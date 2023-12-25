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Ведение бизнеса

Как открыть интернет-магазин с нуля: пошаговая инструкция

Рассказали, как открыть интернет-магазин и избежать проблем с регистрацией и частых ошибок. 
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Как открыть интернет-магазин с нуля: пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Регистрация бизнеса и выбор режима налогообложения и ОКВЭД

Решив перенести бизнес в онлайн, необходимо определиться с формой регистрации вашего бизнеса, как будут отчисляться налоги и какие виды деятельности регистрировать в качестве основных и дополнительных. Это поможет заявить о себе широкой аудитории с соблюдением законов, и не бояться проверок со стороны контрольных органов.

Определяемся с формой регистрации

На первом этапе необходимо решить, какой уровень дохода в год вы планируете получать. Если речь идет о сумме большей, чем 2,4 млн рублей в год, то следует остановиться на регистрации ООО или ИП. Подаем необходимый список документов через:

  • регистрирующий орган (налоговая, МФЦ, банк);

  • нотариуса; 

  • портал «Госуслуги»

  • мобильное приложение «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»;

  • почту; 

  • личный кабинет nalog.ru

И ждем от 3 до 7 дней. 

Такая форма подойдет, если у вас большая команда, много позиций товаров и планируется много работать со сторонними организациями — крупными партнерами и поставщиками. Такие игроки на рынке охотнее всего работают именно с ООО или ИП.

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Как открыть ООО — пошаговая инструкция

Если при открытии интернет-магазина бюджет и обороты небольшие, а выручка будет составлять менее, чем 2,4 млн в год, то удобнее оформиться самозанятым. Последний вариант подойдет новичкам, которые на старте хотят работать без онлайн-кассы, отчетности и посещения регистрирующего органа. Все регистрирующие действия можно произвести в специальном приложении «Мой налог».

Посмотрите на табличку, которая поможет определиться с выбором формы регистрации, учитывая другие аспекты: 

ООО

ИП

Самозанятый

Количество участников

любое

1

1

Учредительные документы

да

нет

нет

Уставный капитал

да

нет

нет

Ответственность

в пределах доли в уставном капитале

всем имуществом

всем имуществом

Виды обязательной отчетности

налоговая и бухгалтерская отчетность

налоговая отчетность

нет

Штрафы

более строгие

менее строгие

менее строгие

Определяемся с выбором режима налогообложения

Если вы выбрали ИП, то можно зарегистрироваться самозанятым и платить 4% от выручки при работе с физическими лицами или 6% от выручки с юридическими лицами. Нельзя совмещать налог на профессиональный доход с другими специальными налоговыми режимами.

Также для ИП при открытии интернет-магазина с нуля доступны: общая система налогообложения (ОСНО) или два варианта упрощенной системы налогообложения (УСН). Можно выбрать УСН «Доходы» и платить 6%, либо УСН «Доходы минус расходы» и платить 15% с получившейся разницы. 

Читайте также: Налоговые каникулы для ИП: как воспользоваться льготой.

При выборе ОСНО придется платить НДФЛ в размере 13%, НДС до 20%, если будете с ним работать, и налог на имущество до 2% в случае его наличия.

ОСНО

УСН «Доходы»

УСН «Доходы минус расходы»

НПД

Годовая выручка

нет ограничений

до 188,55 млн руб.

до 2,4 млн руб.

Сотрудники

нет ограничений

не более 130

1

Место ведения деятельности

нет ограничений

нет ограничений

нет ограничений

Ставка налога

20% (налог на прибыль)

6%

15%

4-6%

Выбор ООО предполагает вариант с ОСНО или с УСН. Обращаем внимание, что первый вариант применяется по умолчанию, так что необходимо написать заявление о переходе на специальный налоговый режим. В противном случае — только ОСНО. 

