Бухгалтерию назвали малопродуктивной, отменят комиссии по ЖКХ, по отрицательным уведомлениям возвращают деньги, даже вдвойне. 👀 «Ночной бухгалтер» № 1580

Научитесь применять ФСБУ 25/2018 и освойте операции по учету аренды и лизинга в 1С за месяц на курсе «ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды": как применять самый сложный стандарт». Автор курса — основатель и генеральный директор академии «Регламент» Алексей Иванов. Он переводит с юридического языка на русский нормы стандарта и на понятных примерах показывает, как отражать в бухгалтерском учете операции по аренде и лизингу.

Почему именно этот курс:

✔️ Просто и понятно: окажется, что за правом пользования активом, обязательством по аренде и инвестициями в аренду стоят давно известные и логичные бухгалтерские техники.

✔️ Без воды: вместо скучных лекций разберем все на примерах с цифрами и проводками. У вас останутся все материалы для воспроизведения кейсов в вашей компании: видеозаписи, презентации и даже текстовые резюме лекций, которые ученики первых потоков уже используют при составлении учетной политики и бухгалтерской отчетности.

✔️ Готовые решения для работы: заберете дополнительные материалы для использования в практической работе бухгалтера. Например, формулировки для учетной политики арендатора и арендодателя или шаблоны раскрытия информации об объектах учета аренды в бухгалтерской отчетности.

✔️ Живые консультации: раз в неделю мы будем встречаться на индивидуальных сессиях, где разберем конкретно ваш вопрос.

✔️ 1С на максималках: познакомитесь с одним из лучших аналитиков 1С в стране, она из первых уст расскажет об учете аренды в лекциях по 1С, а на индивидуальной встрече ответит на ваши вопросы.

✔️ Пожизненный доступ в закрытый чат выпускников: все выпускники добавляются в него и состоят в профессиональном сообществе, где консультируются по сложным вопросам, делятся новостями, первыми узнают о важных мероприятиях, бесплатных вебинарах, находят работу или сотрудников.

В декабре цены за курс снижены на 10% — от 8100₽. Выбирайте наиболее выгодный тариф для себя.

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