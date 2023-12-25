Опять изменили правила для уведомлений по ЕНП: будут новые коды для НДФЛ. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1589

Будут новые коды для уведомления ЕНП. Будут новые формы отчетности в новом году, никто и не сомневался. Самозанятых хотят привязать к месту проживания, а депутатов уже наконец пересадить на Лады и Патриоты. И другие новости дня.

Занимательная арифметика

Вместо 4 месяцев в квартале будет 13 месяцев в году. Это не головоломка из рубрики про мозгонапрягатель. Речь идет об уведомлении ЕНП.

С 2024 года сроков уплаты НДФЛ будет больше. Поэтому нужны новые коды для уведомлений по ЕНП. Налоговики их уже разработали. Заодно ввели новые коды для ИП на ОСНО. Собрали для вас информацию по новым кодам здесь.

Новый год – новые формы

Налоговики напоминают, что сдавать РСВ с 1 января 2024 года нужно только по новой форме из приказа от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@.

Учтите, что две старые формы уже не действуют:

6-НДФЛ тоже сдаем по новой форме, но с 1 квартала 2024 года. Пока форма рекомендованная.

Тем не менее сведения про периоды с 23 числа прошлого месяца по 22 число уже убрали: внесли поправки в статью 230 НК (закон от 19.12.2023 № 611-ФЗ).

Законное освобождение бизнеса от страховых взносов и отчётности

Подготовить отчетность, рассчитать налоги — как это знакомо… А если допустишь ошибку в расчетах и не вовремя сдашь отчет?

Как минимум - обеспечены неприятности, а может быть прилетит штраф.

Есть особый налоговый режим, который решает все эти проблемы, среди преимуществ автоматизированной упрощенной системы налогообложения:

Отчетность почти полностью отменяется;

Освобождение от выездных налоговых проверок;

Можно не платить страховые взносы. Соцгарантии обеспечиваются из бюджета РФ;

Не надо отслеживать сроки подачи и изменения форматов документов —- все актуальные данные в личном кабинете;

Не надо рассчитывать налоги. Их автоматически рассчитывает налоговый орган.

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Налоговики предостерегли банки от приема платежек-02

С 1 января 2024 года платежки-02 отменяются. Это было временное явление, которое действовало только в переходный период в 2023 году.

Налоговики сетуют, что банки иногда ошибаются и зачисляют деньги по платежкам-02 с конкретными КБК на ЕНП. А потом начинаются судебные разбирательства.

В 2023 году компании подали уже 12 исков по поводу неправильно зачисленных платежей.

Депутатам на иномарках пригрозили, что перестанут оплачивать бензин

С 1 января 2024 года Госдума больше не будет оплачивать расходы депутатов на бензин для иномарок.

И вообще, господам депутатам пора уже исполнить рекомендации и пересесть на продукцию отечественного автопрома из списка Минпромторга.

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Самозанятых хотят приписать к региону проживания

Самозанятые стали получать странные в мобильном приложении «Мой налог». Им предлагают сменить регион ведения деятельности на регион регистрации по месту жительства.

Но это не соответствует нормам закона 422-ФЗ. Когда самозанятый регистрируется, он указывает регион, на территории которого будет вести деятельность. Раз в год место ведения деятельности можно менять.

Так что, если вы самозанятый, не спешите выполнять рекомендации. Об этом сообщает сама ФНС в письме от 05.12.2023 № АБ-4-20/15261.

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