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С самозанятыми все просто: платим 4% или 6% в зависимости от получения дохода от физического или юридического лица, а также смотрим, чтобы род занятий не попадал в следующий перечень:

  • перепродажа товаров и имущественных прав;

  • предпринимательская деятельность с наймом сотрудников;

  • торговля подакцизными товарами и товарами, требующими маркировки;

  • работа по комиссионным, поручительским, агентским соглашениям;

  • услуги доставки, кроме случаев наличия кассы и выдачи клиенту чека за доставленный товар;

  • добыча и реализация полезных ископаемых.

Если самозанятый нашел себя в перечне — значит, ему предстоит сделать выбор между ООО или ИП. 

Определяемся с выбором ОКВЭД

При выборе кода ОКВЭД необходимо выбирать его из специального справочника. Главное — выбрать основной код, по которому будут начислять ставки налогов и взносов, а также выбрать несколько дополнительных. Поменять коды можно в любой момент, написав заявление в регистрирующий орган.

Проверяющие и регистрирующие органы требуют выбора как можно более полного кода. Так, при регистрации нужно указывать минимум четыре знака из справочника. 

Читайте также: Как добавить или изменить ОКВЭД для ИП.

Определение ниши и ЦА: чем и как лучше торговать

Чтобы определить целевую аудиторию (ЦА) важно понимать, как выглядит ваш потребитель. Ответьте на следующие вопросы:

  • как выглядит и чем занимается клиент: пол, возраст, где живет, семейное положение, кем работает и другие характеристики, которые помогут в продажах;

  • зачем ему нужны товары или услуги, которые вы продаете;

  • какой способ оплаты и доставки товара/получения услуги предпочтителен для клиента.

Для определения ниши, в которой вы собираетесь занять место, отвечаем себе на следующие вопросы:

  • какова география распространения товара или услуги;

  • каковы сильные стороны товара или услуги, нужно ли это кому-то, кроме вас;

  • какова будет потенциальная прибыль и какие риски повлияют на нее;

  • как конечный потребитель узнает о вас, какие каналы распространения надо выбрать;

  • сколько времени потребуется на выход к самоокупаемости;

  • кто является лидером ниши, что вы делаете лучше или дешевле этих лидеров.

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Как создать сайт и какие обязательные документы потребуются

Вам потребуется сайт, чтобы правильно организовать процесс, работать напрямую с поставщиками или заниматься деятельностью самостоятельно и бесплатно, при наличии нужных знаний и умений. 

Открытие интернет-магазина: с чего начать?

Для начала определяемся с именем интерент-магазина, которое будет отражаться в имени сайта — оно называется домен. Сейчас доменное имя можно создать с помощью русских букв, что повысит его привлекательность и узнаваемость на рынке. Выбираем и занимаем доменное имя через специальные сервисы в интернете, причем будет лучше, если занять домен, который уже использовался. Так будет легче продвигать ваш интернет-магазин. 

Создаем непосредственно сайт. В интернете есть много информации на тему «как открыть интернет-магазин самому», «пошаговые руководства и инструкции для чайников», но оптимальным путем решения проблемы станет обращение к специалистам, которые не только создадут его, но и будут продвигать. Второй путь — открыть интернет-магазин с нуля самому, создав его на бесплатном конструкторе сайтов. В топ-3 на данный момент входят:

  • Tilda;

  • Базиум;

  • Craftum.

Отметим, что бесплатный режим имеет ограничения: либо по количество дней бесплатного периода, либо по количеству товаров.

Какие документы должны быть на сайте интернет-магазина

Для того, чтобы избежать вопросов со стороны Роспотребнадзора и не попасть под штрафы, рассмотрим, какие документы необходимо разместить на сайте и где лучше всего это сделать:

  1. Реквизиты (название, адрес, лицензии, аккредитации, реквизиты оплаты, ОГРН, ИНН).  Их размещают в «подвале» сайта или в «контактах». В противном случае — штраф 5–10 тысяч рублей по ст. 14.8 п.1.КоАП.

