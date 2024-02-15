За бухгалтера на назойливые вопросы ответит чат-бот. Налоговая знает, кому вы переводите деньги. Перестаньте отправлять платежки со статусом 02. ☝«Ночной бухгалтер» №1623

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве — спеццена «минус 30%»
Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 14 марта.
Что вы получите:
выступление топ-спикеров по налогам, бухучету, кадрам, отчетности (годовой и за 1 квартал 2024 года), проверкам;
раздаточные материалы и презентации спикеров;
запись конференции;
возможность задать экспертам вопросы после выступлений и во время перерывов;
нетворкинг с коллегами, обмен опытом и полезными контактами;
сертификат об участии в мероприятии.
А также отдохнете от рабочих будней и рутины, поучаствуете в конкурсах и получите приятные памятные подарки.
До пятницы — 16 февраля — действует особое предложение для читателей «Клерка — «минус 30% на офлайн-билет».
Чат-бот для бухгалтера
Сами не поверили, что так бывает, когда прочитали статью компании Dbrain. Но, да, потратив пару часов, можно создать чат-бота, который в телеграм будет отвечать на надоедливые вопросы работников.
А еще так в принципе можно создать удобную базу знаний, например, для обучения новичков в команде. Или для ответов клиентам, когда вопросы от них часто однотипные. Представьте сколько времени можно сэкономить?
Пробуйте и напишите в комментах к статье, у кого получилось.
Заяц, я тебя вижу!
Налоговики все знают о ваших переводах с карты на карту. Серьезно. Во-первых, банки обязаны передавать ФНС по запросу кучу информации о вас (например, копии паспортов, доверенностей, договоров на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисками печатей и т.п.), а об открытии счетов они вообще передают данные сразу же.
Для анализа движений по счету налоговикам не нужно вручную что-то делать, для этого есть специальные аналитические системы. А летом 2024 года банки начнут еще жестче проверять переводы для борьбы с мошенничеством. А так как при неосторожном переводе виноват будет банк и обязан будет возместить ущерб, то, скорее всего, стоит ждать увеличения случаев приостановки платежей и блокировок.
Суд, между прочим, считает, что передача данных банками в ФНС права граждан не нарушает.
При переводе между друзьями и родственниками стоит быть осторожными в формулировках.
Как не прятаться от налоговой и спать спокойно?
Да, так тоже можно. Для этого придумали налоговый мониторинг. Вы ФНС открываете свои базы, предоставляете доступ к витрине данных, где налоговики в режиме онлайн видят все ваши операции. А в ответ они не кошмарят вас проверками, а даже, наоборот, дают советы и предостерегают от опасных шагов, например, от сделок с сомнительными контрагентами.
Хотите узнать больше о налоговом мониторинге — приходите на вебинар Клерк.ру и НОТА ВИЗОР. Налоговый мониторинг для отдельных категорий организаций. Узнаете тенденции в мониторинге, особенности перехода, внедрении ИТ-решений для работы с витриной данных и многое другое.
Вебинар пройдет 21 февраля в 11.00. Записаться
Платежки-02 уже всё
С 1 января платить налоги и взносы нужно через ЕНП, по единым реквизитам. Платежные поручения на отдельные КБК уже не формируются и не являются аналогом уведомлений. Это касается всего бизнеса.
Но налоговики говорят, что к ним продолжают поступать платежки со статусом 02 (может просто кто-то забыл сменить шаблон для платежей в онлайн-банке? проверьте-ка свои).
Уплата взносов не важна для УСН в 2024 году
Напоминаем упрощенцам-ИП, что не важно, когда вы заплатили фиксированные взносы и платили ли их вообще за 2023 год. Уменьшить на них налог вы все равно можете. Но только за 2023 год!
С дополнительным взносом 1% немного другая история. Там ФНС установила переходный период, мы недавно уже напоминали, как правильно уменьшать на него авансовые платежи по УСН, но можете почитать еще раз. А вот тут мы рассказали, как теперь уменьшать налогооблагаемую базу на взносы на УСН «доходы минус расходы».
🔥 Бесплатный гайд «Как исправить 13 типовых ошибок на проектах 1С:ERP»
Даже одна из этих ошибок на проекте автоматизации может привести к серьезным финансовым потерям на производстве. Но неприятных последствий не так уж сложно избежать — предотвратить их можно еще на этапе проектирования системы.
Для этого специалисты «Института типовых решений — производство» проанализировали успешный и неудачный опыт внедрения систем на платформе 1C:Предприятие и создали небольшой сборник ошибок и их решений — «13 типовых ошибок и проблем на проектах 1С:ERP».
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6-НДФЛ — какую из четырех форм сдавать 😱
Сами в шоке. Налоговая никогда так не «радовала» многообразием форм отчетов, которые еще и принять то не успевают, а уже менять умудряются.
Спокойно выдыхаем, а потом читаем дальше.
Всего форм 4(!). Одна старая — в редакции приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@ — по ней сдаем отчет за 2023 год.
Одна форма еще до того, как наступил срок ее сдачи уже успела устареть. Рекомендованная форма от ФНС (в силе до 9 апреля 2024 года) — сдаем, начиная с отчета за 1 квартал, но секундочку… есть еще одна, которая начнет действовать с 9 апреля.
Ссылки на приказы здесь. Бланки 6-НДФЛ здесь.
Для тех, кто сейчас задумался, а стоит ли вообще выбирать профессию бухгалтера? Отвечаем — да, стоит. Главное обучиться ей у настоящих экспертов-практиков, чтобы потом не было «забудьте всему, чему вас научили на этих ваших курсах, на самом деле все по-другому».
Курс Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С* — только для тех, кто готов не просто учить теорию, но и сразу разбираться, как применять знания на практике: пройти тесты, выполнить задания. С вами будет поддержка преподавателей и кураторов, которые будут отвечать на ваши вопросы, в том числе вживую на онлайн-встречах. Это самый большой (43 модуля!!!) из курсов «Клерка», которым мы по праву гордимся.
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