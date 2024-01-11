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Вместо больничного можно будет работать на дистанционке, с ЕНС очередные проблемы, а бухгалтеры обсуждают харассмент. 🙈«Ночной бухгалтер» № 1599

Ситуацию, когда на больничном сотрудник все равно делает какую-то работу, часто на удаленке, решили узаконить. На ЕНС «потерялись платежи», прошедшие в последние дни ушедшего года и праздники. У некоторых ИП, прекративших деятельность в 2023 году, списали 100% фиксированных взносов, без перерасчета. «Клерк» сегодня бурлит обсуждением приставаний на работе.

Хочешь болей, хочешь — работай

Бухгалтер, кажется, не расстается с работой никогда, хоть отпуск у него, хоть больничный. Многие офисные работники, даже находясь на больничном, продолжают выполнять служебные поручения. При этом СФР платит им пособие, а работодатель, если адекватный, то еще и приплачивает неофициально за беспокойство.

Депутаты решили, что можно сделать проще — дать работнику возможность выбирать. Или ты сидишь дома и болеешь, или договариваешься с работодателем на удаленку и работаешь дистанционно, но тогда и больничный не оформляешь, а просто получаешь зарплату. Такой законопроект собираются внести с Госдуму.

Бухгалтеров, кстати, инициатива не особенно обрадовала.

ЕНС: что нового с 2024 года

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 24 января в 11:00

На вебинаре обсудим год работы с ЕНС: платежи, унифицированные сроки, возврат переплат и другие перемены. Рассмотрим готовность к отказу от альтернативных способов платежей в 2024 году и другие изменения, которые нельзя пропускать бухгалтеру.

Программа

  • Что в расчетах через ЕНП больше не действует?

  • Какие важные моменты не забыть: уведомления, новые сроки по НДФЛ, КС к уведомлениям и декларациям, автозачет и т.д.

  • Как работать с сальдо: «неправильное» сальдо, сверка с ИФНС, распределение уплаченных сумм, резервы и т.д.

  • Как упростить расчеты с бюджетом?

Зачем? 

  • Вспомнить и структурировать знания о ЕНС (ЕНП) с учетом нововведений 2024 года.

  • Привести сальдо ЕНС в порядок.

  • Получить инструкцию по облегчению расчетов с бюджетом.

Результат 

Будете разбираться в «жизненно важных» для бизнеса особенностях функционирования ЕНС (ЕНП).

Спикеры: 

Инна Верменич — ведущий эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению «Моё дело Бюро».

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Доверяй, но проверяй

Принцип, полностью подходящий для ЕНС. Ни на день нельзя оставить без внимания единый счет, вот сейчас там сразу несколько проблем.

  1. Платежи, которые бизнес перечислял на ЕНС 29 декабря и в праздники, на ЕНС отразились не у всех. Идут пени, а между тем, банки просто пока не передали (по утверждению налоговиков) данные в ФНС. Проверяйте сальдо!

  2. ИП, которые прекратили деятельность в 2023 году платят взносы за период с 1 января (или даты регистрации, если и регистрировались в прошлом году) до даты снятия с учета. Но с ЕНС у них в январе списалась полная сумма взносов за 2023 год — 45 842 руб. Предприниматели жалуются.

  3. Есть проблемы с отражением данных из уведомлений. Например, по уточненкам задваиваются начисления по НДФЛ.

С ЕНС жизнь бухгалтера стала такой легкой, да? (табличка — «Сарказм»).

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«Харви Вайнштейн, ты реально не прав»

В Трибуне яростно обсуждают тему харассмента — домогательств, приставаний на работе. В 2017 года кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили во множественных сексуальных домогательствах. После этого последовала еще не одна волна подобных скандалов. В России этой теме столько внимания не уделяют, а стоило бысчитает автор статьи.

Под постом уже более 300 комментариев. Причем высказать свое мнение пришли и те, кто оказывает знаки внимания своим подчиненным, и часто не видят в этом ничего плохого.

Что не поделили 1С и СБИС

Противостояние двух компаний началось в 2022 году, года СБИС за месяц подключило к обслуживанию 4000 компаний. 1С ввело ряд ограничений при работе с продуктами СБИС и их интеграцией с программами 1С. СБИС реагирует на это заявлениями, что ограничения не помешают их продукту становится все лучше.

За развитием событий следит шеф-редактор Трибуны и наши читатели.

Кстати, СБИС одна из компаний, которая очень активно отвечает на отзывы в рейтинге «Клерка».

Уведомления по фиксированным взносам не нужны

Предприниматели окончательно запутались, что им делать с новыми правилами по уведомлениям. Многие в прошлом году вообще их не подавали, используя платежки со статусом 02 (они заменяли собой уведомления).

Мы напомнили, что уведомления по фиксвзносам не подаются и дали еще несколько полезных подсказок ИП на УСН и патенте — почитайте.

Если предприниматели могут хоть немного расслабиться, то вот компаниям сейчас предстоит непростой период. После подачи годовых отчетов по налогам (они, кстати, не за горами) налоговики активизируются. Рассылаются требования, идет проверка контрольных соотношений не только внутри отчетов, но и между ними и со внешними данными. Например, проверяют, не платите ли вы зарплату меньше МРОТ и еще вызывают на комиссии.

24 января эксперт Александр Голиков, адвокат с опытом сопровождения налоговых проверок в 12 лет расскажет на вебинаре, как реагировать на вызов в налоговую на допрос. Научит, как подготовиться к такой встрече и как себя вести. Поделится практикой — о чем чаще всего спрашивают налоговики.

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