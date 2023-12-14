Обзоры для бухгалтера

Президент извинился за цены на яйца, следователи будут получать данные о налоговых преступлениях до проверки, «чистилище» для деклараций. 📢«Ночной бухгалтер» № 1585

На проходившей сегодня прямой линии Владимир Путин назвал «сбоем в работе правительства» высокие цены на курицу и яйца. Следственный комитет будет получать сведения о налоговых преступлениях от ФНС до проведения проверки. Нарушение контрольных соотношений в декларациях не даст отразить их данные на ЕНС, а сам отчет отправится в «чистилище» (нет, не в ад).

Проблему с яйцами решат в ближайшее время

Президент не обошел стороной этот животрепещущий вопрос и признался, что даже говорил с министром сельского хозяйства:

«Как раз совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами.»

Министр, кстати, сказал, что все в порядке.

В комментариях обсуждают, как воспринимать слова главы государства — цены все же снизят или нет?

Усилят контроль за налоговыми преступлениями

Сегодня прошла Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре. Одно из ярких и запоминающихся выступлений получилось у Дмитрия Костальгина, управляющего партнера Taxadvisor. Он говорил о налоговых проверках.

Среди прочих изменений — новый подход к передаче материалов в СК. Сейчас налоговики могут направлять данные следователям на этапе суда, в 2024 году ожидается принятие законопроекта, который это изменит и позволит ФНС информировать СК до проведения проверки.

При ошибке в контрольных соотношениях на ЕНС данные из отчета не отразят

Чтобы данные попали на ЕНС и налоги / взносы были начислены, контрольные соотношения в отчетах должны быть пройдены. Об этом, кстати, тоже рассказал Дмитрий Костальгин. В противном случае придется ждать окончания камералки или внесения правок в декларацию или расчет (подачи уточненки). Только после этого на ЕНС будут отражены начисления.

Чем это опасно — о том, что некие КС не пройдены, вам могут даже не сообщить, в этот момент с единого счета деньги будут списаны в погашение какой-то другой обязанности в бюджет. После того, как данные отчета все же появятся на ЕНС, там будет недостаточно средств для списания. Привет, пени и штрафы!

Пени, между прочим, выросли из-за увеличения ключевой ставки. Бизнес хочет продлить действие льготного режима для их начисления.

Маршрут на 2024 построен 

Можно пообещать себе, что с 1 января жизнь изменится, а можно сделать первые шаги уже сейчас. Например, записаться на курс «1С программист с нуля» и повысить свою квалификацию.

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Секреты налоговых проверок 2024

На Клерк.Конференции много говорили об изменениях в налогах и проверках. Налоговый консультант Мария Ильяшенко рассказала о трендах в налоговых проверках и о том, как вообще с ними сейчас обстоят дела.

Например, большинству компаний не грозит выездная проверка, потому что все необходимые данные ФНС получает за счет работы цифровых систем — АКС НДС и иже с ними. И уже только к самым злостным уклонистам и схематозникам приходит лично. За маленькими суммами штрафов и доначислений налоговики тоже не пойдут, у них есть расходы, которые надо покрывать, утверждает эксперт.

Сам себе переводи без комиссии

Банки уберут комиссии за переводы самим себе в 2024 году. Некоторые банки сделают это досрочно.

Остался один день на получение патентов

Чтобы начать применять патент с 1 января, нужно подать заявление на него не позднее 15 декабря 2023 года. ФНС как раз обновила онлайн-калькулятор для расчета патента у себя на сайте.

Еще есть шанс прикинуть, будет ли вам выгоден патент и получить его.

Клерк.Премиум уже не тот

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Комментарии

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