые уплачены. А станут они такими с момента наступления срока их уплаты (не подачи уведомления или расчета, а именно при наступлении срока!).

Будут действовать двойные пени — 1/150 ставки ЦБ за каждый день, пока налоговая не сможет опознать платеж на ЕНС.