Президент извинился за цены на яйца, следователи будут получать данные о налоговых преступлениях до проверки, «чистилище» для деклараций. 📢«Ночной бухгалтер» № 1585

Проблему с яйцами решат в ближайшее время
Президент не обошел стороной этот животрепещущий вопрос и признался, что даже говорил с министром сельского хозяйства:
«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами.»
Министр, кстати, сказал, что все в порядке.
В комментариях обсуждают, как воспринимать слова главы государства — цены все же снизят или нет?
Усилят контроль за налоговыми преступлениями
Сегодня прошла Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре. Одно из ярких и запоминающихся выступлений получилось у Дмитрия Костальгина, управляющего партнера Taxadvisor. Он говорил о налоговых проверках.
Среди прочих изменений — новый подход к передаче материалов в СК. Сейчас налоговики могут направлять данные следователям на этапе суда, в 2024 году ожидается принятие законопроекта, который это изменит и позволит ФНС информировать СК до проведения проверки.
При ошибке в контрольных соотношениях на ЕНС данные из отчета не отразят
Чтобы данные попали на ЕНС и налоги / взносы были начислены, контрольные соотношения в отчетах должны быть пройдены. Об этом, кстати, тоже рассказал Дмитрий Костальгин. В противном случае придется ждать окончания камералки или внесения правок в декларацию или расчет (подачи уточненки). Только после этого на ЕНС будут отражены начисления.
Чем это опасно — о том, что некие КС не пройдены, вам могут даже не сообщить, в этот момент с единого счета деньги будут списаны в погашение какой-то другой обязанности в бюджет. После того, как данные отчета все же появятся на ЕНС, там будет недостаточно средств для списания. Привет, пени и штрафы!
Пени, между прочим, выросли из-за увеличения ключевой ставки. Бизнес хочет продлить действие льготного режима для их начисления.
Маршрут на 2024 построен
Можно пообещать себе, что с 1 января жизнь изменится, а можно сделать первые шаги уже сейчас. Например, записаться на курс «1С программист с нуля» и повысить свою квалификацию.
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Секреты налоговых проверок 2024
На Клерк.Конференции много говорили об изменениях в налогах и проверках. Налоговый консультант Мария Ильяшенко рассказала о трендах в налоговых проверках и о том, как вообще с ними сейчас обстоят дела.
Например, большинству компаний не грозит выездная проверка, потому что все необходимые данные ФНС получает за счет работы цифровых систем — АКС НДС и иже с ними. И уже только к самым злостным уклонистам и схематозникам приходит лично. За маленькими суммами штрафов и доначислений налоговики тоже не пойдут, у них есть расходы, которые надо покрывать, утверждает эксперт.
Сам себе переводи без комиссии
Банки уберут комиссии за переводы самим себе в 2024 году. Некоторые банки сделают это досрочно.
Остался один день на получение патентов
Чтобы начать применять патент с 1 января, нужно подать заявление на него не позднее 15 декабря 2023 года. ФНС как раз обновила онлайн-калькулятор для расчета патента у себя на сайте.
Еще есть шанс прикинуть, будет ли вам выгоден патент и получить его.
Клерк.Премиум уже не тот
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
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