Как открыть интернет-магазин с нуля: пошаговая инструкция

Регистрация бизнеса и выбор режима налогообложения и ОКВЭД
Решив перенести бизнес в онлайн, необходимо определиться с формой регистрации вашего бизнеса, как будут отчисляться налоги и какие виды деятельности регистрировать в качестве основных и дополнительных. Это поможет заявить о себе широкой аудитории с соблюдением законов, и не бояться проверок со стороны контрольных органов.
Определяемся с формой регистрации
На первом этапе необходимо решить, какой уровень дохода в год вы планируете получать. Если речь идет о сумме большей, чем 2,4 млн рублей в год, то следует остановиться на регистрации ООО или ИП. Подаем необходимый список документов через:
регистрирующий орган (налоговая, МФЦ, банк);
нотариуса;
портал «Госуслуги»
мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»;
почту;
личный кабинет nalog.ru.
И ждем от 3 до 7 дней.
Такая форма подойдет, если у вас большая команда, много позиций товаров и планируется много работать со сторонними организациями — крупными партнерами и поставщиками. Такие игроки на рынке охотнее всего работают именно с ООО или ИП.
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Если при открытии интернет-магазина бюджет и обороты небольшие, а выручка будет составлять менее, чем 2,4 млн в год, то удобнее оформиться самозанятым. Последний вариант подойдет новичкам, которые на старте хотят работать без онлайн-кассы, отчетности и посещения регистрирующего органа. Все регистрирующие действия можно произвести в специальном приложении «Мой налог».
Посмотрите на табличку, которая поможет определиться с выбором формы регистрации, учитывая другие аспекты:
ООО
ИП
Самозанятый
Количество участников
любое
1
1
Учредительные документы
да
нет
нет
Уставный капитал
да
нет
нет
Ответственность
в пределах доли в уставном капитале
всем имуществом
всем имуществом
Виды обязательной отчетности
налоговая и бухгалтерская отчетность
налоговая отчетность
нет
Штрафы
более строгие
менее строгие
менее строгие
Определяемся с выбором режима налогообложения
Если вы выбрали ИП, то можно зарегистрироваться самозанятым и платить 4% от выручки при работе с физическими лицами или 6% от выручки с юридическими лицами. Нельзя совмещать налог на профессиональный доход с другими специальными налоговыми режимами.
Также для ИП при открытии интернет-магазина с нуля доступны: общая система налогообложения (ОСНО) или два варианта упрощенной системы налогообложения (УСН). Можно выбрать УСН «Доходы» и платить 6%, либо УСН «Доходы минус расходы» и платить 15% с получившейся разницы.
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При выборе ОСНО придется платить НДФЛ в размере 13%, НДС до 20%, если будете с ним работать, и налог на имущество до 2% в случае его наличия.
ОСНО
УСН «Доходы»
УСН «Доходы минус расходы»
НПД
Годовая выручка
нет ограничений
до 188,55 млн руб.
до 2,4 млн руб.
Сотрудники
нет ограничений
не более 130
1
Место ведения деятельности
нет ограничений
нет ограничений
нет ограничений
Ставка налога
20% (налог на прибыль)
6%
15%
4-6%
Выбор ООО предполагает вариант с ОСНО или с УСН. Обращаем внимание, что первый вариант применяется по умолчанию, так что необходимо написать заявление о переходе на специальный налоговый режим. В противном случае — только ОСНО.
С самозанятыми все просто: платим 4% или 6% в зависимости от получения дохода от физического или юридического лица, а также смотрим, чтобы род занятий не попадал в следующий перечень:
перепродажа товаров и имущественных прав;
предпринимательская деятельность с наймом сотрудников;
торговля подакцизными товарами и товарами, требующими маркировки;
работа по комиссионным, поручительским, агентским соглашениям;
услуги доставки, кроме случаев наличия кассы и выдачи клиенту чека за доставленный товар;
добыча и реализация полезных ископаемых.
Если самозанятый нашел себя в перечне — значит, ему предстоит сделать выбор между ООО или ИП.
Определяемся с выбором ОКВЭД
При выборе кода ОКВЭД необходимо выбирать его из специального справочника. Главное — выбрать основной код, по которому будут начислять ставки налогов и взносов, а также выбрать несколько дополнительных. Поменять коды можно в любой момент, написав заявление в регистрирующий орган.
Проверяющие и регистрирующие органы требуют выбора как можно более полного кода. Так, при регистрации нужно указывать минимум четыре знака из справочника.
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Определение ниши и ЦА: чем и как лучше торговать
Чтобы определить целевую аудиторию (ЦА) важно понимать, как выглядит ваш потребитель. Ответьте на следующие вопросы:
как выглядит и чем занимается клиент: пол, возраст, где живет, семейное положение, кем работает и другие характеристики, которые помогут в продажах;
зачем ему нужны товары или услуги, которые вы продаете;
какой способ оплаты и доставки товара/получения услуги предпочтителен для клиента.
Для определения ниши, в которой вы собираетесь занять место, отвечаем себе на следующие вопросы:
какова география распространения товара или услуги;
каковы сильные стороны товара или услуги, нужно ли это кому-то, кроме вас;
какова будет потенциальная прибыль и какие риски повлияют на нее;
как конечный потребитель узнает о вас, какие каналы распространения надо выбрать;
сколько времени потребуется на выход к самоокупаемости;
кто является лидером ниши, что вы делаете лучше или дешевле этих лидеров.
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Как создать сайт и какие обязательные документы потребуются
Вам потребуется сайт, чтобы правильно организовать процесс, работать напрямую с поставщиками или заниматься деятельностью самостоятельно и бесплатно, при наличии нужных знаний и умений.
