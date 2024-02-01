Нерезидентов вычислят по геолокации, Егоров пообещал новую справку по сальдо ЕНС, бухгалтеры спорят, может ли бизнес обойтись без них. ✍«Ночной бухгалтер» №1614

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Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Мы за тобой наблюдаем
Банки будут приглядывать за своими клиентами и отслеживать их геолокацию. Если человек будет использовать услуги и сервисы банка, находясь долгое время в другой стране, банка задаст вопрос о резидентстве. Придется подтвердить статус. Если он утрачен, то банк сообщит об этом в налоговую.
Для нерезидентов действует повышенная ставка по НДФЛ — 30%.
Не надо ничего улучшать!
Бухгалтеры напряглись после того, как в письме от 15.01.2024 № ЕД-17-8/74@ Даниил Егоров обещал модернизировать справку по сальдо ЕНС. Кое-кто предлагает не изобретать велосипед, а вернуть старую форму.
Но глава ФНС действует из благих побуждений. В действующей справке расчет пени делается только для тех, у кого остаток на ЕНС — отрицательный. А в новой он будет делаться для всех.
Роструд сказал…
Да, это уже можно делать нашей постоянной рубрикой. На этот раз ведомство напомнило, что руководитель организации сам принимает решение о сотрудниках и может не вводить в штат должность главного бухгалтера. Все обязанности по учету при этом он будет исполнять сам.
Бухгалтеры с таким подходом не согласны.
При этом другие комментаторы напоминают, что к вопросу можно подходить и неформально. Например, в штате будет просто бухгалтер, который ведет учет и готовит отчетность, а обязанности ГБ исполняет директор. Ответственность также будет вся на нем.
Кстати, вот тут в Трибуне обсуждают, какие навыки важнее для главбуха — «мягкие» или «жесткие» — надо быть хорошим человеком, или просто четко знать свою работу, или все вместе?
Ищем талантливых бухгалтеров
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Как заплатить налог за контрагента?
Контрагент слезно просит вас — заплати за меня налог, не гоняй деньги по счетам — комиссии дикие. Вы бы и не против, только как это сделать?
Оказывается, нужно просто правильно заполнить платежку. Только помните, что вы теперь перечисляете платеж на ЕНС и вернуть переплату за контрагента оттуда не сможете. Если вдруг перечислите больше, чем нужно, сначала партнеру придется вернуть деньги с ЕНС, а уже потом перечислить их вам.
Блогерам нужно легализоваться
Чтобы работать честно, занимаясь блогерством и платить налоги, надо зарегистрироваться самозанятым, ИП или открыть ООО.
Если доход до 2,4 млн и нет сотрудников — идеальна самозанятость, почти во всех прочих случаях — ИП. Регистрировать организацию стоит, только если хотите вести бизнес не одни, а с партнерами и хотите разделить, как вклад в него, так и будущую прибыль.
Кстати, проверки по блогерам, кажется не останавливаются, но проверяют не только их.
Егоров заявлял еще в прошлом году, что различные сферы бизнеса будут подвергаться проверкам, например, под внимание ФНС попал общепит.
Кроме того, налоговики регулярно проверяют компании, которые сотрудничают с самозанятыми, особенно, если выплаты исполнителям носят массовый характер. Как оценить риски такой проверки 13 февраля на вебинаре расскажет налоговый консультант Людмила Ефимова.
Сможете выявить ошибки, которые могли допустить в сотрудничестве с самозанятыми и вовремя их исправить, узнаете как упростить платежи, процесс получения документов и обезопасить себя от налоговиков.
За фейки о ВС РФ теперь могут отбирать имущество
Закон о конфискации имущества за распространение заведомо ложной информации принят Госдумой. За дискредитацию будут изымать имущество, деньги и иные ценности, а также лишать нарушителя почетных званий.
Как заполнить по новым правилам подраздел 1.1 отчета ЕФС-1
Лего-конструктор под названием ЕФС-1 уже набил оскомину многим бухгалтерам. Отчет еще кроме них могут сдавать и кадровики, в своей части. А если бухгалтер «все в одном», то он должен заполнять все разделы сам.
В новом мастер-классе с экспертом Еленой Пономаревой разбираем особенности заполнения данных подраздела 1.1 (того, где данные о работе — электронная трудовая книжка).
Советуем внимательно послушать эксперта, пройти мини-тесты и сохранить себе памятки с новыми кодами.
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