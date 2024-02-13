Подъехали новые коды для 6-НДФЛ. Телекомпанию, снимавшую «В мире животных» с Николаем Дроздовым банкротит ФНС. Кто ругает декабрьский НДФЛ? 🤷«Ночной бухгалтер» №1621

6-НДФЛ с новыми кодами
Два кода для доходов добавили в отчет:
2017 – для суточных или полевого довольствия сотрудников с разъездным характером работы, и работающим в полевых условиях, а также надбавки вахтовикам в размерах, превышающих 700 рублей в день на территории РФ и 2 500 рублей в день за пределами РФ;
2018 – компенсация дистанционным работникам, в сумме, превышающей 35 рублей в день (если нет документального подтверждения расходов).
Эти коды используются в справке о доходах, прилагаемой к расчету или выдаваемой работнику на руки.
Шок дня
Телекомпанию, снимавшую такие передачи как «В мире животных», «Очевидное — невероятное», «Клуб путешественников», банкротит ФНС. Все дело в том, что уже несколько лет компания не ведет активную деятельность, а деньги к ней поступают за показ старых эфиров программ по ТВ.
Совладельцу АСС-ТВ Николаю Николаевичу Дроздову сейчас 86 лет. Он вел программу «В мире животных» с 1977 по 2018 год (41 год!).
🤖 Может ли робот заменить настоящего бухгалтера?
Тенденции последних лет показывают, как быстро развивается искусственный интеллект и нейросети. Они уже умеют писать песни, рисовать картины и даже подбирать спутника жизни 😳
А что насчет роботов? Могут ли они в один прекрасный день отобрать хлеб у бухгалтера? Учитывая, что большая часть работы связана с расчетами и компьютерными программами, риск возрастает…
Вместе с компанией «Аксиоматика» начинаем разбираться в вопросе: роботы — это конкуренты или все-таки помощники.
Брокеры против декабрьского НДФЛ
Что же так возмутило брокеров? Возможно то же, что и бухгалтеров — налог в декабре нужно платить телепатам. За период с 23 декабря по 31 декабря уплата налога должна быть произведена до последнего рабочего дня, в 2023 году это было 29 декабря. Так как клиенты брокеров, в виду специфики деятельности, могут получить доход и 30, и 31 числа, то вычислить его заранее просто нереально. Есть и другие нюансы.
Минфин на возмущенное письмо брокеров ответил весьма неопределенно — почему-то сообщил, что налог за период с 1 по 22 число надо платить до 28 числа. Каким образом это относится к последним числам месяца — не понятно.
«Клерк» на выезде
Наш корреспондент побывала на конференции «Налоговый орган: от проверки до банкротства» и послушала, что сейчас в трендах у налоговиков по части проверок.
Рассмотрели очень нетипичную ситуацию — в ФНС поступили данные по счет-фактурам с одинаковыми реквизитами, но при этом в них оказался совершенно разный товар. Как налогоплательщик мог продать покупателем один товар, а они отразить у себя другой — разбираются сейчас налоговики.
Появилось больше уголовных дел, хотя те из них, которые относятся к преступлениям в особо крупном размере, перешли из категории тяжких в категорию средней тяжести со сроком давности 6, а не 10 лет.
Больше интересного и советы экспертов, как не довести бизнес до уголовки читайте в отчете нашего корреспондента.
Как заработать на маркетплейсах
Нет-нет, это не советы для селлера, как правильно продать и где подешевле купить. Мы предлагаем заработать… бухгалтеру. Вы знаете, что начинающие продавцы на площадках — это ИП или ООО, где по факту один сотрудник — директор. Такие предприниматели уверены — сначала попробую продавать, получится — найму команду.
Это может сработать, если речь о грузчиках, или упаковщиках, или даже о менеджерах, принимающих заказы. Но есть одна мааааленькая проблемка — бизнес не может работать без бухгалтера. Не важно большой он или совсем маленький. Если не начать со старта нормально вести учет и собирать документы, в самый пиковый момент продаж вам могут, например, заблокировать счет, потому что вы забыли сдать РСВ.
Такой массовый бизнес и в то же время такой уязвимый — непаханое поле для настоящего специалиста. Главное, разбираться в том, какие особенности есть у маркетплейсов и как с ними работать. А вот этому мы вас научим на курсе Бухгалтер маркетплейса.
Вы будете не просто смотреть видео-лекции, выполнять домашние задания и тесты, но и заниматься практикой — задавать вопросы на онлайн-встречах, разбирая конкретные ситуации, работать с программой 1С, изучать отчеты площадок, разбираться, как вести учет расчетов с разными маркетплейсами: Озон, Вайлдберриз, Яндекс.Маркет.
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Полезности для бухгалтера
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Ваша ностальгирующая по передачам с Дроздовым редакция
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