  2. Пользовательское соглашение (права и обязанности посетителей сайта и продавца, правила использования ЛК, запрет использования текста и изображений с сайта где-то еще без указания источника). Его размещают в «подвале» сайта. Штрафов здесь не будет, но в случае нарушения прав будет легче доказать свою правоту.

  3. Согласие на обработку персональных данных (с прописанными условиями, необходимыми для совершения сделки). Политику — в «подвале» сайта, а само уведомление о согласии — в отдельной форме при оформлении заказа в виде «поставить галочку». В противном случае — штраф за неправильную обработку данных до 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 800 тысяч рублей по ст. 13.11 КоАП.

  4. Оферта (процедура возврата товаров, доставка, варианты оплаты, ответственность и разрешение споров). Размещается в «подвале» сайта или разделе «как купить». Информация должна соответствовать минимуму из правил онлайн-продаж постановления Правительства от 27.09.2007 г. № 612. Такой подход защитит от потребительского экстремизма.

Как продвинуть свой интернет-магазин

В соответствии с бюджетом выбираем оптимальные каналы продвижения из самых надежных и эффективных. К ним относят:

  • SEO — специальные мероприятия, которые выполняются на стадии разработки сайта.

  • Контекстная реклама, например через Яндекс.Директ, покажет ваше рекламное объявление на различных площадках в интернете.

  • Группы в соцсетях и мессенджерах. Главное — регулярное ведение и размещение полезного контента для ЦА.

  • Маркетплейсы и агрегаторы. Зарегистрируйтесь у крупнейших участников в этом сегменте: Яндекс.Маркет, Сбермаркет, Ozon, Wildberries.

О том, как заключить договор с маркетплейсом, нужна ли онлайн-касса для торговли на электронной площадке, какие документы нужны для учета и как их получить — читайте здесь.

Какой порядок оплаты выбрать

Здесь необходимо найти вариант, который устроит и вас, и будет удобен покупателю. На основе анализа ЦА и ниши выберите оптимальный вариант из списка:

  • оплата картой с помощью «корзины» сайта при заказе; 

  • оплата картой или наличными при получении товара с помощью доставки курьером домой или в пункте выдачи заказов; 

  • оплата при получении на почте наложенным платежом; 

  • оплата банковским переводом со счета или без открытия счета; 

  • оплата с электронного кошелька. 

Также, при открытии интернет-магазина с нуля понадобится расчетный счет в банке, а ИП и ООО нужно озаботиться наличием онлайн-кассы. Такие кассы не только печатают чеки и сохраняют информацию, но также шифруют данные с обязательной передачей оператору фискальных данных (ОФД). Он, в свою очередь, направляет информацию в ФНС. Если кассы не будет, то есть риск получить штраф при первом нарушении, а при повторном — получить решение о приостановлении деятельности на срок до трех месяцев. 

Если способ оплаты предполагает расчет в момент получения товара при доставке курьером, то можно использовать мобильную ККТ. Что нужно для ее получения и регистрации:

  • покупаем или арендуем кассу;

  • заключаем договор с оператором фискальных данных;

  • регистрируем кассу через ОФД и личный кабинет ФНС;

  • вносим регистрационный номер в ККТ и отправляем отчет регистрации в ФНС;

  • получаем уведомление о регистрации от ФНС.

Как организовать доставку товара

Этот важный момент начинающему владельцу интернет-магазина предстоит решить самому, исходя из затрат на доставку товара. При больших объемах будет выгоднее работать с транспортными компаниями, а если заказы будут носить разовый характер — доставлять товар собственными силами или нанять курьера. 

Также возможны варианты сотрудничества с «Почтой России» или варианты аутсорсинга доставки.

Частые ошибки при открытии интернет-магазина с нуля

  • Ошибка в определении ниши и ЦА.

  • Игнорирование конкурентов и передовых решений, новостей, изобретений в вашей нише.

  • Плохая оптимизация сайта для поисковых систем.

  • Отсутствие обратной связи.

  • Злоупотребление акциями и низкими ценами при открытии.

  • Долгая и небрежная доставка товара или оказание услуги.

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