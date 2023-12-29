Что осталось сдать в этом году, увольнять или нет сотрудника 31 декабря, чем недовольны самозанятые таксисты. И конечно итоги года. 🌲🐉 «Ночной бухгалтер» № 1596

Последний рывок
Надеемся, никто не забыл за новогодними корпоративами и шопингом подарков, что 29 декабря — день сдачи уведомления по НДФЛ, последнего в этом году.
Включить в отчет нужно данные за период 23.12-31.12.2023 года.
Увольнению быть
Если у сотрудника последний рабочий день 31 декабря, он в этот день увольняется, то работодатель обязан произвести с ним расчет и выдать необходимые документы. Нарушение грозит штрафом.
Если работник сообщил об увольнении за две недели — еще ничего, можно подготовиться заранее, но бывает и увольнение день в день. Например, такое право есть у пенсионеров, а еще начальник может со своей стороны согласовать заявление (например, учтет какие-то критические обстоятельства, из-за которых продолжать работу человек не может).
В общем у бухгалтера и в последний день года может возникнуть внезапная проблема.
Бунт такси
Самозанятые, которые таксуют на собственных автомобилях, недовольны жесткими правилами, они заставляют их дважды в день проходить осмотры (медицинский для себя и технический для авто).
Объединение самозанятых считает, что отрасль может потерять большое количество водителей, которые не захотят работать при таких условиях.
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Что надо сдать / заплатить 9 января 2024 года
До 9 января нужно заплатить налог по патентной системе налогообложения тем, у кого срок действия патента истекает 30 или 31 декабря.
Если вы собрались переходить на УСН в 2024 году, то заявление об этом можно подать тоже до 9 января, т.к. обычный срок — 31 декабря выпадает на выходной день.
Сдавать или не сдавать перссведения за декабрь?
ФНС рекомендует не сдавать персонифицированные сведения за декабрь, ведь срок их сдачи совпадает со сроком подачи РСВ.
Кстати, форма РСВ поменялась и с 1 января нужно сдавать новую.
«Клерк» подвел итоги года и рассказал про корпоратив в Краснодаре
Сегодня «Клерк» рассказал, какие подвиги совершил за этот год, чего добился. Итоги получились очень внушительные. Чего только стоят 11 новых курсов повышения квалификации или более 5000 постов в Трибуне.
В этом году «Клерк» провел три конференции для бухгалтеров и не собирается останавливаться на этом.
Поделились и новогодними приятностями — рассказали, как прошел корпоратив. Спойлер: сотрудники очень весело пели песню «Бухгалтер, мой бухгалтер», а Борис Мальцев в комментариях даже написал, что любой сотрудник «Клерка» — бухгалтер по определению ))
Хотим сегодня поздравить всех своих читателей и подписчиков с Новым годом!
Неважно бухгалтер вы или нет, каждый день вы вместе с нами узнаете новости, разбираетесь в законах, спорите о том, как вести учет или считать зарплату, учитесь на наших курсах, смотрите веселые выпуски БухТуба или серьезные БухСтримы.
Мы рады, что вы с нами и хотим, чтобы каждый день в наступающем 2024 году стал для вас праздником. Чтобы наладилась работа с ЕНС, перестали перекраивать НК, сотрудники всегда вовремя сдавали авансовые отчеты, а директор ценил и уважал труд бухгалтера.
С наступающим Новым годом, будьте счастливы! 🥂
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша очень растроганная редакция
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