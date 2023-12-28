Халява закончилась: с января появятся пени по уведомлениям, которые нужно сдавать всем. 😱«Ночной бухгалтер» № 1594

Пени почти всегда
Не платить пени можно будет только если вы и уведомление сдали вовремя и без ошибок, и налоги (взносы) заплатили. В остальных случаях (даже если сальдо на ЕНС в плюсе и его хватает на все налоги) придется раскошелиться.
Тем, кто держался до последнего и уведомления не подавал, а использовал платежки-02, тоже придется перестроиться и смириться с неизбежным.
В этом году бухгалтерам предстоит сдать еще одно уведомление — 29 декабря по НДФЛ, не пропустите.
Кстати, загляните в обзор по изменениям в НДФЛ с 1 января, их много и они очень запутали «клерков». Например, появляется куча новых периодов и кодов.
Продолжается Новогодний ценопад на «Клерке»
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Голая правда
Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой наделала много шума. Наверняка, это была не первая тусовка, где звезды появлялись в откровенных нарядах и даже почти без них, но именно эта привлекла внимание. Сначала общественности, а потом и проверяющих.
История та же, что и у других блогеров — есть ИП, есть ООО, деятельность у них фактически одна и та же, очевидно использовано дробление с целью неуплаты налогов. Говорят о недоимке в 137 млн рублей за три года.
Полезности для бухгалтера
Мы знаем, как вы любите лайфхаки, поэтому сегодня принесли вам 11 простых и полезных лайфхаков для бухгалтера в Excel. Например, вы знаете как быстро найти что-то нужное в документе или скрыть какую-то табличку?
Расскажите о тех функциях Excel, которыми сами часто пользуетесь, в комментариях.
После праздников так тяжело снова втягиваться в работу. Мы заранее позаботились, чтобы вы не пропустили важные отчеты и сделали напоминалку.
Недавно нашему редактору — практикующему бухгалтеру нужно было собрать документы для заключения договора. Контрагент попался настолько дотошный, что просил буквально все от паспорта директора до полного комплекта отчетности и данных о работниках и имуществе. На самом деле контрагентов нужно не лениться проверять самим, большая часть информации легко находится в открытых источниках.
Вот тут список из шести сайтов, на которых можно найти нужные данные. Они, кстати, рекомендованы ФНС.
P.S. желаем редактору «Клерка» терпения и удачного заключения договора, держись, друг, скоро Новый год ;)
О новогоднем
Уже готовы к празднику? Выбрали где и как будете отмечать, что наденете и приготовите?
Подкидываем идеи, что поставить на стол в год Дракона, чтобы он был удачным. А вот если решите пожарить шашлыки не в том месте и не в то время, можно получить штраф.
Наверняка в вашем офисе и дома уже стоят нарядные елки — делитесь их фото и получайте шанс выиграть подарок от «Клерка».
А если вы пока полны сил и энергии и готовы поднажать в работе — запишитесь на Всероссийскую аттестацию бухгалтеров. Практикум по изменениям – 2024. Изучайте лекции ведущих спикеров-практиков, проходите тестирование и получите именной сертификат участника и Профессиональный паспорт навыков. Пусть карьера в новом году идет в гору!
Спасибо, что дочитали выпуск № 1594 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша еще не у всех дома елки редакция
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