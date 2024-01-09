Сегодня у ИП спишут взносы за 2023 год, новые правила по соцвычетам, бухгалтеры обсуждают, с каких собеседований лучше сразу бежать. 💃«Ночной бухгалтер» № 1597

Сегодня с ЕНС будут списаны фиксированные взносы за 2023 год. Кто-то платит их частями в течение года, кто-то одной суммой, но в любом случае 9 января все взносы должны быть уплачены. Взносы с доходов свыше 300 тысяч (1%) ИП платят позже — до 1 июля 2024 года.

Полезную памятку по отчетам и платежам за 2023 год для ИП вы найдете здесь.

Кроме того, 9 января — последний день для оплаты патента, срок которого истек 30 или 31 декабря.