НДФЛ с зарплаты за декабрь, 100 тысяч за развод, ошибки из-за даты в 6-НДФЛ, один директор в штате — не повод не вести воинский учет. 💔«Ночной бухгалтер» № 1603

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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Как зарплату не плати, а уведомление сдавать надо
Многие компании делают приятное своим сотрудникам и выплачивают всю зарплату до начала новогодних каникул, в декабре. Но не все. И в зависимости от того, когда выплачена зарплата, нужно сдавать уведомление по НДФЛ и платить сам налог.
Если зарплату компания заплатила до 31 декабря, то сам налог нужно было уплатить до 29 декабря (да-да, никакой ошибки в датах, нам давно пора стать телепатами с нашим то НК). Уведомление по НДФЛ тоже надо было отправить до 29 декабря.
Если в декабре выплачивался только аванс, а остальная зарплата перечисляется в январе, то сдать уведомление по НДФЛ надо (за период с 01.01.2024 по 22.01.2024) в срок до 25.01.2024. Заплатить налог — до 29 января.
Разводишься? Плати!
И это мы не о госпошлине или алиментах, а о новом предложении небезызвестного депутата Виталия Милонова. За расторжение брака он предлагает взымать штраф в размере 100 тысяч рублей или даже отправлять экс-супругов на исправительные работы.
Депутат уже известен своими довольно эпатажными предложениями и законопроектами. Вряд ли его идея найдет поддержку.
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Ломает полностью
Бухгалтеры пытались разобраться, почему в ФНС не проходит отчет 6-НДФЛ, что за странная ошибка «Месяц и год получения дохода больше, чем месяц и год в ДатаДок» к ним возвращается?
Оказывается, проблема в дате документа. Иногда она не меняется в xml-файле, а остается старой, если вы копируете отчет с предыдущего. Просто будьте внимательны)
И один директор должен быть на учете
Мы уже несколько раз писали о том, что воинский учет обязателен для организаций, тут нет зависимости от количества людей в штате и не важно, является для них работа основной или совместительством. Даже если вся компания — это один директор, вести учет придется.
Если директор не военнообязанный, на него просто не подаются сведения.
За себя и за того парня
С 2024 года можно переводить деньги с ЕНС в счет уплаты налогов третьего лица. Если точнее, то можно перевести на ЕНС деньги, а потом подать заявление на зачет и указать данные контрагента. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика.
Правда, ИП жалуются, что у них эта функция не работает. Но мы в недавнем выпуске «Ночного бухгалтера» уже рассказывали, что это не единственная «поломка» ЕНС.
ЕФС-1 для избранных
Подраздел 1.2 ЕФС-1 за 2023 год (аналог СЗВ-СТАЖ) нужно сдавать не на всех сотрудников, а только на тех, у кого есть особые коды. Например, на тех, кому идет северный стаж, кто находился в отпуске без сохранения зарплаты или в отпуске по уходу за ребенком.
Включать в отчет обычных сотрудников, без «отклонений», не нужно. При этом бухгалтеры сдают отчет по-разному. Одни все равно включают в него всех сотрудников (иногда об этом просит сам СФР)
другие сдают только «кодированных»
А как вы отчитались? Напишите в комментариях.
У вас нет СБП, мы идем к вам!
Сейчас в любом сетевом магазине вам предлагают варианты оплаты — наличными, картой, по QR-коду. Сначала последнего способа покупатели немножко пугались, но сейчас привыкли и охотно рассчитываются с помощью СБП.
Что останавливало покупателей?
Новый, непривычный вид оплаты, наверное это сложно, у меня не получится, буду только очередь задерживать.
При оплате СБП я не получу бонусы, которые начисляют при расчете картой.
С первым пунктом все успешно справились. Второй успешно отрабатывают банки — вводят новые бонусы или продолжают начислять привычные, дают кэшбэк, как по карте, сами магазины тоже предлагают повышенные бонусы.
Самое время и бизнесу начать активно использовать это вид платежа, ведь он гораздо выгоднее привычного эквайринга.
О том, как использовать СБП с пользой для бизнеса расскажет эксперт на вебинаре 31 января.
А вы знаете свою пенсию?
По результатам опроса — 34% россиян не знают, как рассчитывается пенсия. По мнению шеф-редатора Трибуны это цифра сильно приуменьшена и на самом деле таких граждан процентов 98%. Некоторые даже уверены, что и сами работники СФР не понимают, как считается пенсия.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1603 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
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