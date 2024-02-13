Обзоры для бухгалтера

Подъехали новые коды для 6-НДФЛ. Телекомпанию, снимавшую «В мире животных» с Николаем Дроздовым банкротит ФНС. Кто ругает декабрьский НДФЛ? 🤷«Ночной бухгалтер» №1621

Николай Дроздов – совладелец телекомпании АСС-ТВ, она снимала не только программу о животных, но и другие популярные передачи. Деятельность несколько лет организация не вела, ее счета периодически блокировали, видимо имеются долги по налогам. ФНС банкротит компанию через суд. Для НДФЛ добавили пару новых кодов, а сам налог возмутил брокеров.

6-НДФЛ с новыми кодами

Два кода для доходов добавили в отчет:

  • 2017 – для суточных или полевого довольствия сотрудников с разъездным характером работы, и работающим в полевых условиях, а также надбавки вахтовикам в размерах, превышающих 700 рублей в день на территории РФ и 2 500 рублей в день за пределами РФ;

  • 2018 – компенсация дистанционным работникам, в сумме, превышающей 35 рублей в день (если нет документального подтверждения расходов).

Эти коды используются в справке о доходах, прилагаемой к расчету или выдаваемой работнику на руки.

Шок дня

Телекомпанию, снимавшую такие передачи как «В мире животных», «Очевидное — невероятное», «Клуб путешественников», банкротит ФНС. Все дело в том, что уже несколько лет компания не ведет активную деятельность, а деньги к ней поступают за показ старых эфиров программ по ТВ.

Совладельцу АСС-ТВ Николаю Николаевичу Дроздову сейчас 86 лет. Он вел программу «В мире животных» с 1977 по 2018 год (41 год!).

🤖 Может ли робот заменить настоящего бухгалтера?

Тенденции последних лет показывают, как быстро развивается искусственный интеллект и нейросети. Они уже умеют писать песни, рисовать картины и даже подбирать спутника жизни 😳

А что насчет роботов? Могут ли они в один прекрасный день отобрать хлеб у бухгалтера? Учитывая, что большая часть работы связана с расчетами и компьютерными программами, риск возрастает… 

Вместе с компанией «Аксиоматика» начинаем разбираться в вопросе: роботы — это конкуренты или все-таки помощники.

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Брокеры против декабрьского НДФЛ

Что же так возмутило брокеров? Возможно то же, что и бухгалтеров — налог в декабре нужно платить телепатам. За период с 23 декабря по 31 декабря уплата налога должна быть произведена до последнего рабочего дня, в 2023 году это было 29 декабря. Так как клиенты брокеров, в виду специфики деятельности, могут получить доход и 30, и 31 числа, то вычислить его заранее просто нереально. Есть и другие нюансы.

Минфин на возмущенное письмо брокеров ответил весьма неопределенно — почему-то сообщил, что налог за период с 1 по 22 число надо платить до 28 числа. Каким образом это относится к последним числам месяца — не понятно.

«Клерк» на выезде

Наш корреспондент побывала на конференции «Налоговый орган: от проверки до банкротства» и послушала, что сейчас в трендах у налоговиков по части проверок.

Рассмотрели очень нетипичную ситуацию — в ФНС поступили данные по счет-фактурам с одинаковыми реквизитами, но при этом в них оказался совершенно разный товар. Как налогоплательщик мог продать покупателем один товар, а они отразить у себя другой — разбираются сейчас налоговики.

Появилось больше уголовных дел, хотя те из них, которые относятся к преступлениям в особо крупном размере, перешли из категории тяжких в категорию средней тяжести со сроком давности 6, а не 10 лет.

Больше интересного и советы экспертов, как не довести бизнес до уголовки читайте в отчете нашего корреспондента.

Как заработать на маркетплейсах

Нет-нет, это не советы для селлера, как правильно продать и где подешевле купить. Мы предлагаем заработать… бухгалтеру. Вы знаете, что начинающие продавцы на площадках — это ИП или ООО, где по факту один сотрудник — директор. Такие предприниматели уверены — сначала попробую продавать, получится — найму команду.

Это может сработать, если речь о грузчиках, или упаковщиках, или даже о менеджерах, принимающих заказы. Но есть одна мааааленькая проблемка — бизнес не может работать без бухгалтера. Не важно большой он или совсем маленький. Если не начать со старта нормально вести учет и собирать документы, в самый пиковый момент продаж вам могут, например, заблокировать счет, потому что вы забыли сдать РСВ.

Такой массовый бизнес и в то же время такой уязвимый — непаханое поле для настоящего специалиста. Главное, разбираться в том, какие особенности есть у маркетплейсов и как с ними работать. А вот этому мы вас научим на курсе Бухгалтер маркетплейса.

Вы будете не просто смотреть видео-лекции, выполнять домашние задания и тесты, но и заниматься практикой — задавать вопросы на онлайн-встречах, разбирая конкретные ситуации, работать с программой 1С, изучать отчеты площадок, разбираться, как вести учет расчетов с разными маркетплейсами: Озон, Вайлдберриз, Яндекс.Маркет.

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Ваша ностальгирующая по передачам с Дроздовым редакция

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