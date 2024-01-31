Обзоры для бухгалтера

За запись в трудовой книжке о периоде работы менее 5 дней вас накажут. Дела бухгалтера в феврале, услуги самозанятых хотят сертифицировать. 👀«Ночной бухгалтер» №1613

Что наказывают за неоформление работников, это мы знаем, теперь будем знать, что проработавшим менее пяти дней сотрудникам не надо вносить запись в трудовую книжку — это тоже нарушение. Услуги самозанятых, которые они оказывают в бьюти-сфере, хотят сертифицировать, а то много зарабатывают и мало тратят. Сделали для вас напоминалку по делам февраля.

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Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

Не марайте книжку

Если ваш сотрудник решил уволиться, не проработав пяти дней, не делайте ему запись в трудовую книжку. Вас накажут по КоАП! Удивительно, но факт — сотрудник может пожаловаться, что вы внесли ему запись, ведь по закону сделать это надо только если он проработает более пяти дней.

Мотивы сотрудника понять можно — он не хочет записи, за которую нужно будет потом оправдываться перед следующим работодателем и отвечать на неудобные вопросы: «А почему так быстро уволились?».

На оформление других документов это не влияет — принять на работу нужно по правилам ТК.

Кажется с вас недостаточно берут!

Торгово-промышленную палату внезапно обеспокоило то, что мастера-самозанятые в сфере красоты не проходят сертификацию. На них не распространяются правила и требования по медкнижкам и санитарии как на ИП или организации.

При этом самозанятые зарабатывают часто не меньше ИП, но получают выше прибыль, т.к. не несут дополнительных расходов, а еще перетягивают клиентов, потому что у них цены ниже. Представители ТПП предлагают ввести обязательную сертификацию для самозанятых, что уравняет их с другими участниками рынка.

Бухгалтеры в комментариях пишут, что собственно самозанятость и была задумана, как более выгодный и простой режим для тех, кто работает сам на себя. А теперь вот решили, что это как-то нечестно.

Как ускорить процесс согласования документов?

В любой компании есть задачи для согласования внутренних и внешних документов: служебные записки, заявки на отпуск или закупку техники, договоры с клиентами и партнерами. 

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Бухгалтер, не забудь сделать это в феврале

Подготовили для вас памятку с обязательными делами бухгалтера по зарплате в феврале: когда какие отчеты сдавать, когда платить НДФЛ и взносы.
В феврале сдаем уже два уведомления по НДФЛ и дважды платим налог!

Как заполнить платежку на УСН в 2024 году

Мы получаем много вопросов от ИП по поводу того, как теперь уплачивать авансы по налогу, а главное годовой налог за 2023 год. Предприниматели запутались в КБК, реквизитах и сроках, а еще ведь есть уведомление по ЕНП.

В этом году уплачивать практически все налоги нужно на ЕНС через единый налоговый платеж, в том числе и единый налог на УСН.

Для ИП и организаций мы составили шпаргалку и сделали образец платежки по УСН.

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — предпродажа билетов уже началась!

Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.

Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.

Уже сейчас вы можете купить билеты на мероприятие. Принимайте участие офлайн или онлайн. Напомним, что офлайн-участники получают доступ к живому общению со спикерами, нетворкингам, участвуют в розыгрыше призов и получают полезные раздаточные материалы от наших партнеров.

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Как откорректировать уведомление по ЕНП?

Количество ошибок в уведомлениях зашкаливает, чаще всего бухгалтеры путаются, когда ставят коды периода. Если вы указали неправильный код, нужно подать корректирующее уведомление. В нем будут две строки — одна с теми же реквизитами, что в первичном уведомлении и суммой «0», а вторая с правильными данными и суммой налога или взноса.

Если не обнулите предыдущие данные, то сумма долга перед бюджетом задвоится.

Чтобы вам было легче, мы сделали таблицу с кодами для уведомлений, которую можно скачать.

О чем говорят на «Клерке»?

Обсуждают самые горячие посты, статьи новости. Отчеты уже отгремели, но сейчас полетят требования, особенно по годовым отчетам. Бухгалтеры маются, составляя балансы и, кажется, уже мечтают о лете.

А наш шеф-редактор взбудоражила аудиторию, спросив — как улучшить нашу любимую Трибуну — блоги пользователей. Зайдите по ссылке и поучаствуйте в опросе — помогите нам стать для вас интереснее.

P.S. Все ваши предложения мы обязательно читаем и анализируем. Многое на сайте было улучшено именно благодаря вашим комментариям и обращениям. За лентой комментариев всегда пристально следит наш капитан корабля — Борис Мальцев.

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Спасибо, что дочитали выпуск № 1613 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Ваша волнуется за самозанятых редакция

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