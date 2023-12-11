Бухгалтерию назвали малопродуктивной, отменят комиссии по ЖКХ, по отрицательным уведомлениям возвращают деньги, даже вдвойне. 👀 «Ночной бухгалтер» № 1580

А какая у тебя производительность?
Почему именно бухгалтерия страдает малой производительностью не очень понятно. Да, изменения в законах происходят постоянно, но большую часть времени бухгалтерия все же занята реальными задачами, а не просто перенастройкой систем и изучением новых законов.
В комментариях главе Минэкономразвития Максиму Решетникову посоветовали начать повышать продуктивность со своего ведомства:
Бухгалтеры сознаются, что не понимают ФСБУ 25/2018, а это чревато...
Научитесь применять ФСБУ 25/2018 и освойте операции по учету аренды и лизинга в 1С за месяц на курсе «ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды": как применять самый сложный стандарт». Автор курса — основатель и генеральный директор академии «Регламент» Алексей Иванов. Он переводит с юридического языка на русский нормы стандарта и на понятных примерах показывает, как отражать в бухгалтерском учете операции по аренде и лизингу.
Почему именно этот курс:
✔️ Просто и понятно: окажется, что за правом пользования активом, обязательством по аренде и инвестициями в аренду стоят давно известные и логичные бухгалтерские техники.
✔️ Без воды: вместо скучных лекций разберем все на примерах с цифрами и проводками. У вас останутся все материалы для воспроизведения кейсов в вашей компании: видеозаписи, презентации и даже текстовые резюме лекций, которые ученики первых потоков уже используют при составлении учетной политики и бухгалтерской отчетности.
✔️ Готовые решения для работы: заберете дополнительные материалы для использования в практической работе бухгалтера. Например, формулировки для учетной политики арендатора и арендодателя или шаблоны раскрытия информации об объектах учета аренды в бухгалтерской отчетности.
✔️ Живые консультации: раз в неделю мы будем встречаться на индивидуальных сессиях, где разберем конкретно ваш вопрос.
✔️ 1С на максималках: познакомитесь с одним из лучших аналитиков 1С в стране, она из первых уст расскажет об учете аренды в лекциях по 1С, а на индивидуальной встрече ответит на ваши вопросы.
✔️ Пожизненный доступ в закрытый чат выпускников: все выпускники добавляются в него и состоят в профессиональном сообществе, где консультируются по сложным вопросам, делятся новостями, первыми узнают о важных мероприятиях, бесплатных вебинарах, находят работу или сотрудников.
В декабре цены за курс снижены на 10% — от 8100₽. Выбирайте наиболее выгодный тариф для себя.
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Комиссии отменят, но не всем и не везде
Оплату за услуги банка за прием платежей по ЖКХ уберут, но только для определенных категорий граждан (каких — решит Правительство). А вот Почта России будет по прежнему брать плату. Обосновали это тем, что на почте операционисты работают, а вот банки чаще получают оплату в цифровом виде (через приложения, например).
Джекпот по отрицательному уведомлению
Бухгалтер отправила в ФНС уведомление по упрощенке за 1 квартал к уплате, а за 3 квартал с минусом (отрицательное уведомление означает, что налога к уплате вышло меньше, чем ранее было начислено и уплачено, и нужно вернуть переплату). Но в уведомление закралась ошибка — сумму бухгалтер указала больше, чем была в первом уведомлении. И она подала еще одно — правильное.
В итоге налоговая дважды вернула суммы по отрицательным уведомлениям и сальдо ЕНС оказалось даже больше, чем было изначально. Описали ситуацию более наглядно в табличке — посмотрите.
Даже не знаем — смеяться тут или плакать. А еще интересно — как много таких «косяков» уже произошло?
Напоминаем, кстати, что в декабре вам нужно подать как минимум 2 уведомления по НДФЛ, а может даже 3 или 4 — сами посмотрите.
Ищем бухгалтеров, которым нужен апгрейд до главбуха
Уже готовы забираться выше по карьерной лестнице? Предновогодние корпоративы — лучшая возможность заявить о себе. Только, конечно, не станцевав на столе у начальника, мы не про это. Вы можете в неформальной обстановке пообщаться даже с высоким руководством. Главное — найти тему для беседы и повод оценить ваш профессионализм.
Запишитесь на курс Главный бухгалтер на УСН и расскажите директору о том, что повышаете профнавыки, получаете актуальные знания по самому популярному налоговому режиму (по которому на 2024 год масса изменений) и получите диплом. Вы будете готовы не просто вести учет, но еще и с успехом проходить налоговые проверки и защищать интересы компании перед ФНС.
Пока вы обучаетесь — напоминайте руководству об этом, используйте знания и материалы курса, чтобы разглядеть пробелы в учете или внести предложения по оптимизации. Руководитель оценит вашу тягу к знаниям и серьезный подход к делу.
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У IT будет новая справка для аккредитации
Чтобы получить аккредитацию, IT-компания подает в Минцифры пакет документов, среди них справка, которая подтверждает, что доля ее профильных доходов составляет не менее 30%. Новая форма справки скоро появится — уже есть проект.
Причем, список профильных доходов для целей аккредитации и налоговых льгот разные, будьте внимательны. Где искать перечни — смотрите тут.
Поговорим о котиках и аутсорсерах
Сегодня на «Клерке» обсуждали рекламу с котиками. Кому-то она нравится, а кто-то равнодушен к усатым-полосатым. Но все приняли участие в обсуждении. Присоединяйтесь.
А еще придумываем по просьбе одной из подписчиц новое название бухгалтер-аутсорсеру. Среди вариантов попадаются весьма креативные, например: бухалёнщик (бухгалтер-удалёнщик), бух-в-ауте, фрибух и другие.
Бухгалтеры вообще народ очень общительный и с чувством юмора, это показала и прошедшая 5 декабря Клерк.Конференция.
Если вы на это событие не попали — не беда, шанс еще есть. 14 декабря пройдет предновогодняя Клерк.Конференция в Краснодаре. Приезжайте лично или записывайтесь на онлайн-трансляцию.
Вас ждет не только полезная программа, встреча с экспертами, ответы на самые горячие вопросы аудитории, но и новогодняя атмосфера и, конечно, подарки!
Спасибо, что дочитали выпуск № 1580 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша воодушевленная предновогодняя редакция
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