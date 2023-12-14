Обзоры для бухгалтера

Хотят снизить стаж для досрочной пенсии, обнулят пошлины для импортных яиц, важные напоминалки для бухгалтера по отчетам и УСН. 🦉«Ночной бухгалтер» № 1584

Для назначения досрочной пенсии хотят снизить стаж. При этом выходить на пенсии можно будет в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Чтобы стабилизировать цены на яйца депутаты нашли нестандартный выход — отменить пошлины на их ввоз. Сделали несколько полезных памяток, чтобы вы не пропустили первую отчетность в 2024 году и изменения в УСН.

Вы еще успеете узнать про все изменения для бухгалтера!

14 декабря, в четверг, пройдет Бухгалтерская Клерк.Конференция.

Профессиональные и начинающие бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты со всей страны соберутся, чтобы послушать топовых спикеров, пообщаться и поделиться опытом. А еще, конечно, прочувствовать атмосферу наступающих праздников и получить подарки.

Конференция пройдет в Краснодаре: отель Marriott, ул. Красная, 120.

Вы можете выбрать удобный формат участия в Конференции: посмотреть трансляцию онлайн или приехать лично.

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А можно пораньше?

Новый законопроект предполагает, что при стаже в 37 лет у мужчин и 32 года у женщин они смогут выходить на досрочную пенсию в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Сейчас на досрочную пенсию могут рассчитывать мужчины в возрасте 65 лет и женщины при достижении 60 лет. Если нет каких-то особых льгот.

В комментариях спорят — надо оно или нет, некоторые вот не хотят на пенсию досрочно, хотят спокойно работать.

Яйца — тема недели

Ингредиент многих салатов, в том числе и легендарного оливье — яйца, стали предметом бурных обсуждений и нескольких новостей на «Клерке». Цены на них сильно поднялись и правительство стало искать пути решения проблемы.

Результат вышел неожиданным — решили отменить пошлины на ввоз яиц из за границы. Представители торговли усомнились в том, что мера действенная — планируются поставки из Турции, а везти оттуда продукт довольно дорого.

В комментариях царят ожидаемые хиханьки да хаханьки.

Забирайте памятки, бухгалтеры!

В конце года легко забыть об уведомлении или уже после праздников пропустить очередной отчет по новым правилам. Чтобы вам это не грозило, сделали несколько напоминалок.

Об этих и других изменениях в налогах и кадрах вы можете узнать из нашего нового курса повышения квалификации Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет. Он не только защитит вас от штрафов, но и научит не бояться изменений и смело с ними работать.

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Нормальные документы — это какие?

Пытаемся вместе с читателями разобраться в очередном письме ФНС. Налоговики объясняют, что прилагать к авансовому отчету, чтобы работнику не пришлось начислять НДФЛ (потому что окажется, что первичка никакую покупку не подтверждает).

Например, некоторые продавцы могут не использовать кассы, а значит не выдадут чек. В этом случае надо рассматривать иные документы, которые были выданы при покупке. Но вот указания на этот случай очень расплывчатые — непонятно, какие документы считать ненормальными и не принимать к учету.

На Госуслугах можно будет поучаствовать в распределении местного бюджета

В системе запустили пилотный проект, который позволяет поучаствовать в распределении бюджета пока только трех регионов. Это поможет дать жизнь общественным инициативам и направлять средства на важные для жителей проекты, например, строительство детских площадок или ремонт домов.

Если хотите рулить бюджетами и финансами на более профессиональном уровне, то стоит присмотреться к профессии финансового директора. Пригодятся такие навыки и тем, кто сам владеет бизнесом. Не нужно будет слушать «добрых» советчиков, сами трезво оцените состояние и возможности своего бизнеса.

Где бухгалтеру взять клиентов, да еще и с деньгами?

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Комментарии

1
  • Логотип Александр 1981
    Александр 1981 13 мин

    Александр БессоновМосква

    Конкретно про яйца - да вы сделайте климат для Российских производителей , а не пытайтесь заменить Европу на Азию в этой нише . Думаете мало предприимчивых людей в России . Выделите гранты . А построить курятник любая строительная фирма сможет )))). Этож не премиум класс аппартоментов вдоль Москва реки  на станции ЗИЛ в Москве ( ген.подрядчик австрийцы Штрабак ) . ))))) 

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