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Сегодня у ИП спишут взносы за 2023 год, новые правила по соцвычетам, бухгалтеры обсуждают, с каких собеседований лучше сразу бежать. 💃«Ночной бухгалтер» № 1597

9 января — последний день для уплаты фиксированных взносов для ИП. Получение соцвычетов (лечение, обучение, страхования и фитнес) упростили. Бухгалтеры делятся историями об устройстве на работу. От каких работодателей лучше держать подальше?

Важно всем ИП!

Сегодня с ЕНС будут списаны фиксированные взносы за 2023 год. Кто-то платит их частями в течение года, кто-то одной суммой, но в любом случае 9 января все взносы должны быть уплачены. Взносы с доходов свыше 300 тысяч (1%) ИП платят позже — до 1 июля 2024 года.

Полезную памятку по отчетам и платежам за 2023 год для ИП вы найдете здесь.

Кроме того, 9 января — последний день для оплаты патента, срок которого истек 30 или 31 декабря.

Соцвычет стал ближе к народу

С этого года не придется собирать целый комплект документов, чтобы получить право на вычет по НДФЛ по лечению, обучению, занятиям спортом или страхованию. Достаточно будет обратиться в организацию (к ИП), оказавшей услугу и она передаст в ФНС справку с нужными данными.

По итогам года в личном кабинете налогоплательщика появится информация обо всех положенных вычетах.

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Бухгалтеры обсуждают в Трибуне нашего шеф-редактора, от каких работодателей надо бежать, как от огня. Одни задают странные вопросы, другие увиливают от вопросов кандидата об оплате, есть и особые «экземпляры».

А вот сам шеф-ред делится семью красными флагами, которые еще на собеседовании подскажут, что с этой работой что-то не так.

Безбилетники

Речь не про тех, кто не платит за проезд в общественном транспорте, а про тех, кто устраивается на работу без военного билета. Отказать в трудоустройстве такому сотруднику нельзя. При этом Минтруд говорит, что нужно сообщить об отсутствии у работника военного билета в военкомат.

А вот в статье 65 ТК РФ в списке обязательных документов при приеме есть документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

В обход SWIFT

Так будет работать система переводов между Ираном и РФ. Это должно облегчить расчеты экспортерам.

Была ли утечка?

В сеть попали сведения о клиентах «Альфа-Банка». Личные данные 20 млн пользователей услуг банка попали в руки хакерам еще в 2023 году. Хакерская группировка Kiborg утверждает, что выложила в интернете в открытый доступ всю базу клиентов банка. А вот банкиры эти сведения не подтверждают.

За лицензии можно не платить

Продлен отказ от уплаты госпошлин за выдачу большинства лицензий с 1 января 2024 года до 31 декабря 2029 года.

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