Подъехали новые коды для 6-НДФЛ. Телекомпанию, снимавшую «В мире животных» с Николаем Дроздовым банкротит ФНС. Кто ругает декабрьский НДФЛ? 🤷«Ночной бухгалтер» №1621

Нет-нет, это не советы для селлера, как правильно продать и где подешевле купить. Мы предлагаем заработать… бухгалтеру. Вы знаете, что начинающие продавцы на площадках — это ИП или ООО, где по факту один сотрудник — директор. Такие предприниматели уверены — сначала попробую продавать, получится — найму команду.

Это может сработать, если речь о грузчиках, или упаковщиках, или даже о менеджерах, принимающих заказы. Но есть одна мааааленькая проблемка — бизнес не может работать без бухгалтера. Не важно большой он или совсем маленький. Если не начать со старта нормально вести учет и собирать документы, в самый пиковый момент продаж вам могут, например, заблокировать счет, потому что вы забыли сдать РСВ.

Такой массовый бизнес и в то же время такой уязвимый — непаханое поле для настоящего специалиста. Главное, разбираться в том, какие особенности есть у маркетплейсов и как с ними работать. А вот этому мы вас научим на курсе Бухгалтер маркетплейса.

Вы будете не просто смотреть видео-лекции, выполнять домашние задания и тесты, но и заниматься практикой — задавать вопросы на онлайн-встречах, разбирая конкретные ситуации, работать с программой 1С, изучать отчеты площадок, разбираться, как вести учет расчетов с разными маркетплейсами: Озон, Вайлдберриз, Яндекс.Маркет.

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