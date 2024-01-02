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Больничные

Договоры ГПХ в 2024 году: взносы, НДФЛ, больничные

По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.
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Договоры ГПХ в 2024 году: взносы, НДФЛ, больничные
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отличие ГПД от трудового договора

Несмотря на то, что разницы по суммам взносов между трудовым договором и гражданско-правовым практически нет, компании все равно привлекают исполнителей по договорам ГПХ для разовых задач или коротких проектов, когда нанимать сотрудника на постоянку – нерационально. 

Смотрите в таблице, чем договор ГПХ отличается от трудового договора.

Тип договора

Трудовой

ГПХ

Чем регулируется

ТК РФ

ГК РФ

Стороны по договору

Работодатель и работник

Заказчик и исполнитель

Предмет договора

Непрерывное выполнение трудовых функций

Определенная работа или услуга

Срок договора

Обычно бессрочный

Заключается на определенный срок

Кто исполняет работу

Лично работник

Допускается привлечение субподрядчиков

Кто обеспечивает условия работы

Работодатель

Сам исполнитель

Правила внутреннего распорядка

Исполняет

Не исполняет

Вознаграждение

Оклад или тарифная ставка, премии.

Зарплата выплачивается не реже 2 раз в месяц

Оплата за объем выполненных работ, оказанных услуг, в размере и сроки, указанные в договоре

НДФЛ

Работодатель (заказчик)  выступает налоговым агентом

Страховые взносы

За работника уплачиваются страховые взносы по единому тарифу, плюс взносы на травматизм

За исполнителя уплачиваются страховые взносы по единому тарифу, взносы на травматизм – если есть условие в договоре

Ответственность физлица за нарушение

Возмещение ущерба ограничено месячным заработком

Штрафы и пени за просрочку. Ущерб возмещается исполнителем в полном объеме

Есть ли трудовые гарантии

Работнику положены все трудовые и социальные гарантии (больничные, отпуска, компенсации при увольнении и т.д.) 

При определенных условиях исполнитель может рассчитывать на больничные. Трудовых гарантий нет

Страховые взносы

По договорам ГПХ взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование идут по единому тарифу – 30%. Тариф для выплат сверх предельной базы – 15,1%.

Предельная база на 2024 год – 2 225 000 руб.

При этом есть льготные тарифы – например, 15% для малого бизнеса с выплат свыше МРОТ, 7,6% – для IT-компаний и т. д.

Для льготных тарифов взносами облагается только выплаты до предельной базы.

Что касается взносов на травматизм, то по договорам ГПХ их платят, только если это предусмотрено в самом договоре ГПХ.

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НДФЛ

По договорам ГПХ ставки НДФЛ для налоговых резидентов такие же, как и по трудовым договорам:

  • 13% с доходов до 5 млн руб.;

  • 15% с доходов свыше 5 млн руб.

Для налоговых нерезидентов (по выплатам от источников в РФ) ставка НДФЛ – 30%.

Причем с предоплаты по договору ГПХ тоже нужно удерживать НДФЛ (письмо Минфина от 03.10.2023 № 03-04-05/93737).

ЕФС-1

При заключении договора ГПХ заказчик должен в течение 1 рабочего дня сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

Про разъяснения Минтруда о заполнении ЕФС-1 по договорам ГПХ читайте тут.

С 2024 для договоров ГПХ ввели новые коды для этой формы:

  • ДГПХФЛНС – договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг), по которому страхователь – физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм;

  • ДАВТФЛНС – договор авторского заказа, по которому страхователь – физлицо (в том числе, ИП) обязан уплачивать страховые взносы на травматизм.

6-НДФЛ

Выплаты по договорам ГПХ и НДФЛ с них идут в форму 6-НДФЛ по дате выплаты. В новой форме 6-НДФЛ, которую надо сдавать с 1 квартала 2024 года, шесть сроков уплаты налога в квартал – по 2 срока в месяц:

1) по НДФЛ, удержанному с 1 по 22 число;

2) по НДФЛ, удержанному с 23 по последнее число.

Больничные

С 2023 года работникам по договорам ГПХ положены больничные.

Условие: сумма уплаченных за работника взносов на соцстрахование за предыдущий календарный год составляет не менее стоимости страхового года.

Стоимость страхового года рассчитывается по формуле: МРОТ на начало года х 2,9% х 12.

Стоимость страхового года в 2023 году = 16 242 х 2,9% х 12 = 5 652,22 руб.

Таким образом, исполнитель по ГПД в 2024 году имеет право на больничные, если в 2023 года за него работодатель или заказчик заплатил взносов не менее 5 652,22 руб.

Больничный по договору ГПХ выплачивается исполнителям так же, как работникам по трудовому договору.

По больничному в связи с болезнью или травмой заказчик оплачивает за свой счет первые 3 дня нетрудоспособности. Оплату за остальные дни производит СФР.

Если договор ГПХ заключен на срок до 6 месяцев, то максимальная продолжительность оплачиваемого больничного – 75 дней (кроме заболевания туберкулезом).

Средний дневной заработок для расчета больничных считают так же, как и по трудовым договорам: Выплаты за два года / 730.

Учитывают стаж (100% среднего заработка будет при стаже от 8 лет).

При этом размер больничных за месяц будет не меньше МРОТ (в 2024 году – 19 242 руб.).

Для назначения пособия по уходу за ребенком исполнителю по ГПХ есть свои нюансы. Их разъяснил СФР в письме от 23.10.2023 № 14-02/110522л. В частности, заказчик должен передать в СФР такие данные:

  • период действия договора ГПХ, если срок его действия заканчивается до исполнения ребенком возраста 1,5

или

  • период, за который работнику полагается пособие по уходу за ребенком, – до достижения ребенком возраста 1,5 лет, если договор продолжает свое действие после исполнения ребенку возраста 1,5 лет.

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По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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