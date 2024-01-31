За запись в трудовой книжке о периоде работы менее 5 дней вас накажут. Дела бухгалтера в феврале, услуги самозанятых хотят сертифицировать. 👀«Ночной бухгалтер» №1613

Читай «Ночной бухгалтер» у себя в почте. Подпишись на рассылку прямо сейчас:
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Не марайте книжку
Если ваш сотрудник решил уволиться, не проработав пяти дней, не делайте ему запись в трудовую книжку. Вас накажут по КоАП! Удивительно, но факт — сотрудник может пожаловаться, что вы внесли ему запись, ведь по закону сделать это надо только если он проработает более пяти дней.
Мотивы сотрудника понять можно — он не хочет записи, за которую нужно будет потом оправдываться перед следующим работодателем и отвечать на неудобные вопросы: «А почему так быстро уволились?».
На оформление других документов это не влияет — принять на работу нужно по правилам ТК.
Кажется с вас недостаточно берут!
Торгово-промышленную палату внезапно обеспокоило то, что мастера-самозанятые в сфере красоты не проходят сертификацию. На них не распространяются правила и требования по медкнижкам и санитарии как на ИП или организации.
При этом самозанятые зарабатывают часто не меньше ИП, но получают выше прибыль, т.к. не несут дополнительных расходов, а еще перетягивают клиентов, потому что у них цены ниже. Представители ТПП предлагают ввести обязательную сертификацию для самозанятых, что уравняет их с другими участниками рынка.
Бухгалтеры в комментариях пишут, что собственно самозанятость и была задумана, как более выгодный и простой режим для тех, кто работает сам на себя. А теперь вот решили, что это как-то нечестно.
Как ускорить процесс согласования документов?
В любой компании есть задачи для согласования внутренних и внешних документов: служебные записки, заявки на отпуск или закупку техники, договоры с клиентами и партнерами.
Сэкономьте время на работе с документами — автоматизируйте все процессы с помощью цифровизации!
ЭДО позволяет:
сократить сроки создания и оформления документов,
обеспечить надежное хранение и удобный поиск данных.
Подключайтесь к ЭДО с компанией «A2Б»!
Реклама: ООО «А2Б», ИНН 0278193901, erid:LjN8K4y1S
Бухгалтер, не забудь сделать это в феврале
Подготовили для вас памятку с обязательными делами бухгалтера по зарплате в феврале: когда какие отчеты сдавать, когда платить НДФЛ и взносы.
В феврале сдаем уже два уведомления по НДФЛ и дважды платим налог!
Как заполнить платежку на УСН в 2024 году
Мы получаем много вопросов от ИП по поводу того, как теперь уплачивать авансы по налогу, а главное годовой налог за 2023 год. Предприниматели запутались в КБК, реквизитах и сроках, а еще ведь есть уведомление по ЕНП.
В этом году уплачивать практически все налоги нужно на ЕНС через единый налоговый платеж, в том числе и единый налог на УСН.
Для ИП и организаций мы составили шпаргалку и сделали образец платежки по УСН.
IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — предпродажа билетов уже началась!
Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
Уже сейчас вы можете купить билеты на мероприятие. Принимайте участие офлайн или онлайн. Напомним, что офлайн-участники получают доступ к живому общению со спикерами, нетворкингам, участвуют в розыгрыше призов и получают полезные раздаточные материалы от наших партнеров.
Как откорректировать уведомление по ЕНП?
Количество ошибок в уведомлениях зашкаливает, чаще всего бухгалтеры путаются, когда ставят коды периода. Если вы указали неправильный код, нужно подать корректирующее уведомление. В нем будут две строки — одна с теми же реквизитами, что в первичном уведомлении и суммой «0», а вторая с правильными данными и суммой налога или взноса.
Если не обнулите предыдущие данные, то сумма долга перед бюджетом задвоится.
Чтобы вам было легче, мы сделали таблицу с кодами для уведомлений, которую можно скачать.
О чем говорят на «Клерке»?
Обсуждают самые горячие посты, статьи новости. Отчеты уже отгремели, но сейчас полетят требования, особенно по годовым отчетам. Бухгалтеры маются, составляя балансы и, кажется, уже мечтают о лете.
А наш шеф-редактор взбудоражила аудиторию, спросив — как улучшить нашу любимую Трибуну — блоги пользователей. Зайдите по ссылке и поучаствуйте в опросе — помогите нам стать для вас интереснее.
P.S. Все ваши предложения мы обязательно читаем и анализируем. Многое на сайте было улучшено именно благодаря вашим комментариям и обращениям. За лентой комментариев всегда пристально следит наш капитан корабля — Борис Мальцев.
⚡ В Клерк.Премиум актуальный онлайн-курс по зарплате и зарплатным налогам 2024 и подарок новым подписчикам!
Мы добавили новый онлайн-курс в подписку Клерк.Премиум — Зарплата и зарплатные налоги-2024. Со скидкой сейчас он стоит для обычных пользователей 5 950 руб., а подписчикам Клерк.Премиум достанется бесплатно!
Подписка Клерк-Премиум стоит сейчас всего 9 685 руб. НА ГОД!
В подписку входят:
🔥 тренинги — онлайн-
воркшопы с экспертами, где можно задавать вопросы — ТОЛЬКО В ПОДПИСКЕ, приобрести тренинги отдельно нельзя;
вебинары и конспекты — ежедневно новые эфиры, 600+ записей прошедших вебинаров в архиве;
онлайн-курсы — кроме новенького, в подписке еще 40+ курсов на все случаи бухгалтерской жизни;
разборы законов — закрытые материалы, включающие образцы документов, бланки, чек-листы, полезные инструкции, разложенные по полочкам изменения в законодательстве и отчетности, разборы пишут самые крутые эксперты и лично главный редактор;
отключение рекламы.
При покупке подписки сейчас вы получите в подарок курс повышения квалификации «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету», обычная цена которого 11 990 руб., а вам он достанется совершенно бесплатно!
Спасибо, что дочитали выпуск № 1613 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Ваша волнуется за самозанятых редакция
Начать дискуссию