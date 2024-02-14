Проверьте, надо ли вам сдавать пять уведомлений по ЕНП в феврале. Адвокатские байки: как дырокол суду помешал. Новые отчеты в службу занятости. 😤«Ночной бухгалтер» №1622

Даже если вы включите все налоги и взносы в одно уведомление, это все равно как если бы вы подали пять разных. Каждая строка отчета по сути — отдельное уведомление.

Какие же 5 уведомлений вам нужно сдать до 26 февраля (перенос с 25 числа из-за выходных).

по НДФЛ;

по страховым взносам за январь 2024 г.;

по налогу на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2023 г;

по транспортному налогу за 2023 г.;

по земельному налогу за 2023 г.

Кстати, проверяйте внимательно коды периодов, если указать их неправильно — уведомление не будет принято. Скачивайте таблицу со всеми кодами для КБК.