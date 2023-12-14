Хотят снизить стаж для досрочной пенсии, обнулят пошлины для импортных яиц, важные напоминалки для бухгалтера по отчетам и УСН. 🦉«Ночной бухгалтер» № 1584

Вы еще успеете узнать про все изменения для бухгалтера!
14 декабря, в четверг, пройдет Бухгалтерская Клерк.Конференция.
Профессиональные и начинающие бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты со всей страны соберутся, чтобы послушать топовых спикеров, пообщаться и поделиться опытом. А еще, конечно, прочувствовать атмосферу наступающих праздников и получить подарки.
Конференция пройдет в Краснодаре: отель Marriott, ул. Красная, 120.
Вы можете выбрать удобный формат участия в Конференции: посмотреть трансляцию онлайн или приехать лично.
Только сейчас вы можете купить онлайн-билет за 999 руб.!
А можно пораньше?
Новый законопроект предполагает, что при стаже в 37 лет у мужчин и 32 года у женщин они смогут выходить на досрочную пенсию в возрасте 60 и 55 лет соответственно.
Сейчас на досрочную пенсию могут рассчитывать мужчины в возрасте 65 лет и женщины при достижении 60 лет. Если нет каких-то особых льгот.
В комментариях спорят — надо оно или нет, некоторые вот не хотят на пенсию досрочно, хотят спокойно работать.
Яйца — тема недели
Ингредиент многих салатов, в том числе и легендарного оливье — яйца, стали предметом бурных обсуждений и нескольких новостей на «Клерке». Цены на них сильно поднялись и правительство стало искать пути решения проблемы.
Результат вышел неожиданным — решили отменить пошлины на ввоз яиц из за границы. Представители торговли усомнились в том, что мера действенная — планируются поставки из Турции, а везти оттуда продукт довольно дорого.
В комментариях царят ожидаемые хиханьки да хаханьки.
Забирайте памятки, бухгалтеры!
В конце года легко забыть об уведомлении или уже после праздников пропустить очередной отчет по новым правилам. Чтобы вам это не грозило, сделали несколько напоминалок.
Какие отчеты бухгалтер должен сдать в январе 2024 года — не проспите первые отчеты после новогодних каникул.
Пять изменений по УСН с 2024 года: обзор — не важно, вы уже применяете УСН или только собираетесь переходить на упрощенку с 2024 года, убедитесь, что о главных нововведениях вы в курсе, чтобы не было неприятных сюрпризов.
Как сформировать график отпусков в 1С:ЗУП — да, мы знаем, как обычно вы формируете график (когда год закончился и все даты точно известны 😉), но по правилам надо делать его до середины декабря. Попробуйте, вдруг это не так уж и сложно, как вам казалось.
Об этих и других изменениях в налогах и кадрах вы можете узнать из нашего нового курса повышения квалификации Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет. Он не только защитит вас от штрафов, но и научит не бояться изменений и смело с ними работать.
Сейчас на курс действует особо низкая цена — всего 4 990 руб. Успейте купить! Тем более, что по прохождении обучения вы получите официальное удостоверение с занесением в ФИС ФРДО (реестр Рособрнадзора).
Нормальные документы — это какие?
Пытаемся вместе с читателями разобраться в очередном письме ФНС. Налоговики объясняют, что прилагать к авансовому отчету, чтобы работнику не пришлось начислять НДФЛ (потому что окажется, что первичка никакую покупку не подтверждает).
Например, некоторые продавцы могут не использовать кассы, а значит не выдадут чек. В этом случае надо рассматривать иные документы, которые были выданы при покупке. Но вот указания на этот случай очень расплывчатые — непонятно, какие документы считать ненормальными и не принимать к учету.
На Госуслугах можно будет поучаствовать в распределении местного бюджета
В системе запустили пилотный проект, который позволяет поучаствовать в распределении бюджета пока только трех регионов. Это поможет дать жизнь общественным инициативам и направлять средства на важные для жителей проекты, например, строительство детских площадок или ремонт домов.
Если хотите рулить бюджетами и финансами на более профессиональном уровне, то стоит присмотреться к профессии финансового директора. Пригодятся такие навыки и тем, кто сам владеет бизнесом. Не нужно будет слушать «добрых» советчиков, сами трезво оцените состояние и возможности своего бизнеса.
Где бухгалтеру взять клиентов, да еще и с деньгами?
Надоели неплатежеспособные клиенты, а может и таких нет? А хочешь зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц и при этом работать с удовольствием?
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Это БЕСПЛАТНЫЙ интенсив от Светланы Колесниковой, где она дает индивидуальную обратную связь (никаких навязчивых продаж — эксперт поделится методикой, как бухгалтеру на фрилансе зарабатывать от 100 тыс.).
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Поиграем?
Да, сегодня мы запустил крутую новогоднюю игру-квест, где вам предстоит выступить в роли бухгалтера, исправляющего чужие ошибки, решающего супер-срочные задачи от босса, а тут еще и Новый год — корпоратив, подарки детям. Решайте задачки, путешествуя по сюжету, и получите в конце приятный бонус.
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша нам все также далеко до пенсии, как и раньше редакция
Комментарии1
Александр БессоновМосква
Конкретно про яйца - да вы сделайте климат для Российских производителей , а не пытайтесь заменить Европу на Азию в этой нише . Думаете мало предприимчивых людей в России . Выделите гранты . А построить курятник любая строительная фирма сможет )))). Этож не премиум класс аппартоментов вдоль Москва реки на станции ЗИЛ в Москве ( ген.подрядчик австрийцы Штрабак ) . )))))