Отчет ЕФС-1 прячется от бухгалтеров в СБИС, работа обезьяной в Китае круче, чем бухгалтерия, разобрались со справкой на медуслуги для вычета. 🐵«Ночной бухгалтер» №1609

Бухгалтеры отправляют ЕФС-1 по разному поводу, например, бухгалтер сдал раздел 2 (бывший 4-ФСС), а через какое-то время другой раздел — по стажу. Но после сдачи второго отчета первый куда-то запропастился в СБИС.

Оказалось, что з-за того, что отчет многофункциональный, СБИС объединяет разные сданные его части за период. Для того, чтобы найти предыдущий отчет, нужно в новом отчете перейти по ссылке его состояния (сдан или отправлен) и там будут данные по первому отчету. Смотрите скрин.

Кстати, бухгалтеры давно просят сервис изменить интерфейс работы с отчетами, о чем неоднократно писали в отзывах компании на «Клерке».