Проверьте, надо ли вам сдавать пять уведомлений по ЕНП в феврале. Адвокатские байки: как дырокол суду помешал. Новые отчеты в службу занятости. 😤«Ночной бухгалтер» №1622

Одно, два, пять — сколько же их сдавать?!
Даже если вы включите все налоги и взносы в одно уведомление, это все равно как если бы вы подали пять разных. Каждая строка отчета по сути — отдельное уведомление.
Какие же 5 уведомлений вам нужно сдать до 26 февраля (перенос с 25 числа из-за выходных).
по НДФЛ;
по страховым взносам за январь 2024 г.;
по налогу на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2023 г;
по транспортному налогу за 2023 г.;
по земельному налогу за 2023 г.
Кстати, проверяйте внимательно коды периодов, если указать их неправильно — уведомление не будет принято. Скачивайте таблицу со всеми кодами для КБК.
Когда ты очень исполнительный
Забавный случай рассказывает в своем блоге Павел Бессонов, юрист, эксперт по банкротству. В суде потребовалось истцу и ответчику получить данные с CD-диска, куда были записаны выписки из банка. Веселье началось даже чуть раньше, когда противник Павла сказал, что ему вместо информации с диска прислали его эмм… копию. Не содержимого диска, а вот прямо скан самого носителя.
Дальше события развивались еще интереснее — судья попросил помощника скопировать информацию с диска на флэшки, но оказалось, что кто-то подшил в материалы дела не только документы, но и сам диск. Вот прямо отдыроколил его.
В комментах говорят — анекдот. Но бухгалтеры и не такое на практике видели ;)
Билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» по специальной цене
Конференция «Клерка» — это яркое событие, которое запомнится вам надолго:
Топовые спикеры с самыми актуальными темами: изменения в отчетности за 1 квартал, радикальные перемены в кадрах и зарплате, новые правила по ЕФС-1, подготовка к ответам на требования по годовой отчетности, новые направления проверок в 2024 году.
Нетворкинг, живое общение с коллегами и спикерами в уютной обстановке отеля Пальмира Бизнес Клуб, возможность задать вопросы и получить индивидуальную консультацию от эксперта.
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Новые отчеты в ЦЗН
В конце 2023 года обновился закон о занятости населения. У работодателей появились новые обязанности и отчетность. Отчитываться нужно в электронном виде через платформу Работа в России. Пока бланки еще не утверждены, проект только опубликован на федеральном портале, но сдавать новые отчеты придется уже в 2024 году.
Бухгалтер, не пропусти!
Изменился формат счета-фактуры и УПД. Бухгалтеры, кажется, уже с истерикой посмеиваются в комментариях:
С 1 марта будет действовать новый формат МЧД — машиночитаемых доверенностей. Отличия нового формата 5.02 в том, что по нему можно оформлять доверенность с возможностью передоверия и предоставлять полномочия сразу нескольким уполномоченным представителям.
Обсуждают бухгалтеры
В ленте вопросов бухгалтеры обсуждают — действительно ли Минтруд собирается заставлять самозанятых становится ИП. Речь про борьбу с теневой занятостью и критерии, которые собираются использовать для выявления организаций, злоупотребляющих услугами самозанятых и прикрывающих трудовые отношения договорами ГПХ. Мы недавно о них писали.
Пользователи говорят, что уничтожить самозанятость на корню не выйдет, все же это детище Михаила Мишустина. При этом многие из комментаторов уверены — злоупотребления действительно есть и с ними надо бороться, но так, чтобы честные исполнители и заказчики не страдали.
В финансисты я пойду, пусть меня научат
Решили провести апгрейд карьеры? Самое время — рынок меняется, требования к сотрудникам в финансовой сфере становятся выше.
Вы можете оставаться бухгалтером, но получить навыки, которые позволят работать в крупных компаниях, холдингах, где от главбуха ожидают не только работы с текучкой и вовремя сданных отчетов. А можете полностью сменить направление карьеры и перейти в топ-менеджмент.
«Клерк» поможет вам раскрыть ваши таланты на курсе Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров на 2024 год. Научим вести четкую и понятную для директора аналитику бизнеса, строить финансовые модели, прогнозировать финансовую обстановку и презентовать результаты руководителю и собственникам в виде наглядных дашбордов.
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Ваша дыроколит только конфетти из цветной бумаги редакция
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