Открытие интернет-магазина: с чего начать?
Для начала определяемся с именем интерент-магазина, которое будет отражаться в имени сайта — оно называется домен. Сейчас доменное имя можно создать с помощью русских букв, что повысит его привлекательность и узнаваемость на рынке. Выбираем и занимаем доменное имя через специальные сервисы в интернете, причем будет лучше, если занять домен, который уже использовался. Так будет легче продвигать ваш интернет-магазин.
Создаем непосредственно сайт. В интернете есть много информации на тему «как открыть интернет-магазин самому», «пошаговые руководства и инструкции для чайников», но оптимальным путем решения проблемы станет обращение к специалистам, которые не только создадут его, но и будут продвигать. Второй путь — открыть интернет-магазин с нуля самому, создав его на бесплатном конструкторе сайтов. В топ-3 на данный момент входят:
Tilda;
Базиум;
Craftum.
Отметим, что бесплатный режим имеет ограничения: либо по количество дней бесплатного периода, либо по количеству товаров.
Какие документы должны быть на сайте интернет-магазина
Для того, чтобы избежать вопросов со стороны Роспотребнадзора и не попасть под штрафы, рассмотрим, какие документы необходимо разместить на сайте и где лучше всего это сделать:
Реквизиты (название, адрес, лицензии, аккредитации, реквизиты оплаты, ОГРН, ИНН). Их размещают в «подвале» сайта или в «контактах». В противном случае — штраф 5–10 тысяч рублей по ст. 14.8 п.1.КоАП.
Пользовательское соглашение (права и обязанности посетителей сайта и продавца, правила использования ЛК, запрет использования текста и изображений с сайта где-то еще без указания источника). Его размещают в «подвале» сайта. Штрафов здесь не будет, но в случае нарушения прав будет легче доказать свою правоту.
Согласие на обработку персональных данных (с прописанными условиями, необходимыми для совершения сделки). Политику — в «подвале» сайта, а само уведомление о согласии — в отдельной форме при оформлении заказа в виде «поставить галочку». В противном случае — штраф за неправильную обработку данных до 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 800 тысяч рублей по ст. 13.11 КоАП.
Оферта (процедура возврата товаров, доставка, варианты оплаты, ответственность и разрешение споров). Размещается в «подвале» сайта или разделе «как купить». Информация должна соответствовать минимуму из правил онлайн-продаж постановления Правительства от 27.09.2007 г. № 612. Такой подход защитит от потребительского экстремизма.
Как продвинуть свой интернет-магазин
В соответствии с бюджетом выбираем оптимальные каналы продвижения из самых надежных и эффективных. К ним относят:
SEO — специальные мероприятия, которые выполняются на стадии разработки сайта.
Контекстная реклама, например через Яндекс.Директ, покажет ваше рекламное объявление на различных площадках в интернете.
Группы в соцсетях и мессенджерах. Главное — регулярное ведение и размещение полезного контента для ЦА.
Маркетплейсы и агрегаторы. Зарегистрируйтесь у крупнейших участников в этом сегменте: Яндекс.Маркет, Сбермаркет, Ozon, Wildberries.
О том, как заключить договор с маркетплейсом, нужна ли онлайн-касса для торговли на электронной площадке, какие документы нужны для учета и как их получить — читайте здесь.
Какой порядок оплаты выбрать
Здесь необходимо найти вариант, который устроит и вас, и будет удобен покупателю. На основе анализа ЦА и ниши выберите оптимальный вариант из списка:
оплата картой с помощью «корзины» сайта при заказе;
оплата картой или наличными при получении товара с помощью доставки курьером домой или в пункте выдачи заказов;
оплата при получении на почте наложенным платежом;
оплата банковским переводом со счета или без открытия счета;
оплата с электронного кошелька.
Также, при открытии интернет-магазина с нуля понадобится расчетный счет в банке, а ИП и ООО нужно озаботиться наличием онлайн-кассы. Такие кассы не только печатают чеки и сохраняют информацию, но также шифруют данные с обязательной передачей оператору фискальных данных (ОФД). Он, в свою очередь, направляет информацию в ФНС. Если кассы не будет, то есть риск получить штраф при первом нарушении, а при повторном — получить решение о приостановлении деятельности на срок до трех месяцев.
Если способ оплаты предполагает расчет в момент получения товара при доставке курьером, то можно использовать мобильную ККТ. Что нужно для ее получения и регистрации:
покупаем или арендуем кассу;
заключаем договор с оператором фискальных данных;
регистрируем кассу через ОФД и личный кабинет ФНС;
вносим регистрационный номер в ККТ и отправляем отчет регистрации в ФНС;
получаем уведомление о регистрации от ФНС.
Как организовать доставку товара
Этот важный момент начинающему владельцу интернет-магазина предстоит решить самому, исходя из затрат на доставку товара. При больших объемах будет выгоднее работать с транспортными компаниями, а если заказы будут носить разовый характер — доставлять товар собственными силами или нанять курьера.
Также возможны варианты сотрудничества с «Почтой России» или варианты аутсорсинга доставки.
Частые ошибки при открытии интернет-магазина с нуля
Ошибка в определении ниши и ЦА.
Игнорирование конкурентов и передовых решений, новостей, изобретений в вашей нише.
Плохая оптимизация сайта для поисковых систем.
Отсутствие обратной связи.
Злоупотребление акциями и низкими ценами при открытии.
Долгая и небрежная доставка товара или оказание услуги.
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