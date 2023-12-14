Президент извинился за цены на яйца, следователи будут получать данные о налоговых преступлениях до проверки, «чистилище» для деклараций. 📢«Ночной бухгалтер» № 1585

Президент не обошел стороной этот животрепещущий вопрос и признался, что даже говорил с министром сельского хозяйства:

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами.»

Министр, кстати, сказал, что все в порядке.

В комментариях обсуждают, как воспринимать слова главы государства — цены все же снизят или нет?