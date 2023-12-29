Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉

Давайте посмотрим, сколько всего на «Клерке» вышло контента за 2023 год. Цифры, если честно, поразительные.
Редакция
За 2023 год редакция выпустила:
9411 новостей
5041 статей (из них в блогах компаний вышло — 2826 статей)
292 разбора
227 мини-курсов
За каждым материалом стоит работа целой команды: авторы, редакторы, верстальщики, иллюстраторы, контент-менеджеры, корректоры, маркетологи.
Все вместе мы делаем «Клерк» ярче и интереснее. Каждый день тысячи бухгалтеров приходят сюда получать знания, находить полезную информацию, разбираются с отчетами и изменениями и немножко ругают ФНС. У нас это можно)))
Каждый день мы выпускаем наши самые сердечные, сделанные с душой рассылки — «Утренний бухгалтер» и «Ночной бухгалтер», чтобы вы были в курсе всех последних новостей и не пропускали ничего из мира бухгалтерии и налогов. Нас можно не только читать, но и смотреть. Дважды в месяц выходит БухСтрим, где мы помогаем вам разбираться в самых сложных изменениях.
Но у нас не только интересно и полезно, но и весело. За год вышло 22 выпуска БухТуба — нескучных блиц-новостей для бухгалтера.
Отдельно хочется отметить Трибуну — блоги наших пользователей , которые стали серьезно конкурировать в ленте с редакционным контентом.
Всего за год в Трибуне вышло 5 189 постов и появилось 140 новых авторов.
«В этом году Трибуна «выстрелила», из личных блогов экспертов она переросла в комьюнити, где каждый будет услышан.
У нас появились блистательные авторы, и новые постоянные рубрики. В течение всего 2023 года редакция «Клерка» пыталась найти подход к каждому пользователю, узнать его, найти слова поддержки, ободрения, мы вместе смеялись и иногда грустили.
В планах — не останавливаться на достигнутом. Мы и дальше будет персонализировать отношения с пользователями, общаться, делиться интересным и наболевшим, писать полезные посты и развлекательный контент, который позволит трудоголикам-бухгалтерам немного передохнуть.
В следующем, 2024 году надеемся выпускать еще больше интересных постов, эксклюзивных репортажей и авторских статей, больше оригинального контента. Мы станем еще интереснее и полезнее.
Резюмируя: это был очень непростой год для бухгалтеров, который мы никогда не забудем, но вряд ли захотим пережить снова», — Наталия Лукина, шеф-редактор Трибуны.
Чтобы не быть голословными, мы подготовили для вас списки самых интересных, читаемых и комментируемых публикаций Трибуны. Собрали, без преувеличения, звездный состав авторов, тех, кто в течение года публиковался у нас, кого читали и активно комментировали.
Звездный состав Трибуны
Один из блистательных авторов Трибуны Наталья Горячая , всегда готова дать бухгалтерам подсказки, как действовать в сложных ситуациях.
Разумные ответы на жизненные вопросы про финансы, инвестиции лучше всего удаются у Павла Комаровского . Он гуру мира финансов и обзоров!
Самый активный и веселый пользователь Трибуны — Владислав Савушкин , который знает все про управленческий учет , а еще каждую пятницу дает бухгалтерам задачки, чтобы устроить мозгонапрягатель .
Прекрасная Светлана Беляева радует нас не только полезным бухгалтерским контентом, но и отличными интервью. Светлана выступила также спикером на конференциях, которые «Клерк» проводил в этом году.
Ещё у нас теперь в Трибуне есть — Олег Мясников . Прекрасный юрист, пишущий замечательные посты. А еще небольшой спойлер — в следующем году Олег станет автором нашего курса. Ждите анонса в Трибуне.
Блогер, к.э.н., музыкант, автор книги, хулиган в мире финансовых рынков (есть и такие) Алексей Марков, он пришел к нам относительно недавно, но уже завладел нашим вниманием своими оригинальными обзорами.
У нас есть даже eх-руководитель налоговых органов Наринэ Беглярова, которая пишет про налоговые проверки, исходя из собственного опыта их проведения.
Адвокат по налоговым преступлениям Альберт Ханов доходчиво объясняет, как взыскивают недоимку, проводят проверки и чем грозят компаниям те или иные поступки.
Никто так легко и понятно не пишет про бухгалтерские проводки, как это делает Дина Краснова. Дина, спасибо, что пишите нам на такую важную и сложную тему!
Юрист Александр Малютин завоевал наши сердца историческими обзорами судебной практики и постами о банкротстве и субсидиарной ответственности.
Бухгалтерия ада слушает продолжает нас радовать своими зажигательными постами. Девочки, мы вас любим!
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Центр обучения «Клерка»
На «Клерке» можно (и нужно!) учиться, ведь у нас есть образовательная лицензия и мы используем ее на полную катушку.
За год ЦОК выпустил:
11 курсов повышения квалификации, обучение на них прошли 463 (!) группы студентов, курсы собрали 3951 слушателя.
Более 250 вебинаров.
Создал полтора десятка онлайн-курсов.
Все курсы мы постоянно актуализируем. Можем похвастаться, что наконец сбылась наша мечта и мы стали не только помогать тем бухгалтерам, которые уже в профессии, но и «ковать кадры». У нас появился курс Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Мы прокачали нашу подписку Клерк.Премиум. Добавили в нее воркшопы и онлайн-практикумы с преподавателями и конспекты всех вебинаров.
Кроме того, в состав подписки входит доступ к онлайн-курсам и вебинарам, справочно-правовая система, журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами, премиум статус и отключение рекламы. В зависимости от выбранного тарифа подписчику Клерк.Премиум также будут доступны безлимитные консультации.
Кстати, количество консультаций, которые провели наши эксперты мы даже посчитать не смогли — их тысячи.
При покупке подписки в декабре мы дарим 🎁 курс повышения квалификации «Финансовый анализ для бухгалтера в 2024 году»
Конференции
«Клерк» провел в 2023 году три конференции — две в Краснодаре и одну в Москве. Атмосфера была очень драйвовая.
Обсуждали самые горячие темы — от сдачи отчетности и ФСБУ до проверок и оптимизации. Разыгрывали призы, дарили подарки, даже пили шаманское (надо же как-то отдыхать в конце концов).
В 2024 году мы обязательно порадуем вас новыми мероприятиями.
Кроме этого, «Клерк» менялся и внешне, становился лучше и удобнее. Обо всех дизайнерских и технических изменениях сайта в своем блоге регулярно рассказывает основатель и руководитель «Клерка» Борис Мальцев.
Новогодний корпоратив
Ну, и чем же еще завершать успешный год как не новогодним корпоративом.
Ребята подготовили классное поздравление для всех:
А потом пошли отмечать. Как это было — рассказала очевидец и участник происходящего Ева Попова )).
Не обошлось без приятных горячительных напитков)) Но сегодня вся команда вышла на работу и честно трудилась весь день)))
Надеемся, что и для вас этот год был удачным. А все трудности мы переживаем с вами вместе и со своей стороны стараемся сделать так, чтобы работа приносила только удовольствие и оставалось время на семью и себя.
С наступающим Новым годом, наши любимые бухгалтеры!
Комментарии2
У нас был очень продуктивный год!
Трибуна, вперед!!! Клерк forever!!!