Что осталось сдать в этом году, увольнять или нет сотрудника 31 декабря, чем недовольны самозанятые таксисты. И конечно итоги года. 🌲🐉 «Ночной бухгалтер» № 1596

Сегодня «Клерк» рассказал, какие подвиги совершил за этот год, чего добился. Итоги получились очень внушительные. Чего только стоят 11 новых курсов повышения квалификации или более 5000 постов в Трибуне.

В этом году «Клерк» провел три конференции для бухгалтеров и не собирается останавливаться на этом.

Поделились и новогодними приятностями — рассказали, как прошел корпоратив. Спойлер: сотрудники очень весело пели песню «Бухгалтер, мой бухгалтер», а Борис Мальцев в комментариях даже написал, что любой сотрудник «Клерка» — бухгалтер по определению ))

Хотим сегодня поздравить всех своих читателей и подписчиков с Новым годом! Неважно бухгалтер вы или нет, каждый день вы вместе с нами узнаете новости, разбираетесь в законах, спорите о том, как вести учет или считать зарплату, учитесь на наших курсах, смотрите веселые выпуски БухТуба или серьезные БухСтримы. Мы рады, что вы с нами и хотим, чтобы каждый день в наступающем 2024 году стал для вас праздником. Чтобы наладилась работа с ЕНС, перестали перекраивать НК, сотрудники всегда вовремя сдавали авансовые отчеты, а директор ценил и уважал труд бухгалтера. С наступающим Новым годом, будьте счастливы! 🥂

Спасибо, что дочитали выпуск № 1596 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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