Вместо больничного можно будет работать на дистанционке, с ЕНС очередные проблемы, а бухгалтеры обсуждают харассмент. 🙈«Ночной бухгалтер» № 1599

Принцип, полностью подходящий для ЕНС. Ни на день нельзя оставить без внимания единый счет, вот сейчас там сразу несколько проблем.

Платежи, которые бизнес перечислял на ЕНС 29 декабря и в праздники, на ЕНС отразились не у всех. Идут пени, а между тем, банки просто пока не передали (по утверждению налоговиков) данные в ФНС. Проверяйте сальдо! ИП, которые прекратили деятельность в 2023 году платят взносы за период с 1 января (или даты регистрации, если и регистрировались в прошлом году) до даты снятия с учета. Но с ЕНС у них в январе списалась полная сумма взносов за 2023 год — 45 842 руб. Предприниматели жалуются. Есть проблемы с отражением данных из уведомлений. Например, по уточненкам задваиваются начисления по НДФЛ.

С ЕНС жизнь бухгалтера стала такой легкой, да? (табличка — «Сарказм»).

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