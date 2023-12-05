Конец переходного периода по ЕНС, зарплатных миллионеров стало больше, ошибки бухгалтеров при списании кредиторки и дебиторки, новый расчет 6-НДФЛ. 🚀«Ночной бухгалтер» №1578

Сегодня состоялось большое событие — прошла II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Спикеры поделились своей экспертизой в ФСБУ, проверках, самозанятости, воинском учете, кадрах и многом другом. Ряд новостей сегодняшнего дня — это важные заявления от экспертов.
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ЕНС: все только начинается
С 2024 года уже нельзя использовать платежки со статусом 02. Те, кто пытался уйти от сдачи уведомлений будут их сдавать. При этом ЕНС подкинет бухгалтерам новые проблемы. Например, если забыть про уведомление или не сдать отчет вовремя, то уплаченные на ЕНС средства будут там лежать и не уйдут в бюджет. Ведь налоговики просто не будут знать, куда их распределить.
Упрощенцы, применяющие режим «доходы минус расходы», смогут учесть в расходах только взносы, которые уплачены. А станут они такими с момента наступления срока их уплаты (не подачи уведомления или расчета, а именно при наступлении срока!).
Будут действовать двойные пени — 1/150 ставки ЦБ за каждый день, пока налоговая не сможет опознать платеж на ЕНС.
Больше всего зарплатных миллионеров в Москве
Тех, кто ежемесячно получает более 1 млн рублей, всего по стране 24,5 тысячи человек и 14,7 тыс. проживают в Москве. На втором месте Санкт-Петербург — 1,95 тыс. человек, на третьем Подмосковье — 1,44 тыс. человек.
Читателям «Клерка» интересно, это зарплата так выросла или всегда была за миллион?
10 ошибок бухгалтера
Спикер Клерк.Конференции — Светлана Беляева рассказала об ошибках, допускаемых бухгалтерами при списании долгов. Например, если суд переложил ответственность за долги компании на физлицо (учредителя или директора), то долг с компании переходит на «физика» и списать его нельзя.
Если с контрагентом образовалась взаимная задолженность (кредиторская и дебиторская), то дебиторку можно списать только в части превышения кредиторки.
Об ошибках другого рода — в кассовых чеках рассказала Анна Нестерова, руководитель направления ОФД, Платформа ОФД. Она поделилась статистикой самых частых критических ошибок и предупреждений.
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Эксперт рассказал, кого будет проверять ФНС в 2024 году
Для начала адвокат Вячеслав Василевский рассказал об общих принципах и тенденциях отбора компаний для ВНП, а затем уже поделился трендами проверок 2024. Если кратко, то опасаться стоит:
Компаниям с проблемами по части налогов, в которых есть имущество, которое можно будет взыскать в счет уплаты.
Тем, кто выполняет госзаказы.
Организациям с большой среднесписочной численностью.
Особым «проектам» ФНС (сферам, которые имеют высокие риски недоплаты налогов и представляют для налоговиков интерес по части их обеления): клининг, общепит, транспортные перевозки.
Новая 6-НДФЛ
Сдавать отчет по новой форме нужно будет с 1 квартала 2024 года. При этом отчетный период еще не наступил, а форму переделывают уже во второй раз.
Нас ждет еще восемь новых ФСБУ
Алексей Иванов, соразработчик новых ФСБУ, основатель Академии «Регламент», к.э.н., доцент, который выступил на Клерк.Конференции, рассказал не только о действующих ФСБУ, но и о проектах стандартов, которые следует ожидать в ближайшие годы.
Стандарт
Начало обязательного применения
ФСБУ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
2025
ФСБУ «Доходы»
2025
ФСБУ «Расходы»
2025
ФСБУ «Некоммерческая деятельность»
2026
ФСБУ «Долговые затраты»
2026
ФСБУ «Финансовые инструменты»
2027
ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность»
2027
ФСБУ «Биологические активы»
2028
Кстати, убедитесь, что вы разместили необходимую информацию на Федресурсе, если проходите обязательный аудит. Ведь размещать нужно не только данные об аудите, но и отчетность, да еще и не один раз.
1С: УПП больше не будет
Эксперт советует как можно скорее переходить на другое решение от 1С — 1С: ERP, ведь в 2026 году поддержка УПП будет полностью прекращена.
Кажется, что времени много, но на самом деле нужно еще отладить бизнес-процессы, перенести данные, настроить программу и обучить работе с ней сотрудников.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1578 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша надеется, что Клерк.Конференция вам понравилась редакция
Комментарии1
Борис МальцевфаундерКлерк
Да очень интересно теперь мнение о конференции собрать )