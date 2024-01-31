За запись в трудовой книжке о периоде работы менее 5 дней вас накажут. Дела бухгалтера в феврале, услуги самозанятых хотят сертифицировать. 👀«Ночной бухгалтер» №1613

Если ваш сотрудник решил уволиться, не проработав пяти дней, не делайте ему запись в трудовую книжку. Вас накажут по КоАП! Удивительно, но факт — сотрудник может пожаловаться, что вы внесли ему запись, ведь по закону сделать это надо только если он проработает более пяти дней.

Мотивы сотрудника понять можно — он не хочет записи, за которую нужно будет потом оправдываться перед следующим работодателем и отвечать на неудобные вопросы: «А почему так быстро уволились?».

На оформление других документов это не влияет — принять на работу нужно по правилам ТК.