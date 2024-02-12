Бухгалтеры соревнуются с вьетнамскими школьниками. Для соцвычета за учебу справка не нужна. Помогаем придумать названия должностей коллеге. 🤸‍♀«Ночной бухгалтер» №1620

Пятничное настроение
Вот вам задачка на смекалку и математические способности. В блоге нашего постоянного автора Трибуны утверждается, что решить ее вьетнамский школьник (шепчутся в сети) может всего за 21 секунду.
Попробуете? В комментариях позитивная атмосфера, но пока никто не отрапортовал о решении задачки. А некоторые и вовсе говорят, что все это похоже на налоговое требование с набором цифр.
Как избавиться от хаоса и поймать дзен
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Для соцвычета вам не нужна справка
С 2024 года получение вычетов немного упростили, например при получении социального вычета на лечение или обучение можно просто взять справку, а остальные сведения лечебное или образовательное учреждение само передаст в ФНС.
Но все немного запутались с периодом, когда правило со справками стало действовать. За 2023 год действуют прежние правила. Чтобы получить вычет по обучению, нужно собрать полный пакет документов — договор, чеки, копию образовательной лицензии, если ее реквизитов нет в договоре. Без этих документов возврат НДФЛ за 2023 год вам не получить.
Помощь коллеге
Новая рубрика в «Ночном бухгалтере», мы будем публиковать просьбы, вопросы и призывы о помощи от бухгалтеров из наших соцсетей и сайта Клерк.ру.
В телеграм-канале КУБ появился вот такой пост:
Коллеги уже предложили много вариантов, но может ваш окажется удачнее и лаконичней. Помогите коллеге. Ответить можно в телеграм-канале или прямо на сайте — обсуждение единое ;)
Долой статистику!
Мы недавно писали, что самый нелюбимый отчет у бухгалтеров — 6-НДФЛ. Жаль не включили в опрос статистические отчеты — наверняка результат был бы другим. Бухгалтера не любят статические отчеты, потому что считают — собрать те же данные можно из имеющейся налоговой и иной отчетности и госреестров, а бизнес оставить в покое.
Похоже подход к статистике действительно изменят — соответствующий законопроект одобрен правительством. Бизнес не будет сдавать отчеты, он будет заполнять отдельные показатели. Перечень показателей можно будет отправить в электронном виде.
ФНС не надо сообщать об уменьшении налога на УСН на взносы
Никаких уведомлений подавать в налоговую не надо. Достаточно просто уменьшить авансовый платеж по УСН в 2024 году на взносы (платить их для этого тоже не обязательно) и указать получившуюся сумму в уведомлении, а по итогу года в декларации.
В помощь бухгалтеру
Вы очень просили и мы сделали — собрали для вас таблицу со всеми кодами для ЕФС-1. В ней учтены уже последние изменения в кодах.
«Клерк» сегодня раздает подарки и начинает новый конкурс
Всю неделю шел конкурс скрепок — из них нужно было собрать надпись «Клерк.Конференция» и в подарок победителю мы обещали билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».
Сегодня подвели итоги конкурса, посмотрите какой креатив выиграл:
А теперь запустили новый конкурс. Предлагаем вам придумать (можно даже нарисовать) идею для заставки на телефон с нашим клерковским Скрепышом.
А если вы просто хотите попасть на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» и вместе с нами узнать обо всех изменениях, подготовиться к отчетности за 1 квартал и налоговым проверкам, то переходите вот сюда и покупайте билет — какой вам больше нравится для офлайн или онлайн-участия.
Спасибо, что дочитали выпуск № 1620 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Вы можете читать выпуски еще и в телеграм-канале, присоединяйтесь.
Ваша довольная, но очень уставшая за неделю редакция
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