mizeri
Логотип mizeri
mizeri
Обзоры для бухгалтера

Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉

Год не прошел, а буквально промелькнул. И за это мгновение удалось сделать так много. Вспомним, как это было)
37 11
Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉

Давайте посмотрим, сколько всего на «Клерке» вышло контента за 2023 год. Цифры, если честно, поразительные.

Редакция

За 2023 год редакция выпустила:

За каждым материалом стоит работа целой команды: авторы, редакторы, верстальщики, иллюстраторы, контент-менеджеры, корректоры, маркетологи.

Все вместе мы делаем «Клерк» ярче и интереснее. Каждый день тысячи бухгалтеров приходят сюда получать знания, находить полезную информацию, разбираются с отчетами и изменениями и немножко ругают ФНС. У нас это можно)))

Каждый день мы выпускаем наши самые сердечные, сделанные с душой рассылки — «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер», чтобы вы были в курсе всех последних новостей и не пропускали ничего из мира бухгалтерии и налогов. Нас можно не только читать, но и смотреть. Дважды в месяц выходит БухСтрим, где мы помогаем вам разбираться в самых сложных изменениях.

Но у нас не только интересно и полезно, но и весело. За год вышло 22 выпуска БухТуба — нескучных блиц-новостей для бухгалтера.

Отдельно хочется отметить Трибуну блоги наших пользователей , которые стали серьезно конкурировать в ленте с редакционным контентом.

Всего за год в Трибуне вышло 5 189 постов и появилось 140 новых авторов.

«В этом году Трибуна «выстрелила», из личных блогов экспертов она переросла в комьюнити, где каждый будет услышан.

У нас появились блистательные авторы, и новые постоянные рубрики. В течение всего 2023 года редакция «Клерка» пыталась найти подход к каждому пользователю, узнать его, найти слова поддержки, ободрения, мы вместе смеялись и иногда грустили.

В планах — не останавливаться на достигнутом. Мы и дальше будет персонализировать отношения с пользователями, общаться, делиться интересным и наболевшим, писать полезные посты и развлекательный контент, который позволит трудоголикам-бухгалтерам немного передохнуть.

В следующем, 2024 году надеемся выпускать еще больше интересных постов, эксклюзивных репортажей и авторских статей, больше оригинального контента. Мы станем еще интереснее и полезнее.

Резюмируя: это был очень непростой год для бухгалтеров, который мы никогда не забудем, но вряд ли захотим пережить снова», — Наталия Лукина, шеф-редактор Трибуны.

Чтобы не быть голословными, мы подготовили для вас списки самых интересных, читаемых и комментируемых публикаций Трибуны. Собрали, без преувеличения, звездный состав авторов, тех, кто в течение года публиковался у нас, кого читали и активно комментировали.

Звездный состав Трибуны

Один из блистательных авторов Трибуны Наталья Горячая , всегда готова дать бухгалтерам подсказки, как действовать в сложных ситуациях.

Разумные ответы на жизненные вопросы про финансы, инвестиции лучше всего удаются у Павла Комаровского . Он гуру мира финансов и обзоров! 

Самый активный и веселый пользователь Трибуны — Владислав Савушкин , который знает все про управленческий учет , а еще каждую пятницу дает бухгалтерам задачки, чтобы устроить мозгонапрягатель .

Прекрасная Светлана Беляева радует нас не только полезным бухгалтерским контентом, но и отличными интервью. Светлана выступила также спикером на конференциях, которые «Клерк» проводил в этом году.

Ещё у нас теперь в Трибуне есть  — Олег Мясников . Прекрасный юрист, пишущий замечательные посты. А еще небольшой спойлер — в следующем году Олег станет автором нашего курса. Ждите анонса в Трибуне.

Блогер, к.э.н., музыкант, автор книги, хулиган в мире финансовых рынков (есть и такие) Алексей Марков, он пришел к нам относительно недавно, но уже завладел нашим вниманием своими оригинальными обзорами.

У нас есть даже eх-руководитель налоговых органов Наринэ Беглярова, которая пишет про налоговые проверки, исходя из собственного опыта их проведения.

Адвокат по налоговым преступлениям Альберт Ханов доходчиво объясняет, как взыскивают недоимку, проводят проверки и чем грозят компаниям те или иные поступки.

Никто так легко и понятно не пишет про бухгалтерские проводки, как это делает Дина Краснова. Дина, спасибо, что пишите нам на такую важную и сложную тему!

Юрист Александр Малютин завоевал наши сердца историческими обзорами судебной практики и постами о банкротстве и субсидиарной ответственности.

Бухгалтерия ада слушает продолжает нас радовать своими зажигательными постами. Девочки, мы вас любим!

Самые читаемые посты. Топ-5

  1. С 1 июля 2023 года в России повысят МРОТ. Не забудьте внести изменения в документы — 146.514 тыс. просмотров.

  2. Важные изменения в воинском учете: с 1 октября всем обязательно. Забирайте образцы документов — 81.897 просмотров.

  3. Как исправить ошибки в 1С:Бухгалтерии 8.3, когда НДФЛ по зарплате, выплаченной в декабре 2022 года, попадает в январь 2023 года — 60.791 просмотров.

  4. С 1 июля 2024 года судебные приставы обязаны закрывать исполнительные дела в течение 3 дней после оплаты долга — 54.588 просмотров.

  5. В ноябре три дня бухгалтера. Какой же из них настоящий — 51.694 просмотров.

Самые комментируемые посты. Топ-5

  1. Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно,

  2. А не жмет ли «белое пальто»? Большинство россиян осуждают покинувших страну соотечественников. Редакция была вынуждена закрыть комментарии, так как обсуждения стали слишком горячими.

  3. Вперед в прошлое! Надо перестать ориентировать девушек на высшее образование

  4. Дизайн — это не математика, почему Конан Дойл не любил Шерлока Холмса, Лёня Голубков и домик в деревне: интервью с кандидатом наук, который 30 лет занимается рекламой

  5. Будь готов! Всегда готов! Вспомним, кто такие пионеры. Пятничный демотиватор

Центр обучения «Клерка»

На «Клерке» можно (и нужно!) учиться, ведь у нас есть образовательная лицензия и мы используем ее на полную катушку.

За год ЦОК выпустил:

Все курсы мы постоянно актуализируем. Можем похвастаться, что наконец сбылась наша мечта и мы стали не только помогать тем бухгалтерам, которые уже в профессии, но и «ковать кадры». У нас появился курс Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Мы прокачали нашу подписку Клерк.Премиум. Добавили в нее воркшопы и онлайн-практикумы с преподавателями и конспекты всех вебинаров.

Кроме того, в состав подписки входит доступ к онлайн-курсам и вебинарам, справочно-правовая система, журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами, премиум статус и отключение рекламы. В зависимости от выбранного тарифа подписчику Клерк.Премиум также будут доступны безлимитные консультации.

Кстати, количество консультаций, которые провели наши эксперты мы даже посчитать не смогли — их тысячи.

При покупке подписки в декабре мы дарим 🎁 курс повышения квалификации «Финансовый анализ для бухгалтера в 2024 году»

Подключить Клерк.Премиум

Конференции

«Клерк» провел в 2023 году три конференции — две в Краснодаре и одну в Москве. Атмосфера была очень драйвовая.

Конференция в Краснодаре 14 декабря
Конференция 5 декабря в Москве

Обсуждали самые горячие темы — от сдачи отчетности и ФСБУ до проверок и оптимизации. Разыгрывали призы, дарили подарки, даже пили шаманское (надо же как-то отдыхать в конце концов).

В 2024 году мы обязательно порадуем вас новыми мероприятиями.

Кроме этого, «Клерк» менялся и внешне, становился лучше и удобнее. Обо всех дизайнерских и технических изменениях сайта в своем блоге регулярно рассказывает основатель и руководитель «Клерка» Борис Мальцев.

Новогодний корпоратив

Ну, и чем же еще завершать успешный год как не новогодним корпоративом.

Ребята подготовили классное поздравление для всех:

А потом пошли отмечать. Как это было — рассказала очевидец и участник происходящего Ева Попова )).

Не обошлось без приятных горячительных напитков)) Но сегодня вся команда вышла на работу и честно трудилась весь день)))

Надеемся, что и для вас этот год был удачным. А все трудности мы переживаем с вами вместе и со своей стороны стараемся сделать так, чтобы работа приносила только удовольствие и оставалось время на семью и себя.

С наступающим Новым годом, наши любимые бухгалтеры!

Комментарии

2
Обзоры для бухгалтера

💘 Скандал вокруг зачета фиксированных взносов, отмена пеней за уведомления и контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

18
Пользователи интернета

В 2023 году на сайт ФНС заходили больше 170 млн раз

Ежедневно сайт налоговой посещали более 3 млн пользователей. Посетители интересовались информацией о ЕНС, узнавали свой ИНН, а также проверяли контрагентов в сервисе «Прозрачный бизнес».

15
Логотип Сергей Верещагин
Сергей Верещагин
ФСБУ

Срок полезного использования основных средств и его изменение.

Можно или нужно? Уже более двух недель прошло с моего выступления на конференции Клерка в славном Краснодаре, которое я не считаю особенно удачным.

1
19
Торговый сбор

С мобильных торговых объектов хотят взимать торговый сбор

Депутаты предложили облагать торговым сбором мобильные торговые объекты.

26
Логотип mizeri
mizeri
Обзоры для бухгалтера

Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉

Год не прошел, а буквально промелькнул. И за это мгновение удалось сделать так много. Вспомним, как это было)

Иллюстрация: Open AI / Елена Балаклицкая, сделано с помощью ИИ
2
37
Бесплатно с 6-НДФЛ

Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения

Подозрение вызовет доход ниже среднего, превышение дохода над вычетами или над фиксированными платежами.

Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения
26
Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.

224

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Маркетплейсы

Wildberries начал доставлять товары беспилотным транспортом

Wildberries первым среди маркетплейсов начал внедрять доставку товаров беспилотными автомобилями марки «КАМАЗ».

81
Инвестиции

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получила право не выпускать замещающие облигации

Компания обеспечит прямые выплаты держателям ценных бумаг. Для этого «ВЭБ.РФ» не обязательно замещать евробонды.

20
МИР

Банк МКБ первый выдал карту «Мир» иностранному клиенту

МКБ стал первым в России банком, который удаленно выдал карту иностранному клиенту в Таджикистане.

47
Логотип e.popova
e.popova

Поздравляю, мы пережили все понедельники в этом году!

Команда «Клерка» не только пережила все понедельники в этом году, приросла x2 в продажах и усилилась во всех отделах, но и здорово провела корпоратив! P.S. Если вам кажется, что здесь слишком много восклицательных знаков, то вам не кажется!

Поздравляю, мы пережили все понедельники в этом году!
8
89
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какой ОКТМО указывать в декларации при смене места регистрации?

Добрый день! Сам ИП УСН 6% Доходы, без работников. В октябре сменил место регистрации и соответственно поменялась налоговая. В декларации ОКТМО за 1,2 и 3 квартал указывать старый, а за год новый или везде ставить новый? За 3 квартал платил еще по старой регистрации.

26
Банковские карты

82% платежей в Москве и в Подмосковье проходят по безналу

Жители и гости Московского региона провели 19,2 млрд банковских операций на общую сумму 24,3 трлн рублей.

32
Логотип Моё дело
Моё дело
Декретный отпуск

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих

Женщины из-за финансовых трудностей в семье нередко вынуждены раньше выходить из отпуска по уходу за ребенком, чем планировали. Однако, вернувшись на работу, они теряли право на господдержку. Опубликованные недавно законы позволят сохранить эти выплаты. Подробнее о поправках и о том, как получать пособие, если ребенок родился до 2024 года, расскажем в статье

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих
63
Трудовые отношения

Сотрудникам под риском увольнения продлили меры поддержки до конца 2024 года

Правительство продлило программу поддержки трудоустройства через центры занятости. Соискателям помогут найти работу, пройти переобучение или открыть собственное дело.

71
Банки

Банки обяжут вести видеофиксацию сделок со сложными финансовыми продуктами

Сотрудники банков продают страховые продукты с инвестиционной составляющей на невыгодных клиентам условиях. Видеозапись сделки поможет доказать факт навязывания услуг.

57
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Бухгалтерия

Как будет выглядеть прекрасная бухгалтерия будущего

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов размышляет о будущем бухгалтерии. Бухгалтерский и налоговый учет как основные функции никуда не денутся, но бухгалтерия в связке с финтехом может дать бизнесу гораздо больше пользы.

Как будет выглядеть прекрасная бухгалтерия будущего
10
237
УСН

Обзор изменений по УСН с 2024 года

С 2024 года по УСН будут новые лимиты, новая декларация, новая книга учета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
218
Охрана труда

59% специалистов по охране труда уверены, что без проблем найдут работу

У каждого десятого сотрудника из сферы охраны труда есть подработка. Большинство специалистов не планируют искать новое место работы и не согласны менять свои зарплатные ожидания.

42
ПСН

Налог по ПСН за 2023 год надо уплатить до 9 января

ИП на ПСН нужно уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Тем, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог требуется не позднее 9 января 2024 года, так как срок выпадает на выходной день.

70