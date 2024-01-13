Директор сравнил дворника и бухгалтера, новые правила пособия по уходу за ребенком, ФНС игнорирует уведомления на уменьшение патента от ИП. 🤹‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1600

Зачем платить больше?
Нет, это мы не про рекламу стирального порошка, а про нежелание директора понимать, почему дворник, работающий полный день, и аутсорсер, ведущий бухгалтерию, должны получать почти одинаково.
В блоге пользователь «Клерка» рассказывает историю о том, как ведет переговоры по оказанию бухгалтерских услуг ТСЖ. Учет в ТСЖ непростой, с этим согласны и в комментариях:
Брать за такую работу мизер не хочется. У директора же свое мнение — 37 000 удаленной бухгалтерии — это много, дворник вот 40 тысяч получает. В ответ бухгалтеры предлагают нанять дворника дистанционно и предполагают, что у директора есть на примете бухгалтер, который за более скромные деньги возьмется вести дела.
КЭДО в аутсорсинге
Электронные кадры — это действительно наше будущее. Даже не сомневаемся, что скоро КЭДО придется применять обязательно всем. Электронные документы сейчас входят во все сферы бизнеса.
Но аутсорсинг — особая история. Ведь сторонняя бухгалтерия берет на себя в том числе обработку персональных данных, расчет зарплаты, подготовку кадровых документов.
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«И входит, и выходит, замечательно выходит» — Винни Пух
Так и вспоминается этот мультик, когда читаешь разъяснения про то, как теперь быть, если находясь в отпуске по уходу, ты собираешься еще и работать. Если кратко — из отпуска нужно выйти.
При этом пособие до 1,5 лет можно сохранить в 2024 году, если:
быть в отпуске по уходу за ребенком и не работать;
выйти из отпуска по уходу за ребенком на неполный день, на дистанционку, работать из дома, работать полный день.
Как верно подмечает в новости наш редактор — чтобы выйти из отпуска, надо туда войти. Так что процесс оформления этого квеста становится совсем запутанным.
ИП не хотят уменьшать сумму патентов
Предприниматели еще в прошлом году подали заявления на уменьшение патента на взносы, но их статус в ФНС все еще не поменялся. Документы приняты и все. Налоговики говорят, что заявления обрабатываются, а у ИП уже списали с ЕНС полные суммы по патентам, без учета уменьшения.
ИП жалуются в чате ФНС, но ответы инспекции исключительно формальные.
Нельзя нанять двух бухгалтеров на одну должность
Роструд не разрешает нанимать двух человек, даже на полставки, на одну должность в штатном расписании. Нужно вводить две — по полставки каждая.
Последнее время разъяснения Роструда все больше вызывают у бухгалтеров вопросы и сомнение в адекватности ответов ведомства. Например, перед Новым годом обсуждали увольнение 31 декабря.
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Забудьте о перечисленном налоге в справке 2-НДФЛ
В справке о доходах, которая выдается сотрудникам, а также в той, что прилагается к отчету 6-НДФЛ, не нужно указывать сумму перечисленного налога. Некоторые бухгалтеры решили, что их программа ошибается, не заполняя поле с этой суммой. Но, несмотря на то, что в форме строка осталась, ФНС пояснила — заполнять ее не требуется.
Пятничное
Традиционно по пятницам на «Клерке» можно не только почитать рабочие новости, но и отвлечься и расслабиться. Загляните в пятничный мозгонапрягатель, названия не пугайтесь, вам предлагают просто решить интересную задачку или головоломку)
А еще можно поучаствовать в дискуссии на тему образования — автор поста считает, что существует две педагогики: для хозяев и для рабов.
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша в шопингово-выходном настроении редакция
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