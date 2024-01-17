НДФЛ с зарплаты за декабрь, 100 тысяч за развод, ошибки из-за даты в 6-НДФЛ, один директор в штате — не повод не вести воинский учет. 💔«Ночной бухгалтер» № 1603

Многие компании делают приятное своим сотрудникам и выплачивают всю зарплату до начала новогодних каникул, в декабре. Но не все. И в зависимости от того, когда выплачена зарплата, нужно сдавать уведомление по НДФЛ и платить сам налог.

Если зарплату компания заплатила до 31 декабря, то сам налог нужно было уплатить до 29 декабря (да-да, никакой ошибки в датах, нам давно пора стать телепатами с нашим то НК). Уведомление по НДФЛ тоже надо было отправить до 29 декабря.

Если в декабре выплачивался только аванс, а остальная зарплата перечисляется в январе, то сдать уведомление по НДФЛ надо (за период с 01.01.2024 по 22.01.2024) в срок до 25.01.2024. Заплатить налог — до 29 января.