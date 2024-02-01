Нерезидентов вычислят по геолокации, Егоров пообещал новую справку по сальдо ЕНС, бухгалтеры спорят, может ли бизнес обойтись без них. ✍«Ночной бухгалтер» №1614

Да, это уже можно делать нашей постоянной рубрикой. На этот раз ведомство напомнило, что руководитель организации сам принимает решение о сотрудниках и может не вводить в штат должность главного бухгалтера. Все обязанности по учету при этом он будет исполнять сам.

Бухгалтеры с таким подходом не согласны.

При этом другие комментаторы напоминают, что к вопросу можно подходить и неформально. Например, в штате будет просто бухгалтер, который ведет учет и готовит отчетность, а обязанности ГБ исполняет директор. Ответственность также будет вся на нем.

Кстати, вот тут в Трибуне обсуждают, какие навыки важнее для главбуха — «мягкие» или «жесткие» — надо быть хорошим человеком, или просто четко знать свою работу, или все вместе?