Отчет ЕФС-1 прячется от бухгалтеров в СБИС, работа обезьяной в Китае круче, чем бухгалтерия, разобрались со справкой на медуслуги для вычета. 🐵«Ночной бухгалтер» №1609

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Я иду тебя искать, ЕФС-1
Бухгалтеры отправляют ЕФС-1 по разному поводу, например, бухгалтер сдал раздел 2 (бывший 4-ФСС), а через какое-то время другой раздел — по стажу. Но после сдачи второго отчета первый куда-то запропастился в СБИС.
Оказалось, что з-за того, что отчет многофункциональный, СБИС объединяет разные сданные его части за период. Для того, чтобы найти предыдущий отчет, нужно в новом отчете перейти по ссылке его состояния (сдан или отправлен) и там будут данные по первому отчету. Смотрите скрин.
Кстати, бухгалтеры давно просят сервис изменить интерфейс работы с отчетами, о чем неоднократно писали в отзывах компании на «Клерке».
Что грозит бухгалтеру, если не применять ФСБУ 25/2018
Нарушения правил ведения бухгалтерского учета грозят штрафом от 5000 до 10000 рублей именно бухгалтеру, а при повторном нарушении – дисквалификацией на срок до 2-х лет. Налоговиков не интересует, почему вы не смогли разобраться в ФСБУ.
Работать без штрафов можно, даже с таким сложным стандартом, как ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 07 февраля в 11.00 в прямом эфире состоится бесплатный вебинар «Бухгалтерский учет аренды и лизинга в 2024 году».
На вебинаре вы узнаете:
Зачем нужен отдельный стандарт по аренде
Что такое право пользования активом, обязательство по аренде и инвестиции в аренду
Критерии признания объектов учета аренды (лизинга)
Кто может не применять ФСБУ 25/2018
Порядок учет у арендатора (лизингополучателя)
Порядок учета у арендодателя (лизингодателя)
Послабления в учете аренды (лизинга) для малого бизнеса
Как раскрывать информацию об аренде (лизинге) в бухгалтерской отчетности
На ваши вопросы в ходе вебинара ответит Алексей Иванов — один из разработчиков новых ФСБУ. Он умеет объяснить сложные вещи простым языком.
Такие знания дорогого стоят, а вы их можете получить абсолютно бесплатно.
Зарегистрируйтесь на вебинар прямо сейчас и получите в подарок калькулятор, который поможет рассчитывать ставку дисконтирования и приведенную стоимость при учете аренды и лизинга по ФСБУ 25/2018
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Лучше работать обезьяной, чем бухгалтером
Такой вывод сделали бухгалтеры, прочитав новость о том, что в китайском парке можно работать царем обезьян — надеть костюм и кушать угощение из рук посетителей. За такую должность предлагают зарплату эквивалентную 75 000 рублей по текущему курсу доллара.
Главный аргумент от задумавшихся о смене работы — вкусно кормят и никакого тебе ЕНС.
Распутывалка
Из-за изменений правил по получению социальных вычетов, налогоплательщики запутались, какие справки и по какой форме им брать, чтобы получить вычет за лечение.
Налоговики все объяснили — за 2023 год действует старая форма справки, ее и надо получать, даже если вы берете такую справку сейчас. Если медуслуги оказаны в 2024 году, то действует новая форма. А если получать соцвычет в упрощенном порядке, то никакая справка не нужна вообще.
Пейте чай, чтобы не стареть
Всего три чашки чая в день способны снизить ваш биологический возраст и продлить жизнь. Вероятно, конечно, если вы в целом ведет жизнь без вредных привычек и пьете хороший, качественный чай.
Работодателям на «Клерке» стало проще искать сотрудников
В Клерк.Работе появился личный кабинет работодателя.
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Последний день по отчетам!
Сегодня последний день, чтобы сдать три отчета РСВ, раздел 2 ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) и подраздел 1.2 ЕФС-1 (бывшая СЗВ-СТАЖ). Причем по стажу отчитываться надо не всем — смотри подсказки тут.
Если ваша организация меняла наименование, то вам нужно сдать определенные разделы ЕФС-1.
А еще 25 января нужно отправить уведомление по НДФЛ за период с 01 по 22 января 2024 года.
Если вы уже замучились работать — вернитесь в то время, когда вы были веселыми студентами, в честь Дня студента мы открыли 50 дополнительных мест на самые популярные курсы «Клерка». Учиться можно со скидками до 75%!
Родителей-одиночек с детьми до 16 лет нельзя уволить
В третьем чтении Госдума приняла закон, запрещающий увольнение одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 16 лет. Ранее ограничение распространялось на родителей с детьми максимум 14-летнего возраста.
Что посмотреть бухгалтеру
Можно немного отвлечься от работы и посмотреть хороший фильм или сериал. Например, вышел сказочный фильм Wonka (Вонка), там конечно нет неподражаемого Джонни Деппа, но Тимоти Шаламе тоже ничего. Или посмотреть семейную комедию про новогодние приключения Манюни.
А если хочется не отвлекаться от рабочего настроя, то загляните на вебинар Как оценить риск налоговой проверки из-за сотрудничества с самозанятыми. Вебинар пройдет 13 февраля, но записаться можно уже сейчас. Налоговики всерьез настроены жестко бороться с нарушениями трудового законодательства и пристально следят за работой компаний с внештатниками. Не пропустите разъяснения налогового консультанта.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1609 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша бананы любит, но бухгалтерию не бросит редакция
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