Халява закончилась: с января появятся пени по уведомлениям, которые нужно сдавать всем. 😱«Ночной бухгалтер» № 1594

Не платить пени можно будет только если вы и уведомление сдали вовремя и без ошибок, и налоги (взносы) заплатили. В остальных случаях (даже если сальдо на ЕНС в плюсе и его хватает на все налоги) придется раскошелиться.

Тем, кто держался до последнего и уведомления не подавал, а использовал платежки-02, тоже придется перестроиться и смириться с неизбежным.

В этом году бухгалтерам предстоит сдать еще одно уведомление — 29 декабря по НДФЛ, не пропустите.

Кстати, загляните в обзор по изменениям в НДФЛ с 1 января, их много и они очень запутали «клерков». Например, появляется куча новых периодов и кодов.