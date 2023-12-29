Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉

Год не прошел, а буквально промелькнул. И за это мгновение удалось сделать так много. Вспомним, как это было)

Давайте посмотрим, сколько всего на «Клерке» вышло контента за 2023 год. Цифры, если честно, поразительные.

Редакция

За 2023 год редакция выпустила:

9411 новостей

5041 статей (из них в блогах компаний вышло — 2826 статей)

292 разбора

227 мини-курсов

За каждым материалом стоит работа целой команды: авторы, редакторы, верстальщики, иллюстраторы, контент-менеджеры, корректоры, маркетологи.

Все вместе мы делаем «Клерк» ярче и интереснее. Каждый день тысячи бухгалтеров приходят сюда получать знания, находить полезную информацию, разбираются с отчетами и изменениями и немножко ругают ФНС. У нас это можно)))

Каждый день мы выпускаем наши самые сердечные, сделанные с душой рассылки — «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер», чтобы вы были в курсе всех последних новостей и не пропускали ничего из мира бухгалтерии и налогов. Нас можно не только читать, но и смотреть. Дважды в месяц выходит БухСтрим, где мы помогаем вам разбираться в самых сложных изменениях.

Но у нас не только интересно и полезно, но и весело. За год вышло 22 выпуска БухТуба — нескучных блиц-новостей для бухгалтера.

Отдельно хочется отметить Трибуну — блоги наших пользователей , которые стали серьезно конкурировать в ленте с редакционным контентом.

Всего за год в Трибуне вышло 5 189 постов и появилось 140 новых авторов.

«В этом году Трибуна «выстрелила», из личных блогов экспертов она переросла в комьюнити, где каждый будет услышан. У нас появились блистательные авторы, и новые постоянные рубрики. В течение всего 2023 года редакция «Клерка» пыталась найти подход к каждому пользователю, узнать его, найти слова поддержки, ободрения, мы вместе смеялись и иногда грустили. В планах — не останавливаться на достигнутом. Мы и дальше будет персонализировать отношения с пользователями, общаться, делиться интересным и наболевшим, писать полезные посты и развлекательный контент, который позволит трудоголикам-бухгалтерам немного передохнуть. В следующем, 2024 году надеемся выпускать еще больше интересных постов, эксклюзивных репортажей и авторских статей, больше оригинального контента. Мы станем еще интереснее и полезнее. Резюмируя: это был очень непростой год для бухгалтеров, который мы никогда не забудем, но вряд ли захотим пережить снова», — Наталия Лукина, шеф-редактор Трибуны.

Чтобы не быть голословными, мы подготовили для вас списки самых интересных, читаемых и комментируемых публикаций Трибуны. Собрали, без преувеличения, звездный состав авторов, тех, кто в течение года публиковался у нас, кого читали и активно комментировали.

Звездный состав Трибуны

Один из блистательных авторов Трибуны Наталья Горячая , всегда готова дать бухгалтерам подсказки, как действовать в сложных ситуациях.

Разумные ответы на жизненные вопросы про финансы, инвестиции лучше всего удаются у Павла Комаровского . Он гуру мира финансов и обзоров!

Самый активный и веселый пользователь Трибуны — Владислав Савушкин , который знает все про управленческий учет , а еще каждую пятницу дает бухгалтерам задачки, чтобы устроить мозгонапрягатель .

Прекрасная Светлана Беляева радует нас не только полезным бухгалтерским контентом, но и отличными интервью. Светлана выступила также спикером на конференциях, которые «Клерк» проводил в этом году.

Ещё у нас теперь в Трибуне есть — Олег Мясников . Прекрасный юрист, пишущий замечательные посты. А еще небольшой спойлер — в следующем году Олег станет автором нашего курса. Ждите анонса в Трибуне.

Блогер, к.э.н., музыкант, автор книги, хулиган в мире финансовых рынков (есть и такие) Алексей Марков, он пришел к нам относительно недавно, но уже завладел нашим вниманием своими оригинальными обзорами.

У нас есть даже eх-руководитель налоговых органов Наринэ Беглярова, которая пишет про налоговые проверки, исходя из собственного опыта их проведения.

Адвокат по налоговым преступлениям Альберт Ханов доходчиво объясняет, как взыскивают недоимку, проводят проверки и чем грозят компаниям те или иные поступки.

Никто так легко и понятно не пишет про бухгалтерские проводки, как это делает Дина Краснова. Дина, спасибо, что пишите нам на такую важную и сложную тему!

Юрист Александр Малютин завоевал наши сердца историческими обзорами судебной практики и постами о банкротстве и субсидиарной ответственности.

Бухгалтерия ада слушает продолжает нас радовать своими зажигательными постами. Девочки, мы вас любим!

Самые читаемые посты. Топ-5

Самые комментируемые посты. Топ-5

Центр обучения «Клерка»

На «Клерке» можно (и нужно!) учиться, ведь у нас есть образовательная лицензия и мы используем ее на полную катушку.

За год ЦОК выпустил:

11 курсов повышения квалификации, обучение на них прошли 463 (!) группы студентов, курсы собрали 3951 слушателя.

Более 250 вебинаров.

Создал полтора десятка онлайн-курсов.

Все курсы мы постоянно актуализируем. Можем похвастаться, что наконец сбылась наша мечта и мы стали не только помогать тем бухгалтерам, которые уже в профессии, но и «ковать кадры». У нас появился курс Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Мы прокачали нашу подписку Клерк.Премиум. Добавили в нее воркшопы и онлайн-практикумы с преподавателями и конспекты всех вебинаров.

Кроме того, в состав подписки входит доступ к онлайн-курсам и вебинарам, справочно-правовая система, журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами, премиум статус и отключение рекламы. В зависимости от выбранного тарифа подписчику Клерк.Премиум также будут доступны безлимитные консультации.

Кстати, количество консультаций, которые провели наши эксперты мы даже посчитать не смогли — их тысячи.

При покупке подписки в декабре мы дарим 🎁 курс повышения квалификации «Финансовый анализ для бухгалтера в 2024 году»

Подключить Клерк.Премиум

Конференции

«Клерк» провел в 2023 году три конференции — две в Краснодаре и одну в Москве. Атмосфера была очень драйвовая.

Конференция в Краснодаре 14 декабря

Конференция 5 декабря в Москве

Обсуждали самые горячие темы — от сдачи отчетности и ФСБУ до проверок и оптимизации. Разыгрывали призы, дарили подарки, даже пили шаманское (надо же как-то отдыхать в конце концов).

В 2024 году мы обязательно порадуем вас новыми мероприятиями.

Кроме этого, «Клерк» менялся и внешне, становился лучше и удобнее. Обо всех дизайнерских и технических изменениях сайта в своем блоге регулярно рассказывает основатель и руководитель «Клерка» Борис Мальцев.

Новогодний корпоратив

Ну, и чем же еще завершать успешный год как не новогодним корпоративом.

Ребята подготовили классное поздравление для всех:

А потом пошли отмечать. Как это было — рассказала очевидец и участник происходящего Ева Попова )).

Не обошлось без приятных горячительных напитков)) Но сегодня вся команда вышла на работу и честно трудилась весь день)))

Надеемся, что и для вас этот год был удачным. А все трудности мы переживаем с вами вместе и со своей стороны стараемся сделать так, чтобы работа приносила только удовольствие и оставалось время на семью и себя.

С наступающим Новым годом, наши любимые бухгалтеры!