Директор сравнил дворника и бухгалтера, новые правила пособия по уходу за ребенком, ФНС игнорирует уведомления на уменьшение патента от ИП. 🤹‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1600

Нет, это мы не про рекламу стирального порошка, а про нежелание директора понимать, почему дворник, работающий полный день, и аутсорсер, ведущий бухгалтерию, должны получать почти одинаково.

В блоге пользователь «Клерка» рассказывает историю о том, как ведет переговоры по оказанию бухгалтерских услуг ТСЖ. Учет в ТСЖ непростой, с этим согласны и в комментариях:

Брать за такую работу мизер не хочется. У директора же свое мнение — 37 000 удаленной бухгалтерии — это много, дворник вот 40 тысяч получает. В ответ бухгалтеры предлагают нанять дворника дистанционно и предполагают, что у директора есть на примете бухгалтер, который за более скромные деньги возьмется вести дела.