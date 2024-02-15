За бухгалтера на назойливые вопросы ответит чат-бот. Налоговая знает, кому вы переводите деньги. Перестаньте отправлять платежки со статусом 02. ☝«Ночной бухгалтер» №1623

Сами в шоке. Налоговая никогда так не «радовала» многообразием форм отчетов, которые еще и принять то не успевают, а уже менять умудряются.

Спокойно выдыхаем, а потом читаем дальше.

Всего форм 4(!). Одна старая — в редакции приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@ — по ней сдаем отчет за 2023 год.

Одна форма еще до того, как наступил срок ее сдачи уже успела устареть. Рекомендованная форма от ФНС (в силе до 9 апреля 2024 года) — сдаем, начиная с отчета за 1 квартал, но секундочку… есть еще одна, которая начнет действовать с 9 апреля.

Ссылки на приказы здесь. Бланки 6-НДФЛ здесь.

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