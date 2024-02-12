Бухгалтеры соревнуются с вьетнамскими школьниками. Для соцвычета за учебу справка не нужна. Помогаем придумать названия должностей коллеге. 🤸‍♀«Ночной бухгалтер» №1620

Всю неделю шел конкурс скрепок — из них нужно было собрать надпись «Клерк.Конференция» и в подарок победителю мы обещали билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Сегодня подвели итоги конкурса, посмотрите какой креатив выиграл:

А теперь запустили новый конкурс. Предлагаем вам придумать (можно даже нарисовать) идею для заставки на телефон с нашим клерковским Скрепышом.

А если вы просто хотите попасть на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» и вместе с нами узнать обо всех изменениях, подготовиться к отчетности за 1 квартал и налоговым проверкам, то переходите вот сюда и покупайте билет — какой вам больше нравится для офлайн или онлайн-участия.

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Ваша довольная, но очень уставшая за неделю редакция