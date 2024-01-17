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НДФЛ с зарплаты за декабрь, 100 тысяч за развод, ошибки из-за даты в 6-НДФЛ, один директор в штате — не повод не вести воинский учет. 💔«Ночной бухгалтер» № 1603

Не все выплатили зарплату за декабрь в декабре. Если выдаете ее в январе, разберитесь когда платить НДФЛ и сдавать уведомление. Депутат Милонов предлагает давать штраф в 100 000 руб. за развод. Из-за неверной даты отчет 6-НДФЛ он не проходит в ФНС. Избежать воинского учета директору — единственному сотруднику организации, не удастся.

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Как зарплату не плати, а уведомление сдавать надо

Многие компании делают приятное своим сотрудникам и выплачивают всю зарплату до начала новогодних каникул, в декабре. Но не все. И в зависимости от того, когда выплачена зарплата, нужно сдавать уведомление по НДФЛ и платить сам налог.

Если зарплату компания заплатила до 31 декабря, то сам налог нужно было уплатить до 29 декабря (да-да, никакой ошибки в датах, нам давно пора стать телепатами с нашим то НК). Уведомление по НДФЛ тоже надо было отправить до 29 декабря.

Если в декабре выплачивался только аванс, а остальная зарплата перечисляется в январе, то сдать уведомление по НДФЛ надо (за период с 01.01.2024 по 22.01.2024) в срок до 25.01.2024. Заплатить налог — до 29 января.

Разводишься? Плати!

И это мы не о госпошлине или алиментах, а о новом предложении небезызвестного депутата Виталия Милонова. За расторжение брака он предлагает взымать штраф в размере 100 тысяч рублей или даже отправлять экс-супругов на исправительные работы.

Депутат уже известен своими довольно эпатажными предложениями и законопроектами. Вряд ли его идея найдет поддержку.

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Ломает полностью

Бухгалтеры пытались разобраться, почему в ФНС не проходит отчет 6-НДФЛ, что за странная ошибка «Месяц и год получения дохода больше, чем месяц и год в ДатаДок» к ним возвращается?

Оказывается, проблема в дате документа. Иногда она не меняется в xml-файле, а остается старой, если вы копируете отчет с предыдущего. Просто будьте внимательны)

И один директор должен быть на учете

Мы уже несколько раз писали о том, что воинский учет обязателен для организаций, тут нет зависимости от количества людей в штате и не важно, является для них работа основной или совместительством. Даже если вся компания — это один директор, вести учет придется.

Если директор не военнообязанный, на него просто не подаются сведения.

За себя и за того парня

С 2024 года можно переводить деньги с ЕНС в счет уплаты налогов третьего лица. Если точнее, то можно перевести на ЕНС деньги, а потом подать заявление на зачет и указать данные контрагента. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика.

Правда, ИП жалуются, что у них эта функция не работает. Но мы в недавнем выпуске «Ночного бухгалтера» уже рассказывали, что это не единственная «поломка» ЕНС.

ЕФС-1 для избранных

Подраздел 1.2 ЕФС-1 за 2023 год (аналог СЗВ-СТАЖ) нужно сдавать не на всех сотрудников, а только на тех, у кого есть особые коды. Например, на тех, кому идет северный стаж, кто находился в отпуске без сохранения зарплаты или в отпуске по уходу за ребенком.

Включать в отчет обычных сотрудников, без «отклонений», не нужно. При этом бухгалтеры сдают отчет по-разному. Одни все равно включают в него всех сотрудников (иногда об этом просит сам СФР)

другие сдают только «кодированных»

А как вы отчитались? Напишите в комментариях.

У вас нет СБП, мы идем к вам!

Сейчас в любом сетевом магазине вам предлагают варианты оплаты — наличными, картой, по QR-коду. Сначала последнего способа покупатели немножко пугались, но сейчас привыкли и охотно рассчитываются с помощью СБП.

Что останавливало покупателей?

  • Новый, непривычный вид оплаты, наверное это сложно, у меня не получится, буду только очередь задерживать.

  • При оплате СБП я не получу бонусы, которые начисляют при расчете картой.

С первым пунктом все успешно справились. Второй успешно отрабатывают банки — вводят новые бонусы или продолжают начислять привычные, дают кэшбэк, как по карте, сами магазины тоже предлагают повышенные бонусы.

Самое время и бизнесу начать активно использовать это вид платежа, ведь он гораздо выгоднее привычного эквайринга.

О том, как использовать СБП с пользой для бизнеса расскажет эксперт на вебинаре 31 января.

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А вы знаете свою пенсию?

По результатам опроса34% россиян не знают, как рассчитывается пенсия. По мнению шеф-редатора Трибуны это цифра сильно приуменьшена и на самом деле таких граждан процентов 98%. Некоторые даже уверены, что и сами работники СФР не понимают, как считается пенсия.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1603 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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