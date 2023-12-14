Хотят снизить стаж для досрочной пенсии, обнулят пошлины для импортных яиц, важные напоминалки для бухгалтера по отчетам и УСН. 🦉«Ночной бухгалтер» № 1584

Новый законопроект предполагает, что при стаже в 37 лет у мужчин и 32 года у женщин они смогут выходить на досрочную пенсию в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Сейчас на досрочную пенсию могут рассчитывать мужчины в возрасте 65 лет и женщины при достижении 60 лет. Если нет каких-то особых льгот.

В комментариях спорят — надо оно или нет, некоторые вот не хотят на пенсию досрочно, хотят спокойно работать.