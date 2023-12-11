Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерию назвали малопродуктивной, отменят комиссии по ЖКХ, по отрицательным уведомлениям возвращают деньги, даже вдвойне. 👀 «Ночной бухгалтер» № 1580

Глава Минэкономразвития говорит, что малопродуктивны бухгалтерия и охрана. Бухгалтеры из-за изменений вечно что-то там перенастраивают, а охранников вообще на камеры заменить можно. Отменят комиссии по оплате ЖКХ (правда, не всем). Бухгалтер получила бонус при отправке отрицательных уведомлений — ФНС вернула больше денег, чем было на сальдо ЕНС.

А какая у тебя производительность?

Почему именно бухгалтерия страдает малой производительностью не очень понятно. Да, изменения в законах происходят постоянно, но большую часть времени бухгалтерия все же занята реальными задачами, а не просто перенастройкой систем и изучением новых законов.

В комментариях главе Минэкономразвития Максиму Решетникову посоветовали начать повышать продуктивность со своего ведомства:

Бухгалтеры сознаются, что не понимают ФСБУ 25/2018, а это чревато...

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✔️ Просто и понятно: окажется, что за правом пользования активом, обязательством по аренде и инвестициями в аренду стоят давно известные и логичные бухгалтерские техники.

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Комиссии отменят, но не всем и не везде

Оплату за услуги банка за прием платежей по ЖКХ уберут, но только для определенных категорий граждан (каких — решит Правительство). А вот Почта России будет по прежнему брать плату. Обосновали это тем, что на почте операционисты работают, а вот банки чаще получают оплату в цифровом виде (через приложения, например).

Джекпот по отрицательному уведомлению

Бухгалтер отправила в ФНС уведомление по упрощенке за 1 квартал к уплате, а за 3 квартал с минусом (отрицательное уведомление означает, что налога к уплате вышло меньше, чем ранее было начислено и уплачено, и нужно вернуть переплату). Но в уведомление закралась ошибка — сумму бухгалтер указала больше, чем была в первом уведомлении. И она подала еще одно — правильное.

В итоге налоговая дважды вернула суммы по отрицательным уведомлениям и сальдо ЕНС оказалось даже больше, чем было изначально. Описали ситуацию более наглядно в табличке — посмотрите.

Даже не знаем — смеяться тут или плакать. А еще интересно — как много таких «косяков» уже произошло?

Напоминаем, кстати, что в декабре вам нужно подать как минимум 2 уведомления по НДФЛ, а может даже 3 или 4 — сами посмотрите.

Ищем бухгалтеров, которым нужен апгрейд до главбуха

Уже готовы забираться выше по карьерной лестнице? Предновогодние корпоративы — лучшая возможность заявить о себе. Только, конечно, не станцевав на столе у начальника, мы не про это. Вы можете в неформальной обстановке пообщаться даже с высоким руководством. Главное — найти тему для беседы и повод оценить ваш профессионализм.

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У IT будет новая справка для аккредитации

Чтобы получить аккредитацию, IT-компания подает в Минцифры пакет документов, среди них справка, которая подтверждает, что доля ее профильных доходов составляет не менее 30%. Новая форма справки скоро появится — уже есть проект.

Причем, список профильных доходов для целей аккредитации и налоговых льгот разные, будьте внимательны. Где искать перечни — смотрите тут.

Поговорим о котиках и аутсорсерах

Сегодня на «Клерке» обсуждали рекламу с котиками. Кому-то она нравится, а кто-то равнодушен к усатым-полосатым. Но все приняли участие в обсуждении. Присоединяйтесь.

А еще придумываем по просьбе одной из подписчиц новое название бухгалтер-аутсорсеру. Среди вариантов попадаются весьма креативные, например: бухалёнщик (бухгалтер-удалёнщик), бух-в-ауте, фрибух и другие.

Бухгалтеры вообще народ очень общительный и с чувством юмора, это показала и прошедшая 5 декабря Клерк.Конференция.

Если вы на это событие не попали — не беда, шанс еще есть. 14 декабря пройдет предновогодняя Клерк.Конференция в Краснодаре. Приезжайте лично или записывайтесь на онлайн-трансляцию.

Вас ждет не только полезная программа, встреча с экспертами, ответы на самые горячие вопросы аудитории, но и новогодняя атмосфера и, конечно, подарки!

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Спасибо, что дочитали выпуск № 1580 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша воодушевленная предновогодняя редакция